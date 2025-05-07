https://sarabic.ae/20250507/بعد-انقطاع-4-سنوات-وصول-أول-طائرة-إماراتية-إلى-مطار-بيروت-فيديو-1100249746.html

بعد انقطاع 4 سنوات... وصول أول طائرة إماراتية إلى مطار بيروت... فيديو

بعد انقطاع 4 سنوات... وصول أول طائرة إماراتية إلى مطار بيروت... فيديو

سبوتنيك عربي

حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء، الطائرة الأولى التابعة للخطوط الجوية الإماراتية، وذلك بعد حظر استمر نحو 4 سنوات. 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T10:29+0000

2025-05-07T10:29+0000

2025-05-07T10:29+0000

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وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "ازدانت صالة الوصول في المطار بالورود لاستقبال الطائرة وركابها، بعد قرار الإمارات رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، ابتداء من اليوم الأربعاء".وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد الماضي، عن "إلغاء قرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان، والسماح لهم بالسفر إليها بدءاً من يوم 7 أيار/ مايو2025، وذلك تنفيذا لتوجيه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين".وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، أن القرار جاء في أعقاب زيارة العمل التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى الإمارات، ولقائه مع الشيخ محمد بن زايد، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية، واتفقا على إعادة فتح المجال أمام حركة تنقل المواطنين، بعد الاتفاق على الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وتسهيل سفرهم.وأضافت الوزارة: "يحظر على مواطني الدولة راغبي السفر مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل حتى لا يكونوا عُرضةً لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية".وكانت الإمارات فرضت عام 2019، حظرا على سفر مواطنيها إلى لبنان، ثم جددت لاحقا دعوة مواطنيها للالتزام بالحظر.

https://sarabic.ae/20250504/الإمارات-تعلن-موعد-رفع-الحظر-عن-سفر-مواطنيها-إلى-لبنان--1100152720.html

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لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مطار بيروت, رحلات جوية, العالم العربي