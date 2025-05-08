https://sarabic.ae/20250508/الجيش-الباكستاني-يعلن-إسقاط-12-مسيرة-هندية-1100293532.html

الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 مسيرة هندية

الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 مسيرة هندية

سبوتنيك عربي

قال المدير العام لهيئة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، الجنرال أحمد شريف شودري، اليوم الخميس، إن "سلاح الجو أسقط 12 مسيرة استخدمتها الهند لانتهاك المجال... 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T07:21+0000

2025-05-08T07:21+0000

2025-05-08T07:21+0000

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وأكد الجنرال شودري، في تصريحات له، أن "الهند ستدفع ثمنا باهظا لهذا العدوان السافر"، مشيرا إلى أن "المسيرات الهندية لا تزال تتسلل إلى المجال الجوي الباكستاني ويتم التعامل معها واحدة تلو الأخرى".وأضاف أن "4 جنود أصيبوا في (هجوم) طائرة من دون طيار كانت تحلق باتجاه لاهور"، متابعا: "فيما قتل مدني وأصيب آخر في منطقة غوتكي بإقليم السند".وأكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، أن اتصالات جرت بين مستشاري الأمن القومي في باكستان والهند، في ظل التوتر المتصاعد عقب الضربات الجوية التي شنتها الهند على أراضٍ باكستانية فجر الأربعاء.وكانت الهند قد أعلنت، ليلة 6-7 مايو/أيار، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان تحت اسم "سِندور"، قائلة إنها استهدفت "بنى تحتية إرهابية في باكستان وفي الجزء الذي تسيطر عليه إسلام آباد من إقليم جامو وكشمير"، وذلك رداً على هجمات وُصفت بـ"الإرهابية" ضد أراضٍ هندية، بحسب وكالة "آني" الهندية.من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الباكستانية العملية بأنها "عمل حربي صارخ" يهدد السيادة والاستقرار، بينما شدد رئيس الوزراء شهباز شريف على احتفاظ بلاده بحقها الكامل في الرد.وأفاد المتحدث العسكري الباكستاني، اللواء أحمد شريف تشودري، أن الهجمات الهندية أودت بحياة 31 مدنياً وأصابت 57 آخرين.ويأتي هذا التصعيد في أعقاب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحاً في منطقة بهالغام بكشمير، في 22 أبريل/نيسان، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، وفق ما أعلنت وسائل إعلام هندية. واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي نفته باكستان، داعية إلى فتح تحقيق دولي.وأعلنت جماعة تُدعى "مقاومة كشمير" مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى رفضها "سياسات التوطين" التي تنفذها الهند، في إشارة لاستقدام نحو 85 ألف شخص من خارج الإقليم، في خطوة اعتبرتها محاولة لتغيير التركيبة السكانية.وسبق هذا الهجوم عمليات مماثلة، أبرزها في يونيو/حزيران 2024، حيث قُتل تسعة أشخاص وجُرح العشرات إثر هجوم على حافلة تقل حجاجاً هندوساً.وردت الهند باتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية واسعة، شملت تعليق اتفاق تقاسم مياه نهر السند، إغلاق المعابر البرية مع باكستان، وتقليص التمثيل الدبلوماسي.وتشهد الحدود بين الجانبين في كشمير اشتباكات متفرقة بين الحين والآخر، في ظل انسداد الأفق السياسي لحل النزاع المزمن في المنطقة.

https://sarabic.ae/20250508/الهند-تعلن-مقتل-13-شخصا-وإصابة-59-آخرين-جراء-قذائف-باكستانية-وتحذر-من-التصعيد-1100292455.html

https://sarabic.ae/20250507/أبرز-المواجهات-العسكرية-بين-الهند-وباكستان-منذ-1947-1100263306.html

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