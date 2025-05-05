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اعتقال 10 أشخاص قدموا معلومات إلى استخبارات كييف لتنظيم هجمات إرهابية في روسيا
اعتقال 10 أشخاص قدموا معلومات إلى استخبارات كييف لتنظيم هجمات إرهابية في روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أنه تم اعتقال 10 أشخاص في 3 مناطق روسية قدموا معلومات لاستخبارات كييف عبر "مراكز اتصال احتيالية " لتنظيم هجمات... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T07:53+0000
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وجاء في بيان لجهاز الأمن الفيدرالي: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الروسية، من إيقاف أنشطة أعضاء جماعة إجرامية منظمة كانت تقدم خدمات هاتفية غير قانونية، لتنفيذ أعمال احتيالية ونشر تهديدات إرهابية كاذبة بهدف زعزعة استقرار الوضع في روسيا".وأشار البيان إلى أنه نتيجة للإجراءات المتخذة في مدينة موسكو ومقاطعتي موسكو وفلاديمير، تم اعتقال 10 مواطنين من روسيا كانوا يعملون على تشغيل "سيم بوكس" (صندوق يحتوي أكثر من شريحة وتتصل مع الإنترنت).وأضاف البيان أنه تم فتح قضايا جنائية ويجري التحقيق فيها بموجب مواد القانون الجنائي الروسي "تنظيم جماعة إجرامية أو المشاركة فيها" و"الاحتيال" و"البلاغ الكاذب عن عمل إرهابي" عمداً، والتي تنص على عقوبة تصل إلى 20 عاماً بالسجن.وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن استخبارات كييف وتحت غطاء مؤسسة "راند" الأمريكية تقوم بعمليات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية العسكرية الخاصة.إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على سكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكوجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميل أوكراني خطط لتنفيذ هجوم إرهابي في موسكو... فيديو
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار أوكرانيا, هيئة الأمن الفيدرالية الروسية

اعتقال 10 أشخاص قدموا معلومات إلى استخبارات كييف لتنظيم هجمات إرهابية في روسيا

07:53 GMT 05.05.2025
© Sputnik . ФСБ РФ / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© Sputnik . ФСБ РФ
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أنه تم اعتقال 10 أشخاص في 3 مناطق روسية قدموا معلومات لاستخبارات كييف عبر "مراكز اتصال احتيالية " لتنظيم هجمات إرهابية في روسيا.
وجاء في بيان لجهاز الأمن الفيدرالي: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الروسية، من إيقاف أنشطة أعضاء جماعة إجرامية منظمة كانت تقدم خدمات هاتفية غير قانونية، لتنفيذ أعمال احتيالية ونشر تهديدات إرهابية كاذبة بهدف زعزعة استقرار الوضع في روسيا".
وأشار البيان إلى أنه نتيجة للإجراءات المتخذة في مدينة موسكو ومقاطعتي موسكو وفلاديمير، تم اعتقال 10 مواطنين من روسيا كانوا يعملون على تشغيل "سيم بوكس" (صندوق يحتوي أكثر من شريحة وتتصل مع الإنترنت).
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
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26 أبريل, 16:52 GMT
وأضاف البيان أنه تم فتح قضايا جنائية ويجري التحقيق فيها بموجب مواد القانون الجنائي الروسي "تنظيم جماعة إجرامية أو المشاركة فيها" و"الاحتيال" و"البلاغ الكاذب عن عمل إرهابي" عمداً، والتي تنص على عقوبة تصل إلى 20 عاماً بالسجن.
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن استخبارات كييف وتحت غطاء مؤسسة "راند" الأمريكية تقوم بعمليات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية العسكرية الخاصة.
إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على سكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكو
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميل أوكراني خطط لتنفيذ هجوم إرهابي في موسكو... فيديو
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