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لافروف: أوروبا تخوض حربا ضد روسيا تحت رايات النازية
لافروف: أوروبا تخوض حربا ضد روسيا تحت رايات النازية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن أوروبا تشن حربا ضد روسيا تحت رايات النازية. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T09:41+0000
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وقال لافروف إن أوروبا كلها تقريبا تشن حربا ضد روسيا تحت رايات النازية، وتدعم نظام فلاديمير زيلينسكي المناهض لروسيا.وأضاف لافروف خلال مراسم وضع إكليل الزهور على اللوحات التذكارية في مبنى وزارة الخارجية: "من المهم جدا ليس فقط تخليد ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية، الذين منحونا مستقبلنا وتطورنا الحالي، بل أيضًا، لعقود وقرون قادمة، بل أيضًا تذكر التجربة الدبلوماسية والدروس المستفادة من تلك الأحداث. هذه الدروس لا تقدر بثمن، وخاصةً في الوضع الحالي، حيث تشن أوروبا بأكملها تقريبًا، تحت عباءة النازية، حربًا علينا مجددًا".وكانت هيئة الصحافة التابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي قد ذكرت، في وقت سابق، أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي تضم نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة جاهزية أوكرانيا القتالية. وتعتقد الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالاً فعلياً لأوكرانيا.وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يكون ممكنا إلا بموافقة أطراف نزاع معين. وبحسب قوله، فمن السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا.واشنطن توافق على صفقة محتملة بقيمة 310 مليون دولار لبيع معدات طائرات "إف-16" لأوكرانياخبراء: أوروبا لا تستطيع تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
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الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

لافروف: أوروبا تخوض حربا ضد روسيا تحت رايات النازية

09:41 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 09:53 GMT 06.05.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"
لافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب روسيا الموحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن أوروبا تشن حربا ضد روسيا تحت رايات النازية.
وقال لافروف إن أوروبا كلها تقريبا تشن حربا ضد روسيا تحت رايات النازية، وتدعم نظام فلاديمير زيلينسكي المناهض لروسيا.
وأضاف لافروف خلال مراسم وضع إكليل الزهور على اللوحات التذكارية في مبنى وزارة الخارجية: "من المهم جدا ليس فقط تخليد ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية، الذين منحونا مستقبلنا وتطورنا الحالي، بل أيضًا، لعقود وقرون قادمة، بل أيضًا تذكر التجربة الدبلوماسية والدروس المستفادة من تلك الأحداث. هذه الدروس لا تقدر بثمن، وخاصةً في الوضع الحالي، حيث تشن أوروبا بأكملها تقريبًا، تحت عباءة النازية، حربًا علينا مجددًا".

وأشار لافروف إلى أن أوروبا تدعم الآن نظام زيلينسكي المعادي لروسيا بشكل علني، ويلقي بالمقاتلين الذين يرتدون شارات الفرق النازية على أكمامهم في مفرمة اللحم، ويعلن التهديد بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة.

وكانت هيئة الصحافة التابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي قد ذكرت، في وقت سابق، أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي تضم نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة جاهزية أوكرانيا القتالية. وتعتقد الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالاً فعلياً لأوكرانيا.
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يكون ممكنا إلا بموافقة أطراف نزاع معين. وبحسب قوله، فمن السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا.
واشنطن توافق على صفقة محتملة بقيمة 310 مليون دولار لبيع معدات طائرات "إف-16" لأوكرانيا
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