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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250506/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-57-مسيرة-أوكرانية-مساء-اليوم-1100232163.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 57 مسيرة أوكرانية مساء اليوم
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 57 مسيرة أوكرانية مساء اليوم
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت، مساء اليوم الثلاثاء، 57 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وكورسك وأوريول وكالوغا... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T19:31+0000
2025-05-06T19:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في البيان: "خلال مساء يوم 6 أيار/مايو، بعد الساعة 18:40 بتوقيت موسكو، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة واعترضت 57 طائرة مسيرة أوكرانية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من تحرير بلدة ليسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250506/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ليسوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100202207.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 57 مسيرة أوكرانية مساء اليوم

19:31 GMT 06.05.2025
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت، مساء اليوم الثلاثاء، 57 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وكورسك وأوريول وكالوغا وريازان وشبه جزيرة القرم.
وجاء في البيان: "خلال مساء يوم 6 أيار/مايو، بعد الساعة 18:40 بتوقيت موسكو، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة واعترضت 57 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان: "31 (مسيرة) فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و14 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و7 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و2 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و2 فوق أراضي مقاطعة ريازان، وواحدة فوق أراضي وشبه جزيرة القرم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من تحرير بلدة ليسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة ليسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:30 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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