وزير الدفاع الباكستاني: لم نرد بعد على الهجوم الهندي ونقتصر على الدفاع حتى الآن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
15 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: إلإصرار الأوروبي على هزيمة روسيا هو غباء سياسي وعسكري لأنه سيجلب الدمار لأوروبا جمعاء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الاتفاق بين "أنصار الله" وواشنطن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250507/وزير-الدفاع-الباكستاني-لم-نرد-بعد-على-الهجوم-الهندي-ونقتصر-على-الدفاع-حتى-الآن-1100281507.html
وزير الدفاع الباكستاني: لم نرد بعد على الهجوم الهندي ونقتصر على الدفاع حتى الآن
وزير الدفاع الباكستاني: لم نرد بعد على الهجوم الهندي ونقتصر على الدفاع حتى الآن
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، بأن بلاده لم ترد بعد على الهجوم الجوي الهندي على أراضي باكستان والجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم جامو وكشمير المتنازع... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T17:57+0000
2025-05-07T17:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
توتر الوضع بين الهند وباكستان
باكستان
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099923333_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_eaeccd50e52cec965cd5d96e6c068c01.jpg
إسلام آباد - سبوتنيك. وقال آصف، في مقابلة مع "سبوتنيك": "لم نرد بعد على ما حدث الليلة الماضية، وإنما دافعنا فقط عن أراضينا، نحن نراقب الوضع وسنرد كلما رأينا ذلك ضروريًا، ما سيفاقم بالتأكيد مخاطر اتساع هذا الصراع إلى ما هو أكبر مما يحدث اليوم".وشدد آصف على أن "لدى باكستان ما يكفي من القوات على حدودها مع الهند"، مشيرًا إلى أنه "يمكن زيادة حجم هذه القوات إذا ما دعت الضرورة".وأعلنت لجنة الأمن بالحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، "رفض إسلام أباد بشكل قاطع الادعاءات الهندية، التي تزعم وجود معسكرات إرهابية على أراضيها"، داعيًا المجتمع الدولي لـ"إدراك فداحة التصرف الهندي غير المبرر".وقالت لجنة الأمن الحكومية الباكستانية، في بيان لها، إن "الهند فتحت باب الجحيم في المنطقة وعليها أن تتحمل التبعات"، مؤكدة أن "مشروع "نيلوم جهيلوم" للطاقة الكهرومائية استهدف عمدا في انتهاك للاتفاقيات الدولية".ويتواصل التوتر بين الهند وباكستان، حيث أعلن الطرفان، اليوم الأربعاء، سقوط قتلى في قصف متبادل.
https://sarabic.ae/20250507/السندور-لماذا-اختارت-الهند-هذا-الاسم-لعمليتها-ضد-باكستان؟-1100249333.html
https://sarabic.ae/20250507/تصويت-برأيك-هل-تتطور-المواجهات-العسكرية-بين-الهند-وباكستان-إلى-حرب-نووية؟-1100243806.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099923333_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48500584ee89bfc5462c2376832f854b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان, الأخبار

وزير الدفاع الباكستاني: لم نرد بعد على الهجوم الهندي ونقتصر على الدفاع حتى الآن

17:57 GMT 07.05.2025
© AP Photo / Richard Drewوزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف
وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Richard Drew
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، بأن بلاده لم ترد بعد على الهجوم الجوي الهندي على أراضي باكستان والجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه، الليلة الماضية، مشيرًا إلى أن تحركات باكستان "اقتصرت حتى الآن على الدفاع عن أراضيها".
إسلام آباد - سبوتنيك. وقال آصف، في مقابلة مع "سبوتنيك": "لم نرد بعد على ما حدث الليلة الماضية، وإنما دافعنا فقط عن أراضينا، نحن نراقب الوضع وسنرد كلما رأينا ذلك ضروريًا، ما سيفاقم بالتأكيد مخاطر اتساع هذا الصراع إلى ما هو أكبر مما يحدث اليوم".

وتابع وزير الدفاع الباكستاني أن "الهند خسرت 5 طائرات حربية مأهولة وطائرتين مسيرتين"، خلال هجومها الجوي على أراضي باكستان، والجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية من إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه، الليلة الماضية.

تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
"السندور"... لماذا اختارت الهند هذا الاسم لعمليتها ضد باكستان؟
10:12 GMT
وشدد آصف على أن "لدى باكستان ما يكفي من القوات على حدودها مع الهند"، مشيرًا إلى أنه "يمكن زيادة حجم هذه القوات إذا ما دعت الضرورة".

وأضاف وزير الدفاع الباكستاني أن "باكستان لا تجري مفاوضات مباشرة مع الهند، وإن كانت هناك دول أخرى تعمل على تهدئة التوتر بينهما"، في أعقاب الهجوم الجوي الهندي على أراضي باكستان والجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه، الليلة الماضية.

وأعلنت لجنة الأمن بالحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، "رفض إسلام أباد بشكل قاطع الادعاءات الهندية، التي تزعم وجود معسكرات إرهابية على أراضيها"، داعيًا المجتمع الدولي لـ"إدراك فداحة التصرف الهندي غير المبرر".
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
وسائط متعددة
تصويت... برأيك هل تتطور المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان إلى "حرب نووية"؟
08:42 GMT
وقالت لجنة الأمن الحكومية الباكستانية، في بيان لها، إن "الهند فتحت باب الجحيم في المنطقة وعليها أن تتحمل التبعات"، مؤكدة أن "مشروع "نيلوم جهيلوم" للطاقة الكهرومائية استهدف عمدا في انتهاك للاتفاقيات الدولية".

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة مخولة باتخاذ إجراءات مماثلة، ردًا على الضربات الهندية"، متابعًا: "العدوان الهندي شكل خطرًا كبيرًا على خطوط طيران خليجية وهدد حياة الآلاف".

ويتواصل التوتر بين الهند وباكستان، حيث أعلن الطرفان، اليوم الأربعاء، سقوط قتلى في قصف متبادل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала