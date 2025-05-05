https://sarabic.ae/20250505/اعتقال-10-أشخاص-قدموا-معلومات-إلى-استخبارات-كييف-لتنظيم-هجمات-إرهابية-في-روسيا---1100170590.html
اعتقال 10 أشخاص قدموا معلومات إلى استخبارات كييف لتنظيم هجمات إرهابية في روسيا
اعتقال 10 أشخاص قدموا معلومات إلى استخبارات كييف لتنظيم هجمات إرهابية في روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أنه تم اعتقال 10 أشخاص في 3 مناطق روسية قدموا معلومات لاستخبارات كييف عبر "مراكز اتصال احتيالية " لتنظيم هجمات... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T07:53+0000
2025-05-05T07:53+0000
2025-05-05T07:53+0000
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هيئة الأمن الفيدرالية الروسية
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وجاء في بيان لجهاز الأمن الفيدرالي: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الروسية، من إيقاف أنشطة أعضاء جماعة إجرامية منظمة كانت تقدم خدمات هاتفية غير قانونية، لتنفيذ أعمال احتيالية ونشر تهديدات إرهابية كاذبة بهدف زعزعة استقرار الوضع في روسيا".وأشار البيان إلى أنه نتيجة للإجراءات المتخذة في مدينة موسكو ومقاطعتي موسكو وفلاديمير، تم اعتقال 10 مواطنين من روسيا كانوا يعملون على تشغيل "سيم بوكس" (صندوق يحتوي أكثر من شريحة وتتصل مع الإنترنت).وأضاف البيان أنه تم فتح قضايا جنائية ويجري التحقيق فيها بموجب مواد القانون الجنائي الروسي "تنظيم جماعة إجرامية أو المشاركة فيها" و"الاحتيال" و"البلاغ الكاذب عن عمل إرهابي" عمداً، والتي تنص على عقوبة تصل إلى 20 عاماً بالسجن.وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن استخبارات كييف وتحت غطاء مؤسسة "راند" الأمريكية تقوم بعمليات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية العسكرية الخاصة.إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على سكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكوجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميل أوكراني خطط لتنفيذ هجوم إرهابي في موسكو... فيديو
https://sarabic.ae/20250426/الأمن-الفيدرالي-يعتقل-عميلا-أوكرانيا-متورطا-في-اغتيال-مسؤول-عسكري-روسي-بضواحي-موسكو-1099918567.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار أوكرانيا, هيئة الأمن الفيدرالية الروسية
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار أوكرانيا, هيئة الأمن الفيدرالية الروسية
اعتقال 10 أشخاص قدموا معلومات إلى استخبارات كييف لتنظيم هجمات إرهابية في روسيا
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أنه تم اعتقال 10 أشخاص في 3 مناطق روسية قدموا معلومات لاستخبارات كييف عبر "مراكز اتصال احتيالية " لتنظيم هجمات إرهابية في روسيا.
وجاء في بيان لجهاز الأمن الفيدرالي: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الروسية، من إيقاف أنشطة أعضاء جماعة إجرامية منظمة كانت تقدم خدمات هاتفية غير قانونية، لتنفيذ أعمال احتيالية ونشر تهديدات إرهابية كاذبة بهدف زعزعة استقرار الوضع في روسيا".
وأشار البيان إلى أنه نتيجة للإجراءات المتخذة في مدينة موسكو ومقاطعتي موسكو وفلاديمير، تم اعتقال 10 مواطنين من روسيا كانوا يعملون على تشغيل "سيم بوكس" (صندوق يحتوي أكثر من شريحة وتتصل مع الإنترنت).
وأضاف البيان أنه تم فتح قضايا جنائية
ويجري التحقيق فيها بموجب مواد القانون الجنائي الروسي "تنظيم جماعة إجرامية أو المشاركة فيها" و"الاحتيال" و"البلاغ الكاذب عن عمل إرهابي" عمداً، والتي تنص على عقوبة تصل إلى 20 عاماً بالسجن.
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن استخبارات كييف
وتحت غطاء مؤسسة "راند" الأمريكية تقوم بعمليات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية العسكرية الخاصة.