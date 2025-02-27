عربي
روسيا تعتبر تصرفات إسرائيل في الجولان السوري انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250227/خبراء-أوروبا-لا-تستطيع-تقديم-ضمانات-أمنية-لأوكرانيا-1098229572.html
خبراء: أوروبا لا تستطيع تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
خبراء: أوروبا لا تستطيع تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال أستاذ العلوم السياسية، جمال الشلبي، إن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا يعد جزءا من استراتيجية البيت الأبيض، من أجل سحب... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T12:28+0000
2025-02-27T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
أخبار أوكرانيا
الناتو
الأخبار
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وأكد في حديثه مع راديو سبوتنيك، على "استحالة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، بعد ما قامت به العملية العسكرية الروسية وانتصارها عمليا، لكن من الممكن الاتفاق على بعض المسائل التكتيكية التي تقبل بها روسيا".وذكر أن "العلاقات الروسية-الأمريكية سوف تتصاعد بشكل كبير، وربما يشكلان حلف ثنائي، إزاء أوروبا من ناحية والصين من ناحية أخرى"، بحسب قوله.من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي، إيليا مغناير، أن "أوروبا تفاجأت بالتزامها بموقف أمني لا تستطيع تحمله تجاه أوكرانيا"، مؤكدا أن "أوروبا لا تستطيع تقديم ضمانات أمنية ولا تمتلك الجيوش التي تنفذ أي مخطط يتم الاتفاق عليه أو ترغب في تنفيذه".ولفت في حديثه لإذاعة "سبوتنيك" إلى الفشل الكبير للدعم الغربي لأوكرانيا، بعدما بذلت كل جهدها في هذا الجانب، وأخفقت في كسر التقدم الروسي، الذي أثبت قدرة موسكو في إكمال الحرب لسنوات طويلة".وأرجع سبب تصميم أوروبا على انضمام كييف لحلف الناتو، إلى أن "أوكرانيا هي الدولة الوحيدة التي قدمت نفسها على مذبحة المصالح الأوروبية والأمريكية، وتصارعت مع دولة عظمى مثل روسيا، لذلك تعتقد أوروبا أنها تفرض على أمريكا من خلال البند الخامس من اتفاق حلف الناتو بالتدخل في حال تعرضت أوكرانيا لأي هجوم عسكري، ولذلك تصر على دخول أوكرانيا للحلف، وفي المقابل ترفض أمريكا".واعتبرت الباحثة في العلاقات الدولية، زينة منصور، أن "الأزمة الأوكرانية في طريقها للحل في ظل التقارب الروسي الأمريكي رغم بعض المطبات الأوروبية".وأوضحت في حديثها مع إذاعة "سبوتنيك"، أن "أوكرانيا غير قادرة على الاستمرار في حرب مع التلويح الأمريكي بوقف التمويل، والأوروبيين يخشون من أن يكون هناك فائض قوة روسي في أوكرانيا، لذلك يسعون لوضع اشتراطات على موسكو حتى لا يتكرر الصراع".وذكرت أن "الضمانات الأمنية الأوروبية تتمثل في قوات حفظ سلام، بحكم أن الأمريكيين لا يرغبون في التواجد على الأراضي الأوكرانية بشكل لوجيستي أو عسكري، وهناك اشتراطات من ترامب على دول الناتو بزيادة القدرات التمويلية للحلف، وأن تكون الشروط عادلة، وأن يكون هناك دور اقتصادي أمريكي داخل أوكرانيا تعويضا على دعم واشنطن لكييف، ونوع من التطمينات لكل الأطراف".
https://sarabic.ae/20250226/ترامب-بوتين-شخص-ذكي-للغاية-1098208720.html
https://sarabic.ae/20250225/الخارجية-الروسية-عسكرة-أوروبا-تحرمها-حق-المشاركة-في-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1098173164.html
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حصري, أخبار أوكرانيا, الناتو, الأخبار
حصري, أخبار أوكرانيا, الناتو, الأخبار

خبراء: أوروبا لا تستطيع تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

12:28 GMT 27.02.2025
© Sputnikمعرض لأسلحة حلف "الناتو" في معرض غنائم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في حديثة "باتريوت" في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"
معرض لأسلحة حلف الناتو في معرض غنائم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في حديثة باتريوت في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
قال أستاذ العلوم السياسية، جمال الشلبي، إن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا يعد جزءا من استراتيجية البيت الأبيض، من أجل سحب المواقف الأوروبية التي ستطلب منه التدخل، وأيضا من أجل تحقيق المزيد من المكاسب من إدارة النظام الأوكراني.
وأكد في حديثه مع راديو سبوتنيك، على "استحالة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، بعد ما قامت به العملية العسكرية الروسية وانتصارها عمليا، لكن من الممكن الاتفاق على بعض المسائل التكتيكية التي تقبل بها روسيا".
وذكر أن "العلاقات الروسية-الأمريكية سوف تتصاعد بشكل كبير، وربما يشكلان حلف ثنائي، إزاء أوروبا من ناحية والصين من ناحية أخرى"، بحسب قوله.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
ترامب: يجب على أوكرانيا أن تنسى مسألة انضمامها إلى حلف الناتو
أمس, 17:50 GMT
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي، إيليا مغناير، أن "أوروبا تفاجأت بالتزامها بموقف أمني لا تستطيع تحمله تجاه أوكرانيا"، مؤكدا أن "أوروبا لا تستطيع تقديم ضمانات أمنية ولا تمتلك الجيوش التي تنفذ أي مخطط يتم الاتفاق عليه أو ترغب في تنفيذه".
ولفت في حديثه لإذاعة "سبوتنيك" إلى الفشل الكبير للدعم الغربي لأوكرانيا، بعدما بذلت كل جهدها في هذا الجانب، وأخفقت في كسر التقدم الروسي، الذي أثبت قدرة موسكو في إكمال الحرب لسنوات طويلة".
وأرجع سبب تصميم أوروبا على انضمام كييف لحلف الناتو، إلى أن "أوكرانيا هي الدولة الوحيدة التي قدمت نفسها على مذبحة المصالح الأوروبية والأمريكية، وتصارعت مع دولة عظمى مثل روسيا، لذلك تعتقد أوروبا أنها تفرض على أمريكا من خلال البند الخامس من اتفاق حلف الناتو بالتدخل في حال تعرضت أوكرانيا لأي هجوم عسكري، ولذلك تصر على دخول أوكرانيا للحلف، وفي المقابل ترفض أمريكا".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: عسكرة أوروبا تحرمها حق المشاركة في المفاوضات بشأن أوكرانيا
25 فبراير, 17:30 GMT
واعتبرت الباحثة في العلاقات الدولية، زينة منصور، أن "الأزمة الأوكرانية في طريقها للحل في ظل التقارب الروسي الأمريكي رغم بعض المطبات الأوروبية".
وأوضحت في حديثها مع إذاعة "سبوتنيك"، أن "أوكرانيا غير قادرة على الاستمرار في حرب مع التلويح الأمريكي بوقف التمويل، والأوروبيين يخشون من أن يكون هناك فائض قوة روسي في أوكرانيا، لذلك يسعون لوضع اشتراطات على موسكو حتى لا يتكرر الصراع".
وذكرت أن "الضمانات الأمنية الأوروبية تتمثل في قوات حفظ سلام، بحكم أن الأمريكيين لا يرغبون في التواجد على الأراضي الأوكرانية بشكل لوجيستي أو عسكري، وهناك اشتراطات من ترامب على دول الناتو بزيادة القدرات التمويلية للحلف، وأن تكون الشروط عادلة، وأن يكون هناك دور اقتصادي أمريكي داخل أوكرانيا تعويضا على دعم واشنطن لكييف، ونوع من التطمينات لكل الأطراف".
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