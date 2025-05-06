أول مريض في العالم يستطيع تسجيل فيديو باستخدام إشارات المخ.. فيديو

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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
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نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
11:03 GMT
45 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
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خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
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خبير: بوتين يؤكد لأوكرانيا إذا لم ترتكب حماقة في الحرب مع روسيا ستكون آمنة من السلاح النووي
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هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
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الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
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150 د
مدار الليل والنهار
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
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بيارق النصر
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بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
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هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250506/أول-مريض-في-العالم-يستطيع-تسجيل-فيديو-باستخدام-إشارات-المخ-فيديو-1100198339.html
أول مريض في العالم يستطيع تسجيل فيديو باستخدام إشارات المخ.. فيديو
أول مريض في العالم يستطيع تسجيل فيديو باستخدام إشارات المخ.. فيديو
سبوتنيك عربي
استخدم مواطن أمريكي يدعى براد سميث، زرعًا دماغيًا، مكّنه من تحرير وتقديم فيديو على موقع "يوتيوب" باستخدام إشارات دماغه فقط. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T07:19+0000
2025-05-06T07:19+0000
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ويعاني سميث، من مرض التصلب الجانبي الضموري، الذي يجعله غير قادر على الكلام، بحسب موقع "ساينس أليرت" العلمي، وأوضح أن "الزرع الدماغي الذي استخدمه هو من شركة "نيورالينك" المتخصصة في مجال التكنولوجيا العصبية، جعله أول مريض في العالم يمكنه تسجيل فيديو بإشارات الدماغ".ولفت الموقع إلى أن سميث، يعد ثالث شخص يتلقى هذا الزرع الدماغي، الذي استخدمه للتحكم في مؤشر الماوس على جهاز "ماك بوك برو" من خلال التفكير في حركات مثل تحريك اللسان أو عض الفك.كما استعان سيمث بتقنية الذكاء الاصطناعي لاستعادة صوته من تسجيلات سابقة، ما مكنه من التعليق الصوتي على الفيديو بصوته الخاص.وبحسب الموقع، فإن الزرع الدماغي، يحتوي على أكثر من ألف قطب كهربائي يتم زراعتها في قشرة الدماغ الحركية، حتى تترجم إشارات الدماغ إلى أوامر رقمية، ما يتيح لسميث التحكم في جهاز الكمبيوتر واللعب مع أطفاله.وأوضح الموقع أن هذه التقنية تمثل تقدما كبيرا في مجال مساعدة ذوي الإعاقات الحركية كما أنها تفتح آفاقا جديدة للتواصل خاصة لمن يعانون من عدم القدرة على الكلام.
https://sarabic.ae/20250402/ثورة-علمية-تقنية-جديدة-بالذكاء-الاصطناعي-تترجم-الأفكار-إلى-كلام-فوري-1099159635.html
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نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

أول مريض في العالم يستطيع تسجيل فيديو باستخدام إشارات المخ.. فيديو

07:19 GMT 06.05.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorزرع دماغي بتقنيات التكنولوجيا العصبية
زرع دماغي بتقنيات التكنولوجيا العصبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
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استخدم مواطن أمريكي يدعى براد سميث، زرعًا دماغيًا، مكّنه من تحرير وتقديم فيديو على موقع "يوتيوب" باستخدام إشارات دماغه فقط.
ويعاني سميث، من مرض التصلب الجانبي الضموري، الذي يجعله غير قادر على الكلام، بحسب موقع "ساينس أليرت" العلمي، وأوضح أن "الزرع الدماغي الذي استخدمه هو من شركة "نيورالينك" المتخصصة في مجال التكنولوجيا العصبية، جعله أول مريض في العالم يمكنه تسجيل فيديو بإشارات الدماغ".
ولفت الموقع إلى أن سميث، يعد ثالث شخص يتلقى هذا الزرع الدماغي، الذي استخدمه للتحكم في مؤشر الماوس على جهاز "ماك بوك برو" من خلال التفكير في حركات مثل تحريك اللسان أو عض الفك.
كما استعان سيمث بتقنية الذكاء الاصطناعي لاستعادة صوته من تسجيلات سابقة، ما مكنه من التعليق الصوتي على الفيديو بصوته الخاص.
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
مجتمع
ثورة علمية... تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي تترجم الأفكار إلى كلام فوري
2 أبريل, 12:44 GMT
وبحسب الموقع، فإن الزرع الدماغي، يحتوي على أكثر من ألف قطب كهربائي يتم زراعتها في قشرة الدماغ الحركية، حتى تترجم إشارات الدماغ إلى أوامر رقمية، ما يتيح لسميث التحكم في جهاز الكمبيوتر واللعب مع أطفاله.
وأوضح الموقع أن هذه التقنية تمثل تقدما كبيرا في مجال مساعدة ذوي الإعاقات الحركية كما أنها تفتح آفاقا جديدة للتواصل خاصة لمن يعانون من عدم القدرة على الكلام.
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