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https://sarabic.ae/20250505/شركة-مصرية-تستحوذ-على-صفقة-كبرى-في-قطاع-الطاقة-1100183250.html
شركة مصرية تستحوذ على صفقة كبرى في قطاع الطاقة
شركة مصرية تستحوذ على صفقة كبرى في قطاع الطاقة
سبوتنيك عربي
فازت شركة مصرية بصفقة استحواذ مهمة تمكنها من تعزيز وجودها في مجال تصنيع معدات الطاقة الكهربائية والبنية التحتية الخاصة بها، وخاصة ما يتعلق بصيانة التوربينات... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T13:00+0000
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ذكرت ذلك منصة "الطاقة" المتخصصة، اليوم الاثنين، في تقرير بهذا الشأن، مشيرة إلى أن الشركة المصرية "السويدي إلكتريك"، التي تمثل المزود المتكامل لحلول الطاقة والبنية التحتية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أعلنت استحواذها على نسبة 60 % من "طومسون للخدمات"، ويشمل ذلك وحدتها التشغيلية في المنطقة ووحدة تصنيع الفلاتر، إضافة إلى الشركات التابعة لها التي تعمل في أفريقيا.ولفتت المنصة إلى أن "طومسون للخدمات" تمتلك تاريخا طويلا من الحلول التشغيلية وصيانة التوربينات المستخدمة في مجال الطاقة.وتقول المنصة إن هذه الصفقة ستسمح للشركة المصرية بالعمل في دول مثل الإمارات وسلطنة عمان ونيجيريا، إضافة إلى أسواق جديدة في أوروبا وأفريقيا في ظل الطلب المتزايد على خدمات التوربينات الغازية المتطورة.الصفقة التي تم الإعلان عنها تتزامن مع توقعات بنمو سوق التوربينات الغازية بواقع 3 مليارات و357 مليون دولار، خلال الفترة من عام 2022 إلى 2027، بمعدل نمو سنوي مركّب نسبته 3.05 في المئة.وتعتمد فكرة عمل التوربينات الغازية على تسخين خليط هواء ووقود عند درجات حرارة عالية جدا ينتج عنها دوران ريش التوربينات التي تقوم بتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية في محطات الكهرباء ذات الدورة المركبة.
https://sarabic.ae/20250128/بمواصفات-خارقة-توربين-صيني-عملاق-يغير-قواعد-الطاقة-المتجددة-1097237052.html
https://sarabic.ae/20250430/توربينات-الغاز-الجزائرية-تتجه-إلى-الشرق-الأوسط-عبر-صفقة-سرية-1100040780.html
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أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, اقتصاد
أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, اقتصاد

شركة مصرية تستحوذ على صفقة كبرى في قطاع الطاقة

13:00 GMT 05.05.2025
© Getty Images / Bettmann / Contributorمحطة توليد الكهرباء في السد العالي في مصر
محطة توليد الكهرباء في السد العالي في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© Getty Images / Bettmann / Contributor
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فازت شركة مصرية بصفقة استحواذ مهمة تمكنها من تعزيز وجودها في مجال تصنيع معدات الطاقة الكهربائية والبنية التحتية الخاصة بها، وخاصة ما يتعلق بصيانة التوربينات الغازية وتشغيلها.
ذكرت ذلك منصة "الطاقة" المتخصصة، اليوم الاثنين، في تقرير بهذا الشأن، مشيرة إلى أن الشركة المصرية "السويدي إلكتريك"، التي تمثل المزود المتكامل لحلول الطاقة والبنية التحتية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أعلنت استحواذها على نسبة 60 % من "طومسون للخدمات"، ويشمل ذلك وحدتها التشغيلية في المنطقة ووحدة تصنيع الفلاتر، إضافة إلى الشركات التابعة لها التي تعمل في أفريقيا.
عنفة لتوليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
"بمواصفات خارقة"... توربين صيني عملاق يغير قواعد الطاقة المتجددة
28 يناير, 11:29 GMT
ولفتت المنصة إلى أن "طومسون للخدمات" تمتلك تاريخا طويلا من الحلول التشغيلية وصيانة التوربينات المستخدمة في مجال الطاقة.
وتقول المنصة إن هذه الصفقة ستسمح للشركة المصرية بالعمل في دول مثل الإمارات وسلطنة عمان ونيجيريا، إضافة إلى أسواق جديدة في أوروبا وأفريقيا في ظل الطلب المتزايد على خدمات التوربينات الغازية المتطورة.
توربين غازيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
مجتمع
توربينات الغاز الجزائرية تتجه إلى الشرق الأوسط عبر "صفقة سرية"
30 أبريل, 11:41 GMT
الصفقة التي تم الإعلان عنها تتزامن مع توقعات بنمو سوق التوربينات الغازية بواقع 3 مليارات و357 مليون دولار، خلال الفترة من عام 2022 إلى 2027، بمعدل نمو سنوي مركّب نسبته 3.05 في المئة.
وتعتمد فكرة عمل التوربينات الغازية على تسخين خليط هواء ووقود عند درجات حرارة عالية جدا ينتج عنها دوران ريش التوربينات التي تقوم بتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية في محطات الكهرباء ذات الدورة المركبة.
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