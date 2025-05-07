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مقتل أحد قادة "حماس" في غارة إسرائيلية على صيدا في جنوب لبنان
مقتل أحد قادة "حماس" في غارة إسرائيلية على صيدا في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "مقتل القيادي في حركة حماس خالد أحمد أحمد، في غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية فجرا، على مدينة صيدا جنوبي لبنان". 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T08:35+0000
2025-05-07T08:35+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن خالد أحمد أحمد شغل منصب مسؤول عمليات حماس في القطاع الغربي في لبنان ودفع باعتداءات إرهابية نحو إسرائيل".وأضاف أدرعي أن القيادي في حماس عمل خلال الفترة الأخيرة لنقل وسائل قتالية وتنفيذ اعتداءات تخريبية، مشيرا إلى أن أنشطته شكلت تهديدًا على إسرائيل ومواطنيها.من جهتها، نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان لها، "القائد القسامي خالد الأحمد الذي قتل في غارة إسرائيلية غادرة بمدينة صيدا جنوب ⁧ لبنان⁩ فجر اليوم".وكان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني اجتمع في قصر بعبدا للمرة الأولى، بعد انتخاب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، وتشكيل حكومة، نواف سلام، وأصدر بيانا حذر فيه من استخدام لبنان منصة لزعزعة الاستقرار، ووجه تحذيرا خاصا لحركة "حماس" الفلسطينية.وأكد الرئيس اللبناني على ضرورة عدم التهاون مع محاولات توريط لبنان في صراعات، وشدد على أهمية ضبط عمليات إطلاق الصواريخ وتوقيف المتورطين، مع احترام أهمية القضية الفلسطينية.ويأتي هذا في ظل استمرار التوتر على الحدود الجنوبية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب خلال 60 يوما، إلا أن الانسحاب لم يكتمل في الموعد المحدد، وتم تمديده باتفاق لبناني إسرائيلي حتى 18 فبراير/ شباط 2025.ورغم ذلك، أبقت إسرائيل على وجودها في 5 نقاط مراقبة داخل لبنان، وتواصل شن ضربات تقول إنها تستهدف مواقع لـ"حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20250504/الجيش-اللبناني-يتسلم-مشتبها-من-حماس-على-خلفية-إطلاق-صواريخ-باتجاه-إسرائيل-1100152942.html
https://sarabic.ae/20250503/حزب-الله-سلاحنا-من-أجل-مقاومة-إسرائيل-ولا-علاقة-له-بالداخل-اللبناني-1100124966.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مقتل أحد قادة "حماس" في غارة إسرائيلية على صيدا في جنوب لبنان

08:35 GMT 07.05.2025
© AP Photo / Hussein Mallaغارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان
غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "مقتل القيادي في حركة حماس خالد أحمد أحمد، في غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية فجرا، على مدينة صيدا جنوبي لبنان".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن خالد أحمد أحمد شغل منصب مسؤول عمليات حماس في القطاع الغربي في لبنان ودفع باعتداءات إرهابية نحو إسرائيل".
وأضاف أدرعي أن القيادي في حماس عمل خلال الفترة الأخيرة لنقل وسائل قتالية وتنفيذ اعتداءات تخريبية، مشيرا إلى أن أنشطته شكلت تهديدًا على إسرائيل ومواطنيها.
الجيش الإسرائيلي، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
الجيش اللبناني يتسلم مشتبها من "حماس" على خلفية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل
4 مايو, 12:50 GMT
من جهتها، نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان لها، "القائد القسامي خالد الأحمد الذي قتل في غارة إسرائيلية غادرة بمدينة صيدا جنوب ⁧ لبنان⁩ فجر اليوم".
وكان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني اجتمع في قصر بعبدا للمرة الأولى، بعد انتخاب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، وتشكيل حكومة، نواف سلام، وأصدر بيانا حذر فيه من استخدام لبنان منصة لزعزعة الاستقرار، ووجه تحذيرا خاصا لحركة "حماس" الفلسطينية.
وأكد الرئيس اللبناني على ضرورة عدم التهاون مع محاولات توريط لبنان في صراعات، وشدد على أهمية ضبط عمليات إطلاق الصواريخ وتوقيف المتورطين، مع احترام أهمية القضية الفلسطينية.
ويأتي هذا في ظل استمرار التوتر على الحدود الجنوبية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
"حزب الله": سلاحنا من أجل مقاومة إسرائيل ولا علاقة له بالداخل اللبناني
3 مايو, 08:39 GMT
ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب خلال 60 يوما، إلا أن الانسحاب لم يكتمل في الموعد المحدد، وتم تمديده باتفاق لبناني إسرائيلي حتى 18 فبراير/ شباط 2025.
ورغم ذلك، أبقت إسرائيل على وجودها في 5 نقاط مراقبة داخل لبنان، وتواصل شن ضربات تقول إنها تستهدف مواقع لـ"حزب الله" اللبناني.
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