داغستان.. مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة آخرين بالهجوم المسلح في محج قلعة
© Sputnik . Dmitriy Stepanov/
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أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية في داغستان، اليوم الاثنين، بمقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة اثنين آخرين نتيجة هجوم مسلح في محج قلعة في داغستان.
وقالت الوزارة في قناتها على "تلغرام": "نتيجةً لهجوم المجرمين على دورية شرطة المرور، قُتل شرطيان، وأصيب اثنان آخران، وتم نقلهم إلى المستشفى، بالإضافة إلى المدنيين الثلاثة الذين أُصيبوا في هذا الحادث، يتلقون جميع الرعاية الطبية اللازمة".
⚡️وزارة الصحة في داغستان:— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 5, 2025
🔸إصابة سبعة أشخاص في حادثة إطلاق النار في محج قلعة.
🔸مقتل ضابط شرطة في الهجوم ونقل اثنين آخرين أحدهما في حالة خطيرة إلى المستشفى.
🟠 فيديو لمراسل "سبوتنيك" من موقع إطلاق النار. pic.twitter.com/ezVVqa2NDw
وأوضحت الخدمة الصحفية أن "من بين الجرحى امرأة تبلغ من العمر 40 عاما وفتاة تبلغ من العمر 17 عاما كانتا في المنطقة المجاورة مباشرة لموقع الحادث، وتم تحييد المهاجمين".
وجاء في البيان أن "الجهود جارية لتحديد كافة ملابسات الحادث وتحديد المتواطئين المحتملين".
🟠 وزارة الداخلية في داغستان:— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 5, 2025
🔸مقتل 3 ضباط شرطة في هجوم على دورية شرطة مرور في محج قلعة.
🔸المسلحون الذين أطلقوا النار على ضباط شرطة المرور في محج قلعة فروا من المكان ويجري البحث عنهم.
📹المشاهد متداولة pic.twitter.com/qKUreCjUTV
وفي وقت سابق من اليوم، وقع تبادل لإطلاق النار في محج قلعة، وفي حوالي الساعة 2:20 بعد الظهر، هاجم المجرمون دورية لشرطة المرور.
ودعا رئيس داغستان، سيرغي ميليكوف، سكان وزوار المدينة إلى التزام الهدوء واتخاذ تدابير السلامة، وعدم التقاط أو نشر الصور أو مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، والثقة في المعلومات التي تم التحقق منها فقط.