https://sarabic.ae/20250508/الحكومة-الهندية-تعلن-توجيه-ضربات-لمواقع-عسكرية-باكستانية-ردا-على-هجوم-الليلة-الماضية-1100305330.html
الحكومة الهندية تعلن توجيه ضربات لمواقع عسكرية باكستانية ردا على هجوم الليلة الماضية
الحكومة الهندية تعلن توجيه ضربات لمواقع عسكرية باكستانية ردا على هجوم الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة الهندية، أن جيش البلاد وجه، صباح اليوم الخميس، ضربات إلى مواقع عسكرية باكستانية، ردا على هجوم للجيش الباكستاني على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T10:52+0000
2025-05-08T10:52+0000
2025-05-08T10:52+0000
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تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الصحفي للحكومة الهندية أنه "في ليلة 7 - 8 أيار/مايو، حاولت باكستان مهاجمة عدد من الأهداف العسكرية في شمالي وغربي الهند باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ... صباح اليوم، استهدفت القوات المسلحة الهندية رادارات وأنظمة دفاع جوي في عدد من المواقع داخل باكستان".وأضاف البيان أن "باكستان صعّدت حدة قصفها غير المبرر عبر خط السيطرة (حدود الأمر الواقع الفاصلة بين الجزأين الخاضعين لسيطرة الهند وباكستان بإقليم جامو وكشمير)، باستخدام مدافع الهاون والمدفعية الثقيلة... وقُتل 16 شخصًا بريئًا بينهم 3 نساء و5 أطفال نتيجة القصف الباكستاني".وقال راجناث سينغ، خلال اجتماع لجميع الأحزاب الهندية، إن "ما لا يقل عن 100 إرهابي قتلوا في الضربات الهندية في إطار العملية العسكرية الهندية "سِندور" في أراضي باكستان والجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه".وكانت الهند قد أعلنت، ليلة 6-7 مايو/أيار، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان تحت اسم "سِندور"، قائلة إنها استهدفت "بنى تحتية إرهابية في باكستان وفي الجزء الذي تسيطر عليه إسلام آباد من إقليم جامو وكشمير"، وذلك رداً على هجمات وُصفت بـ"الإرهابية" ضد أراضٍ هندية، بحسب وكالة "آني" الهندية.وأفاد المتحدث العسكري الباكستاني، اللواء أحمد شريف تشودري، أن الهجمات الهندية أودت بحياة 31 مدنياً وأصابت 57 آخرين.ويأتي هذا التصعيد في أعقاب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحاً في منطقة بهالغام بكشمير، في 22 أبريل/نيسان، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، وفق ما أعلنت وسائل إعلام هندية. واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي نفته باكستان، داعية إلى فتح تحقيق دولي.
https://sarabic.ae/20250508/الجيش-الباكستاني-يعلن-إسقاط-12-مسيرة-هندية-1100293532.html
https://sarabic.ae/20250507/لجنة-الأمن-الباكستانية-الهند-فتحت-باب-الجحيم-في-المنطقة-وعليها-أن-تتحمل-التبعات-1100248779.html
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توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)
توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)
الحكومة الهندية تعلن توجيه ضربات لمواقع عسكرية باكستانية ردا على هجوم الليلة الماضية
أعلنت الحكومة الهندية، أن جيش البلاد وجه، صباح اليوم الخميس، ضربات إلى مواقع عسكرية باكستانية، ردا على هجوم للجيش الباكستاني على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه، قتل خلاله 16 شخصا، الليلة الماضية.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الصحفي للحكومة الهندية أنه "في ليلة 7 - 8 أيار/مايو، حاولت باكستان مهاجمة عدد من الأهداف العسكرية في شمالي وغربي الهند باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ... صباح اليوم، استهدفت القوات المسلحة الهندية رادارات وأنظمة دفاع جوي في عدد من المواقع داخل باكستان".
وأضاف البيان أن "باكستان صعّدت حدة قصفها غير المبرر عبر خط السيطرة (حدود الأمر الواقع الفاصلة بين الجزأين الخاضعين لسيطرة الهند وباكستان بإقليم جامو وكشمير)، باستخدام مدافع الهاون والمدفعية الثقيلة... وقُتل 16 شخصًا بريئًا بينهم 3 نساء و5 أطفال نتيجة القصف الباكستاني".
وحذر وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، اليوم الخميس، من أن أي هجوم عسكري من قبل باكستان "سيقابل برد حازم بلا شك".
وقال راجناث سينغ، خلال اجتماع لجميع الأحزاب الهندية
، إن "ما لا يقل عن 100 إرهابي قتلوا في الضربات الهندية في إطار العملية العسكرية الهندية "سِندور" في أراضي باكستان والجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه".
وكانت الهند قد أعلنت، ليلة 6-7 مايو/أيار، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان تحت اسم "سِندور"، قائلة إنها استهدفت "بنى تحتية إرهابية في باكستان وفي الجزء الذي تسيطر عليه إسلام آباد من إقليم جامو وكشمير"، وذلك رداً على هجمات وُصفت بـ"الإرهابية" ضد أراضٍ هندية، بحسب وكالة "آني" الهندية.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الباكستانية العملية بأنها "عمل حربي صارخ" يهدد السيادة والاستقرار، بينما شدد رئيس الوزراء شهباز شريف على احتفاظ بلاده بحقها الكامل في الرد.
وأفاد المتحدث العسكري الباكستاني، اللواء أحمد شريف تشودري، أن الهجمات الهندية أودت بحياة 31 مدنياً
وأصابت 57 آخرين.
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحاً في منطقة بهالغام بكشمير، في 22 أبريل/نيسان، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، وفق ما أعلنت وسائل إعلام هندية. واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي نفته باكستان، داعية إلى فتح تحقيق دولي.