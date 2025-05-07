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برئاسة مسؤول أمريكي.. تقرير: واشنطن تخطط لتشكيل حكومة مؤقتة في غزة
برئاسة مسؤول أمريكي.. تقرير: واشنطن تخطط لتشكيل حكومة مؤقتة في غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية "تخطط لتشكيل حكومة مؤقتة في غزة، برئاسة مسؤول أمريكي". 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T17:48+0000
2025-05-07T17:48+0000
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وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، بأن "أمريكا ستستعين بتكنوقراط فلسطينيين ضمن إدارتها لقطاع غزة"، ونقلت عن 5 أشخاص مطّلعين أن "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ناقشتا إمكان قيادة واشنطن لإدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب".وأوضحت المصادر أن "المشاورات رفيعة المستوى تركزت على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مسؤول أمريكي تشرف على غزة، إلى أن يصبح القطاع منزوع السلاح ومستقرًا وظهور إدارة فلسطينية قادرة على العمل".وأشارت إلى أن "المناقشات الجارية تنوّه إلى أنه لن يكون هناك جدولا زمنيا محددا لمدة بقاء إدارة بقيادة أمريكية، حيث سيعتمد الأمر على الوضع على الأرض داخل قطاع غزة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حركة حماس الفلسطينية، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة على غزة، قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 172 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة

برئاسة مسؤول أمريكي.. تقرير: واشنطن تخطط لتشكيل حكومة مؤقتة في غزة

17:48 GMT 07.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالحرب في غزة
الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية "تخطط لتشكيل حكومة مؤقتة في غزة، برئاسة مسؤول أمريكي".
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، بأن "أمريكا ستستعين بتكنوقراط فلسطينيين ضمن إدارتها لقطاع غزة"، ونقلت عن 5 أشخاص مطّلعين أن "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ناقشتا إمكان قيادة واشنطن لإدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب".
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وأوضحت المصادر أن "المشاورات رفيعة المستوى تركزت على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مسؤول أمريكي تشرف على غزة، إلى أن يصبح القطاع منزوع السلاح ومستقرًا وظهور إدارة فلسطينية قادرة على العمل".
وأشارت إلى أن "المناقشات الجارية تنوّه إلى أنه لن يكون هناك جدولا زمنيا محددا لمدة بقاء إدارة بقيادة أمريكية، حيث سيعتمد الأمر على الوضع على الأرض داخل قطاع غزة".

ولفتت إلى أن "المقترح يتضمن فتح ممرات آمنة وإنشاء نقاط خاصة لتوزيع المساعدات بغزة، وأن الوسطاء يسعون لبلورة المقترح الجديد بشأن غزة قبل زيارة الرئيس دونالد ترامب، للمنطقة".

واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حركة حماس الفلسطينية، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة على غزة، قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 172 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
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