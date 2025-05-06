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الكرملين: بوتين يبحث بمحادثة هاتفية مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط
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https://sarabic.ae/20250506/دراسة-حديثة-تكشف-تأثير-تقليل-العشب-في-علف-الأبقار-على-صحة-الإنسان-1100217880.html
دراسة حديثة تكشف تأثير تقليل العشب في علف الأبقار على صحة الإنسان
دراسة حديثة تكشف تأثير تقليل العشب في علف الأبقار على صحة الإنسان
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة فرنسية حديثة، اليوم الثلاثاء، أن تقليص كمية العشب الطازج في علف الأبقار الحلوب قد يضعف بشكل ملحوظ جودة الأجبان المحلية. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T14:57+0000
2025-05-06T14:57+0000
مجتمع
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وذكرت صحيفة غربية، اليوم الثلاثاء، أن باحثين من "المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الزراعية والغذائية والبيئية" بالتعاون مع معهد "فيتاغرو سوب"، قد أكدوا أن تقليص كمية العشب الطازج في علف الأبقار الحلوب قد يضعف بشكل ملحوظ جودة الأجبان المحلية، بل ويؤثر على طعمها وقيمتها الغذائية.سلطت الدراسة الضوء على أهمية "الدور الأساسي" للعشب في تغذية الأبقار الحلوب، خاصة في مناطق المراعي الجبلية مثل "الكتلة الجبلية الوسطى" أو "ماسيف سنترال"، في فرنسا.وذكرت الدراسة الحديثة أنه نتيجة للتغيرات المناخية المتسارعة التي تضرب الزراعة في أوروبا، وفي ظل تصاعد موجات الجفاف التي تقلّص إمدادات العشب الطبيعي حول العالم، يلجأ المزارعون إلى تعويض النقص باستخدام الذرة والقش المخزّن، وهي بدائل قد تؤثر سلبا على جودة الحليب والجبن بمرور الوقت.وأوضحت الدراسة الحديثة أن "الباحثين اختبروا تأثير هذا التغيير من خلال تغذية 4 مجموعات من الأبقار بحصص علف مختلفة، اثنتان بنسبة 75 % من العشب، واثنتان أدخلت الذرة إلى نظامها الغذائي، إحداهما بنسبة 100 % ذرة، والأخرى بنسبة 25 % عشب فقط، ثم جُمِع الحليب لصناعة جبن "كانتال" الشهير".ولفتت إلى أن "النتائج كانت واضحة، فكلّما زادت نسبة العشب في علف الأبقار، زادت نسبة أحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة في الحليب، وازدادت نعومة الجبن، وأصبح لونه أكثر اصفرارا ورائحته أغنى. أما عند تقليص العشب، أصبح الجبن أكثر بياضا وصلابة وأقل نكهة".وأشارت الدراسة الحديثة إلى أن الفريق استعان بلجنة مكونة من 12 مستهلكا خبيرا من اجل تقييم الطعم والرائحة والقوام، فكانت النتيجة ترجح دائما كفة العشب.
https://sarabic.ae/20241108/إناث-الأبقار-تتسبب-بأزمة-في-دولة-عربية-1094601773.html
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أخبار فرنسا
أخبار فرنسا

دراسة حديثة تكشف تأثير تقليل العشب في علف الأبقار على صحة الإنسان

14:57 GMT 06.05.2025
© Twitter/alsouriaالأبقار السورية
الأبقار السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Twitter/alsouria
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كشفت دراسة فرنسية حديثة، اليوم الثلاثاء، أن تقليص كمية العشب الطازج في علف الأبقار الحلوب قد يضعف بشكل ملحوظ جودة الأجبان المحلية.
وذكرت صحيفة غربية، اليوم الثلاثاء، أن باحثين من "المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الزراعية والغذائية والبيئية" بالتعاون مع معهد "فيتاغرو سوب"، قد أكدوا أن تقليص كمية العشب الطازج في علف الأبقار الحلوب قد يضعف بشكل ملحوظ جودة الأجبان المحلية، بل ويؤثر على طعمها وقيمتها الغذائية.
بقرة تقف في مزرعة للأبقار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
مجتمع
إناث الأبقار تتسبب بأزمة في دولة عربية
8 نوفمبر 2024, 09:30 GMT
سلطت الدراسة الضوء على أهمية "الدور الأساسي" للعشب في تغذية الأبقار الحلوب، خاصة في مناطق المراعي الجبلية مثل "الكتلة الجبلية الوسطى" أو "ماسيف سنترال"، في فرنسا.
وذكرت الدراسة الحديثة أنه نتيجة للتغيرات المناخية المتسارعة التي تضرب الزراعة في أوروبا، وفي ظل تصاعد موجات الجفاف التي تقلّص إمدادات العشب الطبيعي حول العالم، يلجأ المزارعون إلى تعويض النقص باستخدام الذرة والقش المخزّن، وهي بدائل قد تؤثر سلبا على جودة الحليب والجبن بمرور الوقت.
وأوضحت الدراسة الحديثة أن "الباحثين اختبروا تأثير هذا التغيير من خلال تغذية 4 مجموعات من الأبقار بحصص علف مختلفة، اثنتان بنسبة 75 % من العشب، واثنتان أدخلت الذرة إلى نظامها الغذائي، إحداهما بنسبة 100 % ذرة، والأخرى بنسبة 25 % عشب فقط، ثم جُمِع الحليب لصناعة جبن "كانتال" الشهير".
ولفتت إلى أن "النتائج كانت واضحة، فكلّما زادت نسبة العشب في علف الأبقار، زادت نسبة أحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة في الحليب، وازدادت نعومة الجبن، وأصبح لونه أكثر اصفرارا ورائحته أغنى. أما عند تقليص العشب، أصبح الجبن أكثر بياضا وصلابة وأقل نكهة".
وأشارت الدراسة الحديثة إلى أن الفريق استعان بلجنة مكونة من 12 مستهلكا خبيرا من اجل تقييم الطعم والرائحة والقوام، فكانت النتيجة ترجح دائما كفة العشب.
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