أول مارثون مشترك بين الروبوتات والبشر.. لن تصدق هوية المنتصر.. فيديو
© Sputnikأول مارثون مشترك بين الروبوتات والبشر
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في الصين، بأن 20 روبوتا بشريا شاركوا في أول نصف ماراثون مشترك في العالم بين البشر والروبوتات، والذي أقيم في العاصمة بكين، اليوم السبت.
وكان أول من عبر خط النهاية هو الروبوت "تيانغون ألترا"، الذي قطع مسافة نحو 21.1 كيلومتر في ساعتين و40 دقيقة و42 ثانية، متقدما على أقرب منافس له بنحو ساعة.
وكان أول من وصل إلى خط النهاية هو الروبوت "تيانغون ألترا"، الذي قطع مسافة 21.0975 كيلومترًا في ساعتين و40 دقيقة و42 ثانية، متقدمًا على أقرب منافس له بنحو ساعة.
وكان أسرع العدائين البشر من إثيوبيا، إذ أن أفضل وقت للرجال كان ساعة ودقيقتين و36 ثانية، وللنساء ساعة و11 دقيقة و7 ثوانٍ.
🤖أول مارثون مشترك بين الروبوتات والبشر... لن تصدق هوية المنتصر— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 19, 2025
💬أفاد مراسل "سبوتنيك" في الصين، بمشاركة 20 روبوتا في أول نصف ماراثون مشترك في العالم بين البشر والروبوتات، والذي أقيم اليوم السبت في العاصمة بكين.
وقطع الروبوت "تيانغون ألترا"، الذي قطع مسافة نحو 21.1 كيلومتر، خط… pic.twitter.com/HTgTTBxwRs
الروبوت "تيانغون ألترا"، يزن نحو 55 كيلوغرامًا ويبلغ ارتفاعه 1.8 متر.
وقال وي جياشينغ، ممثل فريق روبوت "تيانغون ألترا"، للصحفيين، إنه أثناء الجري، حافظ على سرعة تبلغ نحو 7-8 كيلومترات في الساعة.
11 أبريل, 14:09 GMT
وقال وي جياشينغ: "لتحقيق مثل هذه النتيجة المتميزة في هذا الماراثون، كان علينا التغلب على مشاكل تتعلق باستقرار الهيكل وخفته، فضلًا عن ارتفاع درجة حرارة المفاصل بسبب الحركة لفترات طويلة".
بدأ الرياضيون والروبوتات الجري في وقت واحد، في الساعة 7:30 (2.30 بتوقيت موسكو) في ييتشوانغ في بكين، وركضوا على ذات المسار، ولكن الروبوتات كان لها مسار خاص بها.
اشترط المنظمون أن تكون المدة الإجمالية للروبوتات حوالي 3 ساعات و30 دقيقة، وخلال الحدث سمح للروبوتات بتغيير البطاريات وتغيير الروبوتات ذاتها إذا لزم الأمر، ما يسمح لها بإكمال المسار بشكل تتابع، ولكل استبدال روبوت أثناء المنافسة، سيتم فرض عقوبة لمدة 10 دقائق.