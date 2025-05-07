https://sarabic.ae/20250507/بوتين-تطوير-العلاقات-مع-منغوليا-من-أولويات-السياسة-الروسية-1100280943.html
بوتين: تطوير العلاقات مع منغوليا من أولويات السياسة الروسية
بوتين: تطوير العلاقات مع منغوليا من أولويات السياسة الروسية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن تطوير العلاقات مع منغوليا، يُعدّ من أولويات السياسة الروسية. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T17:39+0000
2025-05-07T17:39+0000
2025-05-07T17:39+0000
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وقال الرئيس بوتين، خلال اجتماعه مع الرئيس المنغولي أوخناجين خورلسوخ، اليوم الأربعاء، في الكرملين: "علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع منغوليا المجاورة والصديقة هي إحدى أولويات سياستنا".وأكد الرئيس الروسي أن روسيا تستجيب دائمًا لطلبات منغوليا، في المجالات الحساسة والمهمة، بما في ذلك الطاقة.وقال بوتين: "نستجيب دائمًا لطلبات أصدقائنا المنغوليين في مختلف المجالات الحساسة والمهمة للغاية بالنسبة لمنغوليا، ويتعلق الأمر أيضًا بالتعاون في قطاع الطاقة".ووصل الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية يوم 9 مايو/ أيار الجاري.وفي الـ9 من مايو الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.زعماء العالم الذين يحضرون عرض "عيد النصر" يوم 9 مايو في موسكوخبير: الذكرى الثمانين للنصر تؤكد هزيمة النازية المتجددة
https://sarabic.ae/20250507/بوتين-يجري-محادثات-مع-الرئيس-الكوبي-ميغيل-دياز-كانيل-في-الكرملين-فيديو-1100274962.html
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روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, العالم, أخبار العالم الآن, منغوليا, أخبار منغوليا
روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, العالم, أخبار العالم الآن, منغوليا, أخبار منغوليا
بوتين: تطوير العلاقات مع منغوليا من أولويات السياسة الروسية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن تطوير العلاقات مع منغوليا، يُعدّ من أولويات السياسة الروسية.
وقال الرئيس بوتين، خلال اجتماعه مع الرئيس المنغولي أوخناجين خورلسوخ، اليوم الأربعاء، في الكرملين: "علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع منغوليا المجاورة والصديقة هي إحدى أولويات سياستنا".
وأضاف بوتين أن الحوار السياسي بين البلدين يتطور.
وأكد الرئيس الروسي أن روسيا تستجيب دائمًا لطلبات منغوليا، في المجالات الحساسة والمهمة، بما في ذلك الطاقة.
وقال بوتين: "نستجيب دائمًا لطلبات أصدقائنا المنغوليين في مختلف المجالات الحساسة والمهمة للغاية بالنسبة لمنغوليا، ويتعلق الأمر أيضًا بالتعاون في قطاع الطاقة".
وأوضح الرئيس بوتين أن "حجم التجارة بين روسيا ومنغوليا، ارتفع بنسبة 17.5% في عام 2024، وبحلول نهاية الشهرين الأولين من هذا العام، ارتفع بنسبة 25% أخرى".
ووصل الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية يوم 9 مايو/ أيار الجاري.
وفي الـ9 من مايو الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.