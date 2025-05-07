https://sarabic.ae/20250507/القسام-أوقعنا-قوة-إسرائيلية-بين-قتيل-وجريح-1100238443.html

القسام: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح

القسام: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح

سبوتنيك عربي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية تنفيذ كمين ضد قوة إسرائيلية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T06:09+0000

2025-05-07T06:09+0000

2025-05-07T06:09+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

إسرائيل

حركة حماس

غزة

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100238553_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_81e47368021963bbac9fab0d0c015175.jpg

جاء ذلك في بيان نشرته على صفحته على "تليغرام" اليوم الأربعاء، قالت فيه: "تمكن مقاتلو القسام من تفجير حقل ألغام معد مسبقا في قوة صهيونية وأوقعوهم بين قتيل وجريح".وتابع: "تم تنفيذ الكمين في شارع العودة شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس"، مشيرا إلى أنه تم دك موقع القوة الإسرائيلية بعدد من قذائف الهاون". وأردف: "تم رصد آلية مدمرة يتم سحبها وهبوط للطيران المروحي لإخلاء القوة التي تم استهدافها من قبل القسام".وأمس الثلاثاء، وافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة تشمل احتلال القطاع والبقاء فيه.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.

https://sarabic.ae/20250405/الوقت-ينفد-كتائب-القسام-تنشر-فيديو-لمحتجزين-إسرائيليين-يستغيثون-لإنقاذهم-1099240611.html

https://sarabic.ae/20250506/هل-يؤثر-قرار-الكابينت-بتوسيع-العملية-العسكرية-في-غزة-على-مسار-المفاوضات-1100227829.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم