مشهد مروع... رجال إطفاء ينجون من حريق هائل في تركيا... فيديو

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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
15 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: إلإصرار الأوروبي على هزيمة روسيا هو غباء سياسي وعسكري لأنه سيجلب الدمار لأوروبا جمعاء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الاتفاق بين "أنصار الله" وواشنطن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250507/مشهد-مروع-رجال-إطفاء-ينجون-من-حريق-هائل-في-تركيا-فيديو-1100273090.html
مشهد مروع... رجال إطفاء ينجون من حريق هائل في تركيا... فيديو
مشهد مروع... رجال إطفاء ينجون من حريق هائل في تركيا... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر نجاة رجلي إطفاء من حريق ضخم أثناء محاولتهما إخماده في تركيا. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T14:46+0000
2025-05-07T14:46+0000
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نجا اثنان من رجال الإطفاء في منطقة داركا في ولاية كوجايلي التركية، بعد أن انهار فوقهما جدار خشبي مشتعل أثناء محاولتهما إخماد حريق اندلع في منزلين مصنوعين من الخشب.ورغم خطورة الموقف، تمكن فريق الإنقاذ من سحبهما وهما على قيد الحياة، وفقا لمصادر تركية.إعصار يقذف سربا من الأسماك إلى السماء... فيديوحصان شارد يتسبب بحادث مروري في روسيا... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم

مشهد مروع... رجال إطفاء ينجون من حريق هائل في تركيا... فيديو

14:46 GMT 07.05.2025
© Photo / X اثنان من رجال الإطفاء في منطقة داركا بولاية كوجايلي التركية، بعد أن انهار فوقهما جدار خشبي مشتعل
اثنان من رجال الإطفاء في منطقة داركا بولاية كوجايلي التركية، بعد أن انهار فوقهما جدار خشبي مشتعل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Photo / X
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر نجاة رجلي إطفاء من حريق ضخم أثناء محاولتهما إخماده في تركيا.
نجا اثنان من رجال الإطفاء في منطقة داركا في ولاية كوجايلي التركية، بعد أن انهار فوقهما جدار خشبي مشتعل أثناء محاولتهما إخماد حريق اندلع في منزلين مصنوعين من الخشب.
ورغم خطورة الموقف، تمكن فريق الإنقاذ من سحبهما وهما على قيد الحياة، وفقا لمصادر تركية.
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