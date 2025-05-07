سعيد... طفل نجا من القصف في قطاع غزة فقد أسرته ويحلم بالشفاء والحياة
14:00 GMT 07.05.2025 (تم التحديث: 14:02 GMT 07.05.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatسعيد طفل نجا من القصف في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
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يزداد الوضع تعقيدا في قطاع غزة، بسبب استمرار الحرب التي تسببت بدمار كبير في المنظومة الصحية، ومنع الجيش الإسرائيلي دخول إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية، وقد أدى الوضع الصحي الكارثي في القطاع إلى اضطراب في جميع الخدمات الصحية، وبات على سكان القطاع المحاولة في كل يوم النجاة من الموت والحصول على القليل من الغذاء، وسط كارثة إنسانية وصحية مستمرة.
سعيد العمور، طفل نجا من قصف شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث قصف الجيش الإسرائيلي، الشهر الماضي، منزل عائلته، ما أدى إلى مقتل 9 أفراد من العائلة، ونجا الطفل سعيد، بعدما أنقذه والده قبل استهدافه بقذيفة من الجيش الإسرائيلي.
وداخل المشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ينتظر الطفل سعيد الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، النجاة من الموت، رغم بقاء بعض الجروح التي سترافقه لزمن طويل.
ويقول محمود العمور(عم الطفل سعيد) لوكالة "سبوتنيك": "بعد استهداف المنزل من قبل جيش الاحتلال، استطاع أخي محمد إخراج ابنه سعيد من تحت الأنقاض، ومن ثم عاد إلى المنزل ليخرج ابنته الصغيرة، ومن تبقى على قيد الحياة من العائلة، لكن الجيش استهدفه مرة أخرى، وقتل على الفور".
© Sputnik . Ajwad Jradatسعيد طفل نجا من القصف في قطاع غزة
سعيد طفل نجا من القصف في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف: "عند وصولي إلى المشفى، علمت أن جميع أفراد عائلة أخي قد استشهدوا، وعددهم 9، أخي وزوجته وأولاده، ثم علمت أن ابن أخي سعيد هو الناجي الوحيد، وهو في حالة حرجة".
© Sputnik . Ajwad Jradatسعيد طفل نجا من القصف في قطاع غزة
سعيد طفل نجا من القصف في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتابع: "ما زلنا حتى الاَن نحاول إخراج ما تبقى من الجثث من تحت الأنقاض، فهناك ما زال عدد من أبناء أخي تحت الركام وأجسادهم مقطعة من قوة القصف، وجميع الذين قتلوا هم من المدنيين، ويعلم جيش الاحتلال أنَ أغلبيتهم من الأطفال لكنهم يتعمدوا قتل المدنيين".
© Sputnik . Ajwad Jradatسعيد طفل نجا من القصف في قطاع غزة
سعيد طفل نجا من القصف في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وحسب العمور، "يعاني الطفل سعيد الذي نجا من الموت، من كسور وحروق في مختلف جسده، وما زال يحاول البحث عن الحياة، بصمت غير قادر على الكلام، ويواجه حالته الصحية الصعبة للغاية".
وقال رئيس قسم الأطفال في المشفى الأوروبي الطبيب سالم العرجاني، المسؤول عن متابعة حالة الطفل، لوكالة "سبوتنيك": "الطفل سعيد العمور هو الناجي الوحيد من عائلته، وقد أصيب بشظايا صاروخ متفجر، ووصل إلى المشفى بحالة حرجة للغاية".
© Sputnik . Ajwad Jradatسعيد طفل نجا من القصف في قطاع غزة
سعيد طفل نجا من القصف في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وحسب العرجاني، " يعاني الطفل من حروق في مناطق مختلفة من الجسم، بالإضافة إلى كسر في الفخذ الأيمن والقدم اليسرى، وهي كسور معقدة، ويعاني من إصابة في العين اليسرى، تتم معالجتها حاليا".
وأضاف: "يعاني المشفى كما بقية مشافي القطاع، من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، وهناك عجز كبير في الغذاء والعلاج، وحتى الماء والكهرباء، وهذا كله يؤدي إلى عدم القدرة على تقديم الخدمة الطبية للمرضى بشكل جيد، ونكتفي بالمساعدة على إنقاذ الحياة، لكن العلاج الكامل لا يتوفر وبالتالي تبقى حياة سعيد وكثير من المصابين والمرضى في خطر حقيقي".
© Sputnik . Ajwad Jradatسعيد طفل نجا من القصف في قطاع غزة
سعيد طفل نجا من القصف في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتمر على محمود العمور لحظات قاسية كل يوم، وهو يرى سعيد الطفل الناجي من عائلة شقيقه، يصارع الموت، ويعاني من الوجع والألم، وهو لا يقدر حتى على الكلام، ويكتفي بالنظر إلى عمه بحثا عن أمل بالحياة، إذ لم يبق لمحمود من عائلة أخيه سوى هذا الطفل، ويراه يتألم من الوجع، في ظل عجز المشفى عن تقديم العلاج المناسب.
وقال كبير مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في فلسطين، جوناثان ويتال: "إنَ العالم يشهد فظائع يومية في غزة، في ظل عدم دخول المساعدات"، وأكد أنَ "الذين لا يقتلون بالقنابل والرصاص في القطاع يموتون ببطء بسبب إغلاق المعابر".
© Sputnik . Ajwad Jradatسعيد طفل نجا من القصف في قطاع غزة
سعيد طفل نجا من القصف في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
وجدد الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 52,653 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 118,897 آخرين.
© Sputnik . Ajwad Jradatسعيد طفل نجا من القصف في قطاع غزة
سعيد طفل نجا من القصف في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي 7 أكتوبر 2023، شن مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، واستعادة الأسرى.