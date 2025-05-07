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الجيش الروسي يحرر بلدة ليبوفويي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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بعد انقطاع 4 سنوات... وصول أول طائرة إماراتية إلى مطار بيروت... فيديو
بعد انقطاع 4 سنوات... وصول أول طائرة إماراتية إلى مطار بيروت... فيديو
سبوتنيك عربي
حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء، الطائرة الأولى التابعة للخطوط الجوية الإماراتية، وذلك بعد حظر استمر نحو 4 سنوات. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
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2025-05-07T10:29+0000
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وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "ازدانت صالة الوصول في المطار بالورود لاستقبال الطائرة وركابها، بعد قرار الإمارات رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، ابتداء من اليوم الأربعاء".وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد الماضي، عن "إلغاء قرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان، والسماح لهم بالسفر إليها بدءاً من يوم 7 أيار/ مايو2025، وذلك تنفيذا لتوجيه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين".وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، أن القرار جاء في أعقاب زيارة العمل التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى الإمارات، ولقائه مع الشيخ محمد بن زايد، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية، واتفقا على إعادة فتح المجال أمام حركة تنقل المواطنين، بعد الاتفاق على الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وتسهيل سفرهم.وأضافت الوزارة: "يحظر على مواطني الدولة راغبي السفر مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل حتى لا يكونوا عُرضةً لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية".وكانت الإمارات فرضت عام 2019، حظرا على سفر مواطنيها إلى لبنان، ثم جددت لاحقا دعوة مواطنيها للالتزام بالحظر.
https://sarabic.ae/20250504/الإمارات-تعلن-موعد-رفع-الحظر-عن-سفر-مواطنيها-إلى-لبنان--1100152720.html
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لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مطار بيروت, رحلات جوية, العالم العربي
لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مطار بيروت, رحلات جوية, العالم العربي

بعد انقطاع 4 سنوات... وصول أول طائرة إماراتية إلى مطار بيروت... فيديو

10:29 GMT 07.05.2025
© AP Photo / Adam Scheckطيران الإمارات
طيران الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Adam Scheck
تابعنا عبر
حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء، الطائرة الأولى التابعة للخطوط الجوية الإماراتية، وذلك بعد حظر استمر نحو 4 سنوات.
وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "ازدانت صالة الوصول في المطار بالورود لاستقبال الطائرة وركابها، بعد قرار الإمارات رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، ابتداء من اليوم الأربعاء".

وأعرب عدد من الركاب الإماراتيين لدى وصولهم إلى المطار، عن "فرحتهم بالعودة إلى لبنان بعد التغييرات التي شهدها، لا سيما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مؤكدين أن "حركة الوافدين من الإمارات ستشهد ازديادا خلال الأيام المقبلة".

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد الماضي، عن "إلغاء قرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان، والسماح لهم بالسفر إليها بدءاً من يوم 7 أيار/ مايو2025، وذلك تنفيذا لتوجيه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين".
فيما رحبت الحكومة اللبنانية بهذا القرار، واعتبرته "دليلا على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين".
وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، أن القرار جاء في أعقاب زيارة العمل التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى الإمارات، ولقائه مع الشيخ محمد بن زايد، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية، واتفقا على إعادة فتح المجال أمام حركة تنقل المواطنين، بعد الاتفاق على الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وتسهيل سفرهم.
مطار أبو ظبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
الإمارات تعلن موعد رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان
4 مايو, 12:43 GMT

وحددت الخارجية الإماراتية شروطا وإجراءات لتنفيذ هذا القرار، موضحةً أنه "يجب على مواطني الدولة التسجيل في خدمة (تواجدي) قبل السفر لضمان التواصل الفعّال، سواء كان السفر مباشرة عبر المنافذ الجوية لدولة الإمارات، أو من أي دولة أخرى في العالم. وتود الوزارة التنويه بأن التسجيل في خدمة (تواجدي) إجباري، ويتعين على الأفراد إبلاغ الجهات المختصة عند عودتهم من خلال خدمة (تواجدي)".

وأضافت الوزارة: "يحظر على مواطني الدولة راغبي السفر مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل حتى لا يكونوا عُرضةً لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية".
وكانت الإمارات فرضت عام 2019، حظرا على سفر مواطنيها إلى لبنان، ثم جددت لاحقا دعوة مواطنيها للالتزام بالحظر.
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