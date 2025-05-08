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باحث بالشأن الروسي: إغلاق المجال الجوي أمام رؤساء الدول في عيد النصر خطوة "صبيانية ومعيبة"
باحث بالشأن الروسي: إغلاق المجال الجوي أمام رؤساء الدول في عيد النصر خطوة "صبيانية ومعيبة"
سبوتنيك عربي
تحدّث الباحث في الشأن الروسي سمير الخطيب، عن أهمّ مميزات عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تزامنا مع عيد النصر، قائلاً إنّ "روسيا ما بعد (قدوم) بوتين ليست كما... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T11:28+0000
2025-05-08T11:28+0000
روسيا
تقارير سبوتنيك
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وأكد الخطيب في حديث له عبر إذاعة "سبوتينك"، أنّه في "المجال الاقتصادي، تحوّلت روسيا إلى المصدر الأكبر للغاز في العالم، ونجحت من خلال الفعاليات السنوية أن تعيد إلى الأذهان في كل العالم ذكرى النصر على النازية".وأوضح، في هذا السياق، أن "العرض العسكري الذي تقوم به في موسكو ليس لإخافة العالم، وإنما للتأكيد أنّ هذا النصر كان مفصلياً في بناء التاريخ الحديث، وأنّه يجب الحفاظ على الإرث الذي قام به الاتحاد السوفييتي في محاربة النازية بمختلف أشكالها". وأعتبر أنّ "الهدنة التي طرحتها روسيا ليست كما تريد أوكرانيا"، قائلاً إنّ" الهدنة تعني وقف إمداد أوكرانيا بالسلاح، وباعتقاد روسيا أنّ أوكرانيا تريد استغلال هذه الفترة، لإعادة تأهيل جيشها والاستعداد لهجوم مضاد ضدّ روسيا"، لافتاً إلى أنّ "موسكو لن تعطي أوكرانيا الفرصة اليوم لالتقاط أنفاسها". وتطرق الخبير في الشأن الروسي أيضاً الى العلاقة التي تجمع روسيا بفنزويلا بعد الإتفاقية التي وُقعت بين البلدين، مؤكداً أنّها "علاقة حب واحترام وثقة تجمع هاتين الدولتين، وأصبحت في السنوات الماضية أقوى بسبب العقوبات الأمريكية، كما أنّ روسيا تريد لها موطئ قدم في أمريكا اللاتينية".ولفت إلى أنّ "هذا التصرّف لا يؤكد قوة الجانب الغربي، بل يشير إلى تلبّك وارتباك المجموعة الأوروبية في فشلها، ومحاولتها وقف التقدّم الروسي في أوكرانيا، والتأثير على روسيا واقتصادها".وفي الختام، أكدّ الخطيب أنّ "روسيا دخلت المفاوضات بحذر شديد وهي تعرف النوايا الأمريكية"، معتبراً أنّ "اللطف بالتعامل مع الرئيس الروسي ومع روسيا هدفه عزل روسيا عن الصين".خبير: هدف أوكرانيا من الهدنة إعادة تطوير استراتيجيتها والاستعداد لجولة جديدة من الصراع
https://sarabic.ae/20250430/خبير-في-الشأن-الروسي-تقلبات-زيلينسكي-غريبة-والغرب-الأوروبي-لا-يسمح-لترامب-بإيقاف-الحرب-1100034294.html
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روسيا, تقارير سبوتنيك
روسيا, تقارير سبوتنيك

باحث بالشأن الروسي: إغلاق المجال الجوي أمام رؤساء الدول في عيد النصر خطوة "صبيانية ومعيبة"

11:28 GMT 08.05.2025
© Sputnik . Grigory Sysoevأفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - العرض العسكري على الساحة الحمراء في الذكرى الـ72 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945)
أفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - العرض العسكري على الساحة الحمراء في الذكرى الـ72 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
تابعنا عبر
تحدّث الباحث في الشأن الروسي سمير الخطيب، عن أهمّ مميزات عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تزامنا مع عيد النصر، قائلاً إنّ "روسيا ما بعد (قدوم) بوتين ليست كما قبله، فقد تمكّن من إرجاعها وإعادتها إلى الخارطة العالمية، دولة قوية ذات سيادة".
وأكد الخطيب في حديث له عبر إذاعة "سبوتينك"، أنّه في "المجال الاقتصادي، تحوّلت روسيا إلى المصدر الأكبر للغاز في العالم، ونجحت من خلال الفعاليات السنوية أن تعيد إلى الأذهان في كل العالم ذكرى النصر على النازية".
وأوضح، في هذا السياق، أن "العرض العسكري الذي تقوم به في موسكو ليس لإخافة العالم، وإنما للتأكيد أنّ هذا النصر كان مفصلياً في بناء التاريخ الحديث، وأنّه يجب الحفاظ على الإرث الذي قام به الاتحاد السوفييتي في محاربة النازية بمختلف أشكالها".
وردا على سؤال حول أهمية العلاقات التي نسجتها روسيا مع الكثير من الدول، رجّح الخطيب السبب إلى أنّ "روسيا تتمتّع بسياسة حكيمة جدا وهي تملك علاقات مع كلّ دول العالم ولا توجد أيّ علاقات مقطوعة بشكل مباشر مع أي دولة".
وأعتبر أنّ "الهدنة التي طرحتها روسيا ليست كما تريد أوكرانيا"، قائلاً إنّ" الهدنة تعني وقف إمداد أوكرانيا بالسلاح، وباعتقاد روسيا أنّ أوكرانيا تريد استغلال هذه الفترة، لإعادة تأهيل جيشها والاستعداد لهجوم مضاد ضدّ روسيا"، لافتاً إلى أنّ "موسكو لن تعطي أوكرانيا الفرصة اليوم لالتقاط أنفاسها".
وتطرق الخبير في الشأن الروسي أيضاً الى العلاقة التي تجمع روسيا بفنزويلا بعد الإتفاقية التي وُقعت بين البلدين، مؤكداً أنّها "علاقة حب واحترام وثقة تجمع هاتين الدولتين، وأصبحت في السنوات الماضية أقوى بسبب العقوبات الأمريكية، كما أنّ روسيا تريد لها موطئ قدم في أمريكا اللاتينية".
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30 أبريل, 09:50 GMT

وعن إغلاق بعض الدول الأوروبية المجال الجوي أمام الضيوف الذين يأتون لحضور الاحتفال بعيد النصر، رأى فيها الخطيب "خطوة معيبة وتصرف صبياني" لا يليق في العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

ولفت إلى أنّ "هذا التصرّف لا يؤكد قوة الجانب الغربي، بل يشير إلى تلبّك وارتباك المجموعة الأوروبية في فشلها، ومحاولتها وقف التقدّم الروسي في أوكرانيا، والتأثير على روسيا واقتصادها".

ضيف "سبوتنيك" اعتبر أنّ "رؤساء الدول لا يتحدّون أمريكا ولكنهم يؤسدون موطئ قدم في عالم متعدد الأقطاب القوي، ويرون أنّ المنظومة الأمريكية والعالم ذو القطب الواحد في بداية الانهيار".

وفي الختام، أكدّ الخطيب أنّ "روسيا دخلت المفاوضات بحذر شديد وهي تعرف النوايا الأمريكية"، معتبراً أنّ "اللطف بالتعامل مع الرئيس الروسي ومع روسيا هدفه عزل روسيا عن الصين".
خبير: هدف أوكرانيا من الهدنة إعادة تطوير استراتيجيتها والاستعداد لجولة جديدة من الصراع
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