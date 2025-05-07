https://sarabic.ae/20250507/وزير-الدفاع-الباكستاني-لم-نرد-بعد-على-الهجوم-الهندي-ونقتصر-على-الدفاع-حتى-الآن-1100281507.html

وزير الدفاع الباكستاني: لم نرد بعد على الهجوم الهندي ونقتصر على الدفاع حتى الآن

وزير الدفاع الباكستاني: لم نرد بعد على الهجوم الهندي ونقتصر على الدفاع حتى الآن

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، بأن بلاده لم ترد بعد على الهجوم الجوي الهندي على أراضي باكستان والجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم جامو وكشمير المتنازع... 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T17:57+0000

2025-05-07T17:57+0000

2025-05-07T17:57+0000

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توتر الوضع بين الهند وباكستان

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إسلام آباد - سبوتنيك. وقال آصف، في مقابلة مع "سبوتنيك": "لم نرد بعد على ما حدث الليلة الماضية، وإنما دافعنا فقط عن أراضينا، نحن نراقب الوضع وسنرد كلما رأينا ذلك ضروريًا، ما سيفاقم بالتأكيد مخاطر اتساع هذا الصراع إلى ما هو أكبر مما يحدث اليوم".وشدد آصف على أن "لدى باكستان ما يكفي من القوات على حدودها مع الهند"، مشيرًا إلى أنه "يمكن زيادة حجم هذه القوات إذا ما دعت الضرورة".وأعلنت لجنة الأمن بالحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، "رفض إسلام أباد بشكل قاطع الادعاءات الهندية، التي تزعم وجود معسكرات إرهابية على أراضيها"، داعيًا المجتمع الدولي لـ"إدراك فداحة التصرف الهندي غير المبرر".وقالت لجنة الأمن الحكومية الباكستانية، في بيان لها، إن "الهند فتحت باب الجحيم في المنطقة وعليها أن تتحمل التبعات"، مؤكدة أن "مشروع "نيلوم جهيلوم" للطاقة الكهرومائية استهدف عمدا في انتهاك للاتفاقيات الدولية".ويتواصل التوتر بين الهند وباكستان، حيث أعلن الطرفان، اليوم الأربعاء، سقوط قتلى في قصف متبادل.

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العالم, أخبار العالم الآن, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان, الأخبار