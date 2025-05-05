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داغستان.. مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة آخرين بالهجوم المسلح في محج قلعة
داغستان.. مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة آخرين بالهجوم المسلح في محج قلعة
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية في داغستان، اليوم الاثنين، بمقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة اثنين آخرين نتيجة هجوم مسلح في محج قلعة في داغستان. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T15:25+0000
2025-05-05T15:25+0000
روسيا
داغستان
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وقالت الوزارة في قناتها على "تلغرام": "نتيجةً لهجوم المجرمين على دورية شرطة المرور، قُتل شرطيان، وأصيب اثنان آخران، وتم نقلهم إلى المستشفى، بالإضافة إلى المدنيين الثلاثة الذين أُصيبوا في هذا الحادث، يتلقون جميع الرعاية الطبية اللازمة".وأوضحت الخدمة الصحفية أن "من بين الجرحى امرأة تبلغ من العمر 40 عاما وفتاة تبلغ من العمر 17 عاما كانتا في المنطقة المجاورة مباشرة لموقع الحادث، وتم تحييد المهاجمين".وجاء في البيان أن "الجهود جارية لتحديد كافة ملابسات الحادث وتحديد المتواطئين المحتملين".ودعا رئيس داغستان، سيرغي ميليكوف، سكان وزوار المدينة إلى التزام الهدوء واتخاذ تدابير السلامة، وعدم التقاط أو نشر الصور أو مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، والثقة في المعلومات التي تم التحقق منها فقط.
https://sarabic.ae/20250505/اعتقال-10-أشخاص-قدموا-معلومات-إلى-استخبارات-كييف-لتنظيم-هجمات-إرهابية-في-روسيا---1100170590.html
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روسيا, داغستان
روسيا, داغستان

داغستان.. مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة آخرين بالهجوم المسلح في محج قلعة

15:25 GMT 05.05.2025
© Sputnik . Dmitriy Stepanov / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة الروسية في ستافروبل، روسيا
الشرطة الروسية في ستافروبل، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© Sputnik . Dmitriy Stepanov
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تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية في داغستان، اليوم الاثنين، بمقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة اثنين آخرين نتيجة هجوم مسلح في محج قلعة في داغستان.
وقالت الوزارة في قناتها على "تلغرام": "نتيجةً لهجوم المجرمين على دورية شرطة المرور، قُتل شرطيان، وأصيب اثنان آخران، وتم نقلهم إلى المستشفى، بالإضافة إلى المدنيين الثلاثة الذين أُصيبوا في هذا الحادث، يتلقون جميع الرعاية الطبية اللازمة".
وأوضحت الخدمة الصحفية أن "من بين الجرحى امرأة تبلغ من العمر 40 عاما وفتاة تبلغ من العمر 17 عاما كانتا في المنطقة المجاورة مباشرة لموقع الحادث، وتم تحييد المهاجمين".
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وجاء في البيان أن "الجهود جارية لتحديد كافة ملابسات الحادث وتحديد المتواطئين المحتملين".

وفي وقت سابق من اليوم، وقع تبادل لإطلاق النار في محج قلعة، وفي حوالي الساعة 2:20 بعد الظهر، هاجم المجرمون دورية لشرطة المرور.

ودعا رئيس داغستان، سيرغي ميليكوف، سكان وزوار المدينة إلى التزام الهدوء واتخاذ تدابير السلامة، وعدم التقاط أو نشر الصور أو مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، والثقة في المعلومات التي تم التحقق منها فقط.
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