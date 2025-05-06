https://sarabic.ae/20250506/أول-مريض-في-العالم-يستطيع-تسجيل-فيديو-باستخدام-إشارات-المخ-فيديو-1100198339.html

أول مريض في العالم يستطيع تسجيل فيديو باستخدام إشارات المخ.. فيديو

أول مريض في العالم يستطيع تسجيل فيديو باستخدام إشارات المخ.. فيديو

سبوتنيك عربي

استخدم مواطن أمريكي يدعى براد سميث، زرعًا دماغيًا، مكّنه من تحرير وتقديم فيديو على موقع "يوتيوب" باستخدام إشارات دماغه فقط. 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T07:19+0000

2025-05-06T07:19+0000

2025-05-06T07:19+0000

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ويعاني سميث، من مرض التصلب الجانبي الضموري، الذي يجعله غير قادر على الكلام، بحسب موقع "ساينس أليرت" العلمي، وأوضح أن "الزرع الدماغي الذي استخدمه هو من شركة "نيورالينك" المتخصصة في مجال التكنولوجيا العصبية، جعله أول مريض في العالم يمكنه تسجيل فيديو بإشارات الدماغ".ولفت الموقع إلى أن سميث، يعد ثالث شخص يتلقى هذا الزرع الدماغي، الذي استخدمه للتحكم في مؤشر الماوس على جهاز "ماك بوك برو" من خلال التفكير في حركات مثل تحريك اللسان أو عض الفك.كما استعان سيمث بتقنية الذكاء الاصطناعي لاستعادة صوته من تسجيلات سابقة، ما مكنه من التعليق الصوتي على الفيديو بصوته الخاص.وبحسب الموقع، فإن الزرع الدماغي، يحتوي على أكثر من ألف قطب كهربائي يتم زراعتها في قشرة الدماغ الحركية، حتى تترجم إشارات الدماغ إلى أوامر رقمية، ما يتيح لسميث التحكم في جهاز الكمبيوتر واللعب مع أطفاله.وأوضح الموقع أن هذه التقنية تمثل تقدما كبيرا في مجال مساعدة ذوي الإعاقات الحركية كما أنها تفتح آفاقا جديدة للتواصل خاصة لمن يعانون من عدم القدرة على الكلام.

https://sarabic.ae/20250402/ثورة-علمية-تقنية-جديدة-بالذكاء-الاصطناعي-تترجم-الأفكار-إلى-كلام-فوري-1099159635.html

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