https://sarabic.ae/20250507/مشهد-مروع-رجال-إطفاء-ينجون-من-حريق-هائل-في-تركيا-فيديو-1100273090.html
مشهد مروع... رجال إطفاء ينجون من حريق هائل في تركيا... فيديو
مشهد مروع... رجال إطفاء ينجون من حريق هائل في تركيا... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر نجاة رجلي إطفاء من حريق ضخم أثناء محاولتهما إخماده في تركيا. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T14:46+0000
2025-05-07T14:46+0000
2025-05-07T14:46+0000
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نجا اثنان من رجال الإطفاء في منطقة داركا في ولاية كوجايلي التركية، بعد أن انهار فوقهما جدار خشبي مشتعل أثناء محاولتهما إخماد حريق اندلع في منزلين مصنوعين من الخشب.ورغم خطورة الموقف، تمكن فريق الإنقاذ من سحبهما وهما على قيد الحياة، وفقا لمصادر تركية.إعصار يقذف سربا من الأسماك إلى السماء... فيديوحصان شارد يتسبب بحادث مروري في روسيا... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
مشهد مروع... رجال إطفاء ينجون من حريق هائل في تركيا... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر نجاة رجلي إطفاء من حريق ضخم أثناء محاولتهما إخماده في تركيا.
نجا اثنان من رجال الإطفاء في منطقة داركا في ولاية كوجايلي التركية، بعد أن انهار فوقهما جدار خشبي مشتعل أثناء محاولتهما إخماد حريق اندلع في منزلين مصنوعين من الخشب.
ورغم خطورة الموقف، تمكن فريق الإنقاذ من سحبهما وهما على قيد الحياة، وفقا لمصادر تركية.