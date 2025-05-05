https://sarabic.ae/20250505/هل-تنجح-أنصار-الله-في-فرض-حصار-جوي-على-إسرائيل-1100182022.html
هل تنجح "أنصار الله" في فرض حصار جوي على إسرائيل
هل تنجح "أنصار الله" في فرض حصار جوي على إسرائيل
سبوتنيك عربي
هددت جماعة "أنصار الله" اليمنية بفرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردا على "قرار توسيع عدوانها" على غزة. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T12:26+0000
2025-05-05T12:26+0000
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هل تنجح "أنصار الله" في فرض حصار جوي على إسرائيل
سبوتنيك عربي
هل تنجح "أنصار الله" في فرض حصار جوي على إسرائيل
وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيي سريع، في بيان مصور "إن القوات المسلحة اليمنية تعلن أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي، من خلال تكرار استهداف المطارات، وعلى رأسها "مطار اللد" المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون".قال الخبير العسكري والباحث شؤون الأمن الإقليمي، العميد محمود محيي الدين، إن "منظومة الدفاع الجوية ذات الأربع طبقات الإسرائيلية، لم تنجح بنسبة 100% خلال الحرب الممتدة منذ أكثر من عام ونصف، وسقوط صاروخ من اليمن في مطار بن غوريون، ليست الواقعة الأولى، إذ سبق أن وصلت هذه الصواريخ إلى قاعدة نفاتيم الجوية وأماكن أخرى". وأكد محيي الدين أن "هذه الحرب ممتدة، وستكون بها مفاجآت على غرار سقوط طائرة "إف 18" من حاملة الطائرات، نتيجة المناورة الشديدة، واستهداف "أنصار الله" للحاملة والقطع البحرية الأمريكية بصواريخ "كروز" وزوارق غير مأهولة"، معتبرا أن كل من "أمريكا وإسرائيل قللت من قدرات "أنصار الله"، وأشاعت في الإعلام أنه تم توجيه ضربات مؤثرة لهم، إلا أن الجماعة لاتزال تمتلك تكنولوجيا متقدمة، وينفذون حتى الآن المهام، ويستطيعوا اعتراض القطع البحرية التجارية في البحر العربي والبحر الأحمر الخاصة بكل من بريطانيا وغير المتحدة الأمريكية وإسرائيل".وحول تهديد إسرائيل بضرب إيران، قال غباشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "ضرب إيران له محاذيره، وقد أعلنت إيران أن كل القواعد العسكرية الموجودة في محيطها ستكون مستهدفة حال تعرضت لضربات"، مشيرا إلى أن "توجيه ضربات لأذرع إيران يختلف عن ضرب إيران، خاصة في ظل انتشار برنامجها النووي على كامل الجغرافية الإيرانية في أكثر من 21 موقع".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
مساحة حرة, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أنصار الله, аудио
مساحة حرة, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أنصار الله, аудио
هل تنجح "أنصار الله" في فرض حصار جوي على إسرائيل
هددت جماعة "أنصار الله" اليمنية بفرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردا على "قرار توسيع عدوانها" على غزة.
وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيي سريع، في بيان مصور "إن القوات المسلحة اليمنية تعلن أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي
، من خلال تكرار استهداف المطارات، وعلى رأسها "مطار اللد" المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون".
قال الخبير العسكري والباحث شؤون الأمن الإقليمي، العميد محمود محيي الدين، إن "منظومة الدفاع الجوية ذات الأربع طبقات الإسرائيلية، لم تنجح بنسبة 100% خلال الحرب الممتدة منذ أكثر من عام ونصف، وسقوط صاروخ من اليمن في مطار بن غوريون
، ليست الواقعة الأولى، إذ سبق أن وصلت هذه الصواريخ إلى قاعدة نفاتيم الجوية وأماكن أخرى".
وتابع مشيرا في تصريحات لـ"سوبتنيك"، إلى أن "استخدام "أنصار الله" لتكنولوجيا حديثة ووصولهم إلى تقنية الصواريخ الفرط الصوتية، يمثل تحديا كبيرا لمجموعة منظومات الصواريخ الإسرائيلية والأمريكية، سواء منظومة "أرو ثلاثة" أو "ثاد" الأمريكية التي يمكن للصواريخ الفرط صوتية أن تخترقها".
وأكد محيي الدين أن "هذه الحرب ممتدة، وستكون بها مفاجآت على غرار سقوط طائرة "إف 18" من حاملة الطائرات، نتيجة المناورة الشديدة، واستهداف "أنصار الله" للحاملة والقطع البحرية الأمريكية بصواريخ "كروز" وزوارق غير مأهولة"، معتبرا أن كل من "أمريكا وإسرائيل قللت من قدرات "أنصار الله"، وأشاعت في الإعلام أنه تم توجيه ضربات مؤثرة لهم، إلا أن الجماعة لاتزال تمتلك تكنولوجيا متقدمة، وينفذون حتى الآن المهام، ويستطيعوا اعتراض القطع البحرية التجارية في البحر العربي والبحر الأحمر الخاصة بكل من بريطانيا وغير المتحدة الأمريكية وإسرائيل".
من ناحيته، أكد أمين عام مركز الفارابي للدراسات د. مختار غباشي، أن "أنصار الله" ليس لديهم ما يبكون عليه، فقد تعرضوا لضربات من قبل أمريكا وإنجلترا وإسرائيل في كثير من أماكن تمركزهم العسكرية والعشائرية والقبلية، وآن لهم أن يكون ردهم بهذا الشكل وبهذه القوة، ومن الممكن أن ترتدع من خلاله إسرائيل في ظل هذا الهوان الذي نراه من العالم العربي والإسلامي والمحيط الدولي والإقليمي".
وحول تهديد إسرائيل بضرب إيران، قال غباشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "ضرب إيران له محاذيره، وقد أعلنت إيران أن كل القواعد العسكرية الموجودة في محيطها ستكون مستهدفة حال تعرضت لضربات"، مشيرا إلى أن "توجيه ضربات لأذرع إيران يختلف عن ضرب إيران، خاصة في ظل انتشار برنامجها النووي على كامل الجغرافية الإيرانية في أكثر من 21 موقع".