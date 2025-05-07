https://sarabic.ae/20250507/سعيد-طفل-نجا-من-القصف-في-قطاع-غزة-فقد-أسرته-ويحلم-بالشفاء-والحياة-1100258607.html

سعيد... طفل نجا من القصف في قطاع غزة فقد أسرته ويحلم بالشفاء والحياة

سعيد... طفل نجا من القصف في قطاع غزة فقد أسرته ويحلم بالشفاء والحياة

سبوتنيك عربي

يزداد الوضع تعقيدا في قطاع غزة، بسبب استمرار الحرب التي تسببت بدمار كبير في المنظومة الصحية، ومنع الجيش الإسرائيلي دخول إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية، وقد... 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T14:00+0000

2025-05-07T14:00+0000

2025-05-07T14:02+0000

فلسطين المحتلة

قطاع غزة

طفل

القصف الإسرائيلي

تقارير سبوتنيك

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سعيد العمور، طفل نجا من قصف شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث قصف الجيش الإسرائيلي، الشهر الماضي، منزل عائلته، ما أدى إلى مقتل 9 أفراد من العائلة، ونجا الطفل سعيد، بعدما أنقذه والده قبل استهدافه بقذيفة من الجيش الإسرائيلي.ويقول محمود العمور(عم الطفل سعيد) لوكالة "سبوتنيك": "بعد استهداف المنزل من قبل جيش الاحتلال، استطاع أخي محمد إخراج ابنه سعيد من تحت الأنقاض، ومن ثم عاد إلى المنزل ليخرج ابنته الصغيرة، ومن تبقى على قيد الحياة من العائلة، لكن الجيش استهدفه مرة أخرى، وقتل على الفور".وتابع: "ما زلنا حتى الاَن نحاول إخراج ما تبقى من الجثث من تحت الأنقاض، فهناك ما زال عدد من أبناء أخي تحت الركام وأجسادهم مقطعة من قوة القصف، وجميع الذين قتلوا هم من المدنيين، ويعلم جيش الاحتلال أنَ أغلبيتهم من الأطفال لكنهم يتعمدوا قتل المدنيين".وقال رئيس قسم الأطفال في المشفى الأوروبي الطبيب سالم العرجاني، المسؤول عن متابعة حالة الطفل، لوكالة "سبوتنيك": "الطفل سعيد العمور هو الناجي الوحيد من عائلته، وقد أصيب بشظايا صاروخ متفجر، ووصل إلى المشفى بحالة حرجة للغاية".وأضاف: "يعاني المشفى كما بقية مشافي القطاع، من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، وهناك عجز كبير في الغذاء والعلاج، وحتى الماء والكهرباء، وهذا كله يؤدي إلى عدم القدرة على تقديم الخدمة الطبية للمرضى بشكل جيد، ونكتفي بالمساعدة على إنقاذ الحياة، لكن العلاج الكامل لا يتوفر وبالتالي تبقى حياة سعيد وكثير من المصابين والمرضى في خطر حقيقي".وتمر على محمود العمور لحظات قاسية كل يوم، وهو يرى سعيد الطفل الناجي من عائلة شقيقه، يصارع الموت، ويعاني من الوجع والألم، وهو لا يقدر حتى على الكلام، ويكتفي بالنظر إلى عمه بحثا عن أمل بالحياة، إذ لم يبق لمحمود من عائلة أخيه سوى هذا الطفل، ويراه يتألم من الوجع، في ظل عجز المشفى عن تقديم العلاج المناسب.وفي 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.وجدد الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 52,653 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 118,897 آخرين.وفي 7 أكتوبر 2023، شن مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، واستعادة الأسرى.

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فلسطين المحتلة, قطاع غزة, طفل, القصف الإسرائيلي, تقارير سبوتنيك, حصري