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https://sarabic.ae/20250507/القسام-أوقعنا-قوة-إسرائيلية-بين-قتيل-وجريح-1100238443.html
القسام: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح
القسام: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح
سبوتنيك عربي
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية تنفيذ كمين ضد قوة إسرائيلية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T06:09+0000
2025-05-07T06:09+0000
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جاء ذلك في بيان نشرته على صفحته على "تليغرام" اليوم الأربعاء، قالت فيه: "تمكن مقاتلو القسام من تفجير حقل ألغام معد مسبقا في قوة صهيونية وأوقعوهم بين قتيل وجريح".وتابع: "تم تنفيذ الكمين في شارع العودة شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس"، مشيرا إلى أنه تم دك موقع القوة الإسرائيلية بعدد من قذائف الهاون". وأردف: "تم رصد آلية مدمرة يتم سحبها وهبوط للطيران المروحي لإخلاء القوة التي تم استهدافها من قبل القسام".وأمس الثلاثاء، وافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة تشمل احتلال القطاع والبقاء فيه.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
https://sarabic.ae/20250405/الوقت-ينفد-كتائب-القسام-تنشر-فيديو-لمحتجزين-إسرائيليين-يستغيثون-لإنقاذهم-1099240611.html
https://sarabic.ae/20250506/هل-يؤثر-قرار-الكابينت-بتوسيع-العملية-العسكرية-في-غزة-على-مسار-المفاوضات-1100227829.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم

القسام: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح

06:09 GMT 07.05.2025
© Getty Images / chameleonseyeقوات إسرائيلية في غزة
قوات إسرائيلية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Getty Images / chameleonseye
تابعنا عبر
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية تنفيذ كمين ضد قوة إسرائيلية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان نشرته على صفحته على "تليغرام" اليوم الأربعاء، قالت فيه: "تمكن مقاتلو القسام من تفجير حقل ألغام معد مسبقا في قوة صهيونية وأوقعوهم بين قتيل وجريح".
وتابع: "تم تنفيذ الكمين في شارع العودة شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس"، مشيرا إلى أنه تم دك موقع القوة الإسرائيلية بعدد من قذائف الهاون".
كتائب القسام أثناء الإفراج عن أسرى إسرائيليين في خان يونس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
"الوقت ينفد"... "كتائب القسام" تنشر فيديو لمحتجزين إسرائيليين يستغيثون لإنقاذهم
5 أبريل, 12:19 GMT
وأردف: "تم رصد آلية مدمرة يتم سحبها وهبوط للطيران المروحي لإخلاء القوة التي تم استهدافها من قبل القسام".
وأمس الثلاثاء، وافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة تشمل احتلال القطاع والبقاء فيه.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
هل يؤثر قرار الكابينت بتوسيع العملية العسكرية في غزة على مسار المفاوضات؟
أمس, 17:45 GMT
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
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