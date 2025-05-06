https://sarabic.ae/20250506/الهلال-الأحمر-الليبي-يقدم-مساعدات-إنسانية-كبيرة-للاجئين-السودانيين-في-الكفرة-1100199157.html
الهلال الأحمر الليبي يقدم مساعدات إنسانية كبيرة للاجئين السودانيين في الكفرة
الهلال الأحمر الليبي يقدم مساعدات إنسانية كبيرة للاجئين السودانيين في الكفرة
سبوتنيك عربي
صرح عمر جعودة، الأمين العام للهلال الأحمر الليبي، بأن الجمعية قامت بتقديم مساعدات إنسانية للاجئين السودانيين في مدينة الكفرة جنوب شرقي ليبيا، بالتعاون مع عدد... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأضاف جعودة في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "الهلال الأحمر الليبي يعمل أيضًا بالشراكة مع الصليب الأحمر النرويجي على تنظيم قوافل طبية تشمل إجراء كشوفات صحية للأطفال وكبار السن والأمهات، بهدف التخفيف من الأعباء الصحية المتزايدة في ظل الأوضاع الصعبة".وأشار إلى أن التنسيق مستمر مع السلطات المحلية لتقديم الدعم والمساعدة، مؤكدًا أن الجهود الإغاثية متواصلة رغم التحديات.وأوضح الأمين العام للهلال الأحمر الليبي أن "الوضع الإنساني في المنطقة يشهد تدهورا جزئيا نتيجة الأعداد الكبيرة من اللاجئين، الذين فرّوا من النزاع في السودان"، مشددًا على أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.وفي وقت سابق، عقد رئيس قسم المنظمات بوزارة الداخلية الليبية، اجتماعًا مع السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم محمد أحمد إبراهيم، بحضور ممثل عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لبحث سبل دعم المواطنين السودانيين المقيمين في ليبيا، وتنظيم برامج المساعدات الإنسانية والعودة الطوعية.ونقل موقع "ليبيا أوبزرفر"، بيانا لوزارة الداخلية الليبية أكدت فيه أن الاجتماع ركز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي "تسهيل الإجراءات الإدارية واللوجستية للجالية السودانية، وتحسين آليات توزيع المساعدات الإنسانية، ومعالجة التحديات التي تواجه برنامج العودة الطوعية".يأتي هذا الاجتماع في إطار تنظيم أوضاع الجالية السودانية في ليبيا وتسهيل عمليات العودة الآمنة للراغبين في العودة إلى بلادهم.
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https://sarabic.ae/20250326/السودان-يؤكد-استعداده-لإعادة-مواطنيه-العالقين-في-ليبيا-1098976252.html
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حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, الأخبار
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, الأخبار
الهلال الأحمر الليبي يقدم مساعدات إنسانية كبيرة للاجئين السودانيين في الكفرة
حصري
صرح عمر جعودة، الأمين العام للهلال الأحمر الليبي، بأن الجمعية قامت بتقديم مساعدات إنسانية للاجئين السودانيين في مدينة الكفرة جنوب شرقي ليبيا، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، حيث تم توزيع مواد غذائية أساسية تلبي احتياجات الأسر المتضررة.
وأضاف جعودة في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "الهلال الأحمر الليبي يعمل أيضًا بالشراكة مع الصليب الأحمر النرويجي على تنظيم قوافل طبية تشمل إجراء كشوفات صحية للأطفال وكبار السن والأمهات، بهدف التخفيف من الأعباء الصحية المتزايدة في ظل الأوضاع الصعبة".
وأشار إلى أن التنسيق مستمر مع السلطات المحلية لتقديم الدعم والمساعدة
، مؤكدًا أن الجهود الإغاثية متواصلة رغم التحديات.
وأوضح الأمين العام للهلال الأحمر الليبي أن "الوضع الإنساني في المنطقة يشهد تدهورا جزئيا نتيجة الأعداد الكبيرة من اللاجئين، الذين فرّوا من النزاع في السودان"، مشددًا على أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وتابع: "نقوم بهذا العمل بالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية الكفرة ومركز الهجرة غير الشرعية، وذلك لضمان تنسيق الجهود وتوفير الاستجابة الإنسانية بشكل فعّال للاجئين".
وفي وقت سابق، عقد رئيس قسم المنظمات بوزارة الداخلية الليبية، اجتماعًا مع السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم محمد أحمد إبراهيم، بحضور ممثل عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لبحث سبل دعم المواطنين السودانيين المقيمين في ليبيا، وتنظيم برامج المساعدات الإنسانية والعودة الطوعية.
ونقل موقع
"ليبيا أوبزرفر"، بيانا لوزارة الداخلية الليبية أكدت فيه أن الاجتماع ركز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي "تسهيل الإجراءات الإدارية واللوجستية للجالية السودانية، وتحسين آليات توزيع المساعدات الإنسانية، ومعالجة التحديات التي تواجه برنامج العودة الطوعية".
وشدد المشاركون على "ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية الليبية والسودانية والمنظمات الدولية لضمان تنفيذ العمليات الإنسانية بكفاءة، مع التركيز على تذليل العقبات الإجرائية وتوفير الدعم اللازم للمستفيدين".
يأتي هذا الاجتماع في إطار تنظيم أوضاع الجالية السودانية في ليبيا وتسهيل عمليات العودة الآمنة للراغبين في العودة إلى بلادهم.