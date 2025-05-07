https://sarabic.ae/20250507/بوتين-يجري-محادثات-مع-الرئيس-الكوبي-ميغيل-دياز-كانيل-في-الكرملين-فيديو-1100274962.html
بوتين يجري محادثات مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في الكرملين... فيديو
بوتين يجري محادثات مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في الكرملين... فيديو
سبوتنيك عربي
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، في الكرملين. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T15:32+0000
2025-05-07T15:32+0000
2025-05-07T15:32+0000
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في موسكو
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في موسكو
2025-05-07T15:32+0000
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PT3M57S
سبوتنيك عربي
العالم, روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, كوبا, الأخبار
العالم, روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, كوبا, الأخبار
بوتين يجري محادثات مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في الكرملين... فيديو
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يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، في الكرملين.