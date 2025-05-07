خبير: هدف أوكرانيا من الهدنة إعادة تطوير استراتيجيتها والاستعداد لجولة جديدة من الصراع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
15 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: إلإصرار الأوروبي على هزيمة روسيا هو غباء سياسي وعسكري لأنه سيجلب الدمار لأوروبا جمعاء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الاتفاق بين "أنصار الله" وواشنطن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250507/خبير-هدف-أوكرانيا-من-الهدنة-إعادة-تطوير-استراتيجيتها-والاستعداد-لجولة-جديدة-من-الصراع--1100268455.html
خبير: هدف أوكرانيا من الهدنة إعادة تطوير استراتيجيتها والاستعداد لجولة جديدة من الصراع
خبير: هدف أوكرانيا من الهدنة إعادة تطوير استراتيجيتها والاستعداد لجولة جديدة من الصراع
سبوتنيك عربي
تحدث الخبير في الشأن الروسي ومدير مركز "GSM" للأبحاث والدراسات، آصف ملحم، عن حقيقة موافقة كييف على الهدنة التي كان اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T14:10+0000
2025-05-07T14:10+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
الحرب
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085564661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebc457fb42e8b9996fd03eaa52e5052b.jpg
وقال ملحم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يسيء المقترح لسمعة روسيا لأن "أفدييفكا" من مناطقها التي تعتبرها جزءا من سيادتها، إضافة إلى أن مؤسسة "كيث كيلوغ" هي جزء من المؤسسة الصناعية العسكرية ما يعني أن الاقتراح يخفي خلفه الكثير".ولفت الخبير في الشأن الروسي إلى أن "قول المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا لم تسمع من كييف أي مبادرات لإنشاء منطقة منزوعة السلاح، فهو يريد أن يفهم هل هذا الاقتراح فعلا أوكراني أم أنه اقتراح أمريكي"، معتبرا أن "الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تكون إطلاقا وسيطا نزيها في هذه المفاوضات".وتابع: "تفهم روسيا جيدا أن هذه الهدنة ستعطيهم بعض التنفس من أجل إعادة ترتيب صفوفهم لذلك ستضغط عليهم أكثر في هذه الحرب حتى يقدّمون التنازلات التي تريدها".كما تحدث ملحم عن "اتجاه لدى بريطانيا لتوريط الولايات المتحدة في الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتطوير تحالف جديد مع بولندا وتركيا"، مشددًا على أن "هناك معسكرا أساسه الأول العداء لروسيا والثاني عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية".
https://sarabic.ae/20250505/نائب-المبعوث-الروسي-محادثات-التطبيع-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-تتجاوز-بكثير-الصراع-في-أوكرانيا-1100164022.html
https://sarabic.ae/20250428/خبير-الغرب-يتجه-للتفاوض-مع-روسيا-بعد-فشل-سياساته-في-أوكرانيا-1099980206.html
https://sarabic.ae/20250506/موسكو-روسيا-تحارب-النازية-الجديدة-في-أوكرانيا-التي-برزت-مرة-أخرى-بدعم-غربي-1100212409.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085564661_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd51ee1653295061d82ebbdcc1ca2747.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, الحرب, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار أوكرانيا, روسيا, الحرب, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير: هدف أوكرانيا من الهدنة إعادة تطوير استراتيجيتها والاستعداد لجولة جديدة من الصراع

14:10 GMT 07.05.2025
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات القصف الصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في حي كالينينسك في دونيتسك، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
تداعيات القصف الصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في حي كالينينسك في دونيتسك، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تحدث الخبير في الشأن الروسي ومدير مركز "GSM" للأبحاث والدراسات، آصف ملحم، عن حقيقة موافقة كييف على الهدنة التي كان اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة الى مقترح إمكانية إنشاء منطقة عازلة بين روسيا وأوكرانيا، معتبرا أن "هذه المقترحات مضللة للناس، ولا يمكن الركون إليها إطلاقا".
وقال ملحم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يسيء المقترح لسمعة روسيا لأن "أفدييفكا" من مناطقها التي تعتبرها جزءا من سيادتها، إضافة إلى أن مؤسسة "كيث كيلوغ" هي جزء من المؤسسة الصناعية العسكرية ما يعني أن الاقتراح يخفي خلفه الكثير".

ورأى أن "نشر مؤسسات أمنية أمريكية في هذه المنطقة المنزوعة السلاح يأتي فقط من أجل الاستثمار ليس أكثر"، مضيفًا: "هم وقّعوا على صفقة المعادن لكنهم لا يتجرأون على الاستثمار في تلك المنطقة".

الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
نائب المبعوث الروسي: محادثات التطبيع بين روسيا والولايات المتحدة تتجاوز بكثير الصراع في أوكرانيا
5 مايو, 01:57 GMT
ولفت الخبير في الشأن الروسي إلى أن "قول المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا لم تسمع من كييف أي مبادرات لإنشاء منطقة منزوعة السلاح، فهو يريد أن يفهم هل هذا الاقتراح فعلا أوكراني أم أنه اقتراح أمريكي"، معتبرا أن "الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تكون إطلاقا وسيطا نزيها في هذه المفاوضات".

وكشف ملحم أن "أوكرانيا بحاجة إلى استراحة لتطوير استراتيجيات جديدة بعيدة سميت باستراتيجية "خط الدرونات"، الغاية منها الاستغناء عن البشر قدر الإمكان، وبالتالي هذا مؤشر على أن أوكرانيا لا تريد إنهاء الحرب وإنما تستعد لجولة جديدة من الصراع".

عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
خبير: الغرب يتجه للتفاوض مع روسيا بعد فشل سياساته في أوكرانيا
28 أبريل, 17:09 GMT
وتابع: "تفهم روسيا جيدا أن هذه الهدنة ستعطيهم بعض التنفس من أجل إعادة ترتيب صفوفهم لذلك ستضغط عليهم أكثر في هذه الحرب حتى يقدّمون التنازلات التي تريدها".
وأشار ملحم إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على روسيا وهي نفسها غير قادرة على التراجع عنها، وبالتالي المسألة ليست إدارة الصراع بل محاولة تحقيق نصر استراتيجي على روسيا"، معتبرا أن "الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال حتى هذه اللحظة خصما لروسيا وليست صديقا".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
موسكو: روسيا تحارب النازية الجديدة في أوكرانيا التي برزت مرة أخرى بدعم غربي
أمس, 13:07 GMT
كما تحدث ملحم عن "اتجاه لدى بريطانيا لتوريط الولايات المتحدة في الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتطوير تحالف جديد مع بولندا وتركيا"، مشددًا على أن "هناك معسكرا أساسه الأول العداء لروسيا والثاني عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала