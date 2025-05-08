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بوتين يشكر شي جين بينغ على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
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الصين تعتزم إقامة أول دورة عالمية لألعاب الروبوتات البشرية
الصين تعتزم إقامة أول دورة عالمية لألعاب الروبوتات البشرية
سبوتنيك عربي
تعتزم الصين إقامة الدورة العالمية لألعاب الروبوتات البشرية خلال شهر أغسطس المقبل، وهي أول حدث تنافسي شامل في العالم للروبوتات البشرية. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت صحيفة غربية، اليوم الخميس، بأن العاصمة الصينية، بكين، تعتزم إقامة أول دورة عالمية لألعاب الروبوتات البشرية، باعتباره حدثا يمثل اختبارا للقدرة الشاملة ومستوى التكامل لـ"الذكاء" و"اللياقة البدنية" للروبوتات البشرية من خلال المنافسات.ونقلت صحيفة غربية عن جيانغ غوانغ تشي، رئيس مديرية بلدية بكين للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، أن الألعاب تتضمن فعاليات رئيسية وأخرى ثانوية، حيث تركز الفعاليات الرئيسية على مسابقات مهارات الروبوتات البشرية، فيما تركز الأخرى على المرح والتفاعل.وأكد غوانغ تشي أنه تم تحديد الدفعة الأولى من المسابقات على أن تشمل الفعاليات الرئيسية 19 فعالية موزعة على ثلاث فئات، بما فيها سباقات 100 متر و400 متر و1500 متر و100 متر تتابع و100 متر حواجز. إضافة إلى سباقات الوثب الطويل من الثبات والوثب العالي من الثبات بالإضافة إلى الجمباز الأرضي ومباريات كرة القدم 2 مقابل 2 و3 مقابل 3 و5 مقابل 5. وأشار المسؤول الصيني إلى أن هذه البنود تركز على اختبار مهارات الحركة والتنسيق والعمل الجماعي للروبوتات البشرية.من ناحية أخرى، ستتيح الفعاليات الثانوية منصة لعرض أداء الروبوتات غير الشبيهة بالبشر عبر تنافسها في مسابقات كرة الريشة وكرة السلة وكرة الطاولة، بينما يمكن للإنسان التفاعل مع هذه الروبوتات.
https://sarabic.ae/20250419/أول-مارثون-مشترك-بين-الروبوتات-والبشر-لن-تصدق-هوية-المنتصر-فيديو-1099697173.html
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الأخبار, الصين
الأخبار, الصين

الصين تعتزم إقامة أول دورة عالمية لألعاب الروبوتات البشرية

07:09 GMT 08.05.2025
© Photo / x.comشركة "روبوت إيرا" الصينية تستعرض القدرات الحركية لروبوتها البشري " إكس-بوت إل"
شركة روبوت إيرا الصينية تستعرض القدرات الحركية لروبوتها البشري إكس-بوت إل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Photo / x.com
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تعتزم الصين إقامة الدورة العالمية لألعاب الروبوتات البشرية خلال شهر أغسطس المقبل، وهي أول حدث تنافسي شامل في العالم للروبوتات البشرية.
وأفادت صحيفة غربية، اليوم الخميس، بأن العاصمة الصينية، بكين، تعتزم إقامة أول دورة عالمية لألعاب الروبوتات البشرية، باعتباره حدثا يمثل اختبارا للقدرة الشاملة ومستوى التكامل لـ"الذكاء" و"اللياقة البدنية" للروبوتات البشرية من خلال المنافسات.
أول مارثون مشترك بين الروبوتات والبشر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
مجتمع
أول مارثون مشترك بين الروبوتات والبشر.. لن تصدق هوية المنتصر.. فيديو
19 أبريل, 10:12 GMT
ونقلت صحيفة غربية عن جيانغ غوانغ تشي، رئيس مديرية بلدية بكين للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، أن الألعاب تتضمن فعاليات رئيسية وأخرى ثانوية، حيث تركز الفعاليات الرئيسية على مسابقات مهارات الروبوتات البشرية، فيما تركز الأخرى على المرح والتفاعل.
وأكد غوانغ تشي أنه تم تحديد الدفعة الأولى من المسابقات على أن تشمل الفعاليات الرئيسية 19 فعالية موزعة على ثلاث فئات، بما فيها سباقات 100 متر و400 متر و1500 متر و100 متر تتابع و100 متر حواجز. إضافة إلى سباقات الوثب الطويل من الثبات والوثب العالي من الثبات بالإضافة إلى الجمباز الأرضي ومباريات كرة القدم 2 مقابل 2 و3 مقابل 3 و5 مقابل 5.
وأشار المسؤول الصيني إلى أن هذه البنود تركز على اختبار مهارات الحركة والتنسيق والعمل الجماعي للروبوتات البشرية.
من ناحية أخرى، ستتيح الفعاليات الثانوية منصة لعرض أداء الروبوتات غير الشبيهة بالبشر عبر تنافسها في مسابقات كرة الريشة وكرة السلة وكرة الطاولة، بينما يمكن للإنسان التفاعل مع هذه الروبوتات.
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