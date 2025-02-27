https://sarabic.ae/20250227/خبراء-أوروبا-لا-تستطيع-تقديم-ضمانات-أمنية-لأوكرانيا-1098229572.html
خبراء: أوروبا لا تستطيع تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
خبراء: أوروبا لا تستطيع تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال أستاذ العلوم السياسية، جمال الشلبي، إن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا يعد جزءا من استراتيجية البيت الأبيض، من أجل سحب... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T12:28+0000
2025-02-27T12:28+0000
2025-02-27T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
أخبار أوكرانيا
الناتو
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080101759_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_54e1ddd9008a82afdc468343b7eef90f.jpg
وأكد في حديثه مع راديو سبوتنيك، على "استحالة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، بعد ما قامت به العملية العسكرية الروسية وانتصارها عمليا، لكن من الممكن الاتفاق على بعض المسائل التكتيكية التي تقبل بها روسيا".وذكر أن "العلاقات الروسية-الأمريكية سوف تتصاعد بشكل كبير، وربما يشكلان حلف ثنائي، إزاء أوروبا من ناحية والصين من ناحية أخرى"، بحسب قوله.من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي، إيليا مغناير، أن "أوروبا تفاجأت بالتزامها بموقف أمني لا تستطيع تحمله تجاه أوكرانيا"، مؤكدا أن "أوروبا لا تستطيع تقديم ضمانات أمنية ولا تمتلك الجيوش التي تنفذ أي مخطط يتم الاتفاق عليه أو ترغب في تنفيذه".ولفت في حديثه لإذاعة "سبوتنيك" إلى الفشل الكبير للدعم الغربي لأوكرانيا، بعدما بذلت كل جهدها في هذا الجانب، وأخفقت في كسر التقدم الروسي، الذي أثبت قدرة موسكو في إكمال الحرب لسنوات طويلة".وأرجع سبب تصميم أوروبا على انضمام كييف لحلف الناتو، إلى أن "أوكرانيا هي الدولة الوحيدة التي قدمت نفسها على مذبحة المصالح الأوروبية والأمريكية، وتصارعت مع دولة عظمى مثل روسيا، لذلك تعتقد أوروبا أنها تفرض على أمريكا من خلال البند الخامس من اتفاق حلف الناتو بالتدخل في حال تعرضت أوكرانيا لأي هجوم عسكري، ولذلك تصر على دخول أوكرانيا للحلف، وفي المقابل ترفض أمريكا".واعتبرت الباحثة في العلاقات الدولية، زينة منصور، أن "الأزمة الأوكرانية في طريقها للحل في ظل التقارب الروسي الأمريكي رغم بعض المطبات الأوروبية".وأوضحت في حديثها مع إذاعة "سبوتنيك"، أن "أوكرانيا غير قادرة على الاستمرار في حرب مع التلويح الأمريكي بوقف التمويل، والأوروبيين يخشون من أن يكون هناك فائض قوة روسي في أوكرانيا، لذلك يسعون لوضع اشتراطات على موسكو حتى لا يتكرر الصراع".وذكرت أن "الضمانات الأمنية الأوروبية تتمثل في قوات حفظ سلام، بحكم أن الأمريكيين لا يرغبون في التواجد على الأراضي الأوكرانية بشكل لوجيستي أو عسكري، وهناك اشتراطات من ترامب على دول الناتو بزيادة القدرات التمويلية للحلف، وأن تكون الشروط عادلة، وأن يكون هناك دور اقتصادي أمريكي داخل أوكرانيا تعويضا على دعم واشنطن لكييف، ونوع من التطمينات لكل الأطراف".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار أوكرانيا, الناتو, الأخبار
حصري, أخبار أوكرانيا, الناتو, الأخبار
خبراء: أوروبا لا تستطيع تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
قال أستاذ العلوم السياسية، جمال الشلبي، إن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا يعد جزءا من استراتيجية البيت الأبيض، من أجل سحب المواقف الأوروبية التي ستطلب منه التدخل، وأيضا من أجل تحقيق المزيد من المكاسب من إدارة النظام الأوكراني.
وأكد في حديثه مع راديو سبوتنيك، على "استحالة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو
، بعد ما قامت به العملية العسكرية الروسية وانتصارها عمليا، لكن من الممكن الاتفاق على بعض المسائل التكتيكية التي تقبل بها روسيا".
وذكر أن "العلاقات الروسية-الأمريكية سوف تتصاعد بشكل كبير، وربما يشكلان حلف ثنائي، إزاء أوروبا من ناحية والصين من ناحية أخرى"، بحسب قوله.
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي، إيليا مغناير، أن "أوروبا تفاجأت بالتزامها بموقف أمني لا تستطيع تحمله تجاه أوكرانيا"، مؤكدا أن "أوروبا لا تستطيع تقديم ضمانات أمنية ولا تمتلك الجيوش التي تنفذ أي مخطط يتم الاتفاق عليه أو ترغب في تنفيذه".
ولفت في حديثه لإذاعة "سبوتنيك" إلى الفشل الكبير للدعم الغربي لأوكرانيا، بعدما بذلت كل جهدها في هذا الجانب، وأخفقت في كسر التقدم الروسي، الذي أثبت قدرة موسكو في إكمال الحرب لسنوات طويلة".
وأرجع سبب تصميم أوروبا على انضمام كييف لحلف الناتو، إلى أن "أوكرانيا هي الدولة الوحيدة التي قدمت نفسها على مذبحة المصالح الأوروبية والأمريكية
، وتصارعت مع دولة عظمى مثل روسيا، لذلك تعتقد أوروبا أنها تفرض على أمريكا من خلال البند الخامس من اتفاق حلف الناتو بالتدخل في حال تعرضت أوكرانيا لأي هجوم عسكري، ولذلك تصر على دخول أوكرانيا للحلف، وفي المقابل ترفض أمريكا".
واعتبرت الباحثة في العلاقات الدولية، زينة منصور، أن "الأزمة الأوكرانية في طريقها للحل في ظل التقارب الروسي الأمريكي رغم بعض المطبات الأوروبية".
وأوضحت في حديثها مع إذاعة "سبوتنيك"، أن "أوكرانيا غير قادرة على الاستمرار في حرب مع التلويح الأمريكي بوقف التمويل، والأوروبيين يخشون من أن يكون هناك فائض قوة روسي في أوكرانيا، لذلك يسعون لوضع اشتراطات على موسكو حتى لا يتكرر الصراع".
وذكرت أن "الضمانات الأمنية الأوروبية تتمثل في قوات حفظ سلام، بحكم أن الأمريكيين لا يرغبون في التواجد على الأراضي الأوكرانية بشكل لوجيستي أو عسكري، وهناك اشتراطات من ترامب على دول الناتو بزيادة القدرات التمويلية للحلف، وأن تكون الشروط عادلة، وأن يكون هناك دور اقتصادي أمريكي داخل أوكرانيا تعويضا على دعم واشنطن لكييف، ونوع من التطمينات لكل الأطراف".