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القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250419/أول-مارثون-مشترك-بين-الروبوتات-والبشر-لن-تصدق-هوية-المنتصر-فيديو-1099697173.html
أول مارثون مشترك بين الروبوتات والبشر.. لن تصدق هوية المنتصر.. فيديو
أول مارثون مشترك بين الروبوتات والبشر.. لن تصدق هوية المنتصر.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في الصين، بأن 20 روبوتا بشريا شاركوا في أول نصف ماراثون مشترك في العالم بين البشر والروبوتات، والذي أقيم في العاصمة بكين، اليوم... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
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وكان أول من عبر خط النهاية هو الروبوت "تيانغون ألترا"، الذي قطع مسافة نحو 21.1 كيلومتر في ساعتين و40 دقيقة و42 ثانية، متقدما على أقرب منافس له بنحو ساعة.وكان أسرع العدائين البشر من إثيوبيا، إذ أن أفضل وقت للرجال كان ساعة ودقيقتين و36 ثانية، وللنساء ساعة و11 دقيقة و7 ثوانٍ.الروبوت "تيانغون ألترا"، يزن نحو 55 كيلوغرامًا ويبلغ ارتفاعه 1.8 متر.وقال وي جياشينغ، ممثل فريق روبوت "تيانغون ألترا"، للصحفيين، إنه أثناء الجري، حافظ على سرعة تبلغ نحو 7-8 كيلومترات في الساعة.وقال وي جياشينغ: "لتحقيق مثل هذه النتيجة المتميزة في هذا الماراثون، كان علينا التغلب على مشاكل تتعلق باستقرار الهيكل وخفته، فضلًا عن ارتفاع درجة حرارة المفاصل بسبب الحركة لفترات طويلة".اشترط المنظمون أن تكون المدة الإجمالية للروبوتات حوالي 3 ساعات و30 دقيقة، وخلال الحدث سمح للروبوتات بتغيير البطاريات وتغيير الروبوتات ذاتها إذا لزم الأمر، ما يسمح لها بإكمال المسار بشكل تتابع، ولكل استبدال روبوت أثناء المنافسة، سيتم فرض عقوبة لمدة 10 دقائق.روبوت ياباني "أسدي" يتحدى الجبال بقدراته الفائقة على التنقل... فيديوالروبوتات تجتاح الصين.. من الشرطة إلى عروض الأزياء
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أول مارثون مشترك بين الروبوتات والبشر.. لن تصدق هوية المنتصر.. فيديو

10:12 GMT 19.04.2025
© Sputnikأول مارثون مشترك بين الروبوتات والبشر
أول مارثون مشترك بين الروبوتات والبشر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في الصين، بأن 20 روبوتا بشريا شاركوا في أول نصف ماراثون مشترك في العالم بين البشر والروبوتات، والذي أقيم في العاصمة بكين، اليوم السبت.
وكان أول من عبر خط النهاية هو الروبوت "تيانغون ألترا"، الذي قطع مسافة نحو 21.1 كيلومتر في ساعتين و40 دقيقة و42 ثانية، متقدما على أقرب منافس له بنحو ساعة.

وكان أول من وصل إلى خط النهاية هو الروبوت "تيانغون ألترا"، الذي قطع مسافة 21.0975 كيلومترًا في ساعتين و40 دقيقة و42 ثانية، متقدمًا على أقرب منافس له بنحو ساعة.

وكان أسرع العدائين البشر من إثيوبيا، إذ أن أفضل وقت للرجال كان ساعة ودقيقتين و36 ثانية، وللنساء ساعة و11 دقيقة و7 ثوانٍ.
الروبوت "تيانغون ألترا"، يزن نحو 55 كيلوغرامًا ويبلغ ارتفاعه 1.8 متر.
وقال وي جياشينغ، ممثل فريق روبوت "تيانغون ألترا"، للصحفيين، إنه أثناء الجري، حافظ على سرعة تبلغ نحو 7-8 كيلومترات في الساعة.
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11 أبريل, 14:09 GMT
وقال وي جياشينغ: "لتحقيق مثل هذه النتيجة المتميزة في هذا الماراثون، كان علينا التغلب على مشاكل تتعلق باستقرار الهيكل وخفته، فضلًا عن ارتفاع درجة حرارة المفاصل بسبب الحركة لفترات طويلة".

بدأ الرياضيون والروبوتات الجري في وقت واحد، في الساعة 7:30 (2.30 بتوقيت موسكو) في ييتشوانغ في بكين، وركضوا على ذات المسار، ولكن الروبوتات كان لها مسار خاص بها.

اشترط المنظمون أن تكون المدة الإجمالية للروبوتات حوالي 3 ساعات و30 دقيقة، وخلال الحدث سمح للروبوتات بتغيير البطاريات وتغيير الروبوتات ذاتها إذا لزم الأمر، ما يسمح لها بإكمال المسار بشكل تتابع، ولكل استبدال روبوت أثناء المنافسة، سيتم فرض عقوبة لمدة 10 دقائق.
روبوت ياباني "أسدي" يتحدى الجبال بقدراته الفائقة على التنقل... فيديو
الروبوتات تجتاح الصين.. من الشرطة إلى عروض الأزياء
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