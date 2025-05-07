خبير: هدف أوكرانيا من الهدنة إعادة تطوير استراتيجيتها والاستعداد لجولة جديدة من الصراع
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات القصف الصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في حي كالينينسك في دونيتسك، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Taisija Voroncova/
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تحدث الخبير في الشأن الروسي ومدير مركز "GSM" للأبحاث والدراسات، آصف ملحم، عن حقيقة موافقة كييف على الهدنة التي كان اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة الى مقترح إمكانية إنشاء منطقة عازلة بين روسيا وأوكرانيا، معتبرا أن "هذه المقترحات مضللة للناس، ولا يمكن الركون إليها إطلاقا".
وقال ملحم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يسيء المقترح لسمعة روسيا لأن "أفدييفكا" من مناطقها التي تعتبرها جزءا من سيادتها، إضافة إلى أن مؤسسة "كيث كيلوغ" هي جزء من المؤسسة الصناعية العسكرية ما يعني أن الاقتراح يخفي خلفه الكثير".
ورأى أن "نشر مؤسسات أمنية أمريكية في هذه المنطقة المنزوعة السلاح يأتي فقط من أجل الاستثمار ليس أكثر"، مضيفًا: "هم وقّعوا على صفقة المعادن لكنهم لا يتجرأون على الاستثمار في تلك المنطقة".
ولفت الخبير في الشأن الروسي إلى أن "قول المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا لم تسمع من كييف أي مبادرات لإنشاء منطقة منزوعة السلاح، فهو يريد أن يفهم هل هذا الاقتراح فعلا أوكراني أم أنه اقتراح أمريكي"، معتبرا أن "الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تكون إطلاقا وسيطا نزيها في هذه المفاوضات".
وكشف ملحم أن "أوكرانيا بحاجة إلى استراحة لتطوير استراتيجيات جديدة بعيدة سميت باستراتيجية "خط الدرونات"، الغاية منها الاستغناء عن البشر قدر الإمكان، وبالتالي هذا مؤشر على أن أوكرانيا لا تريد إنهاء الحرب وإنما تستعد لجولة جديدة من الصراع".
28 أبريل, 17:09 GMT
وتابع: "تفهم روسيا جيدا أن هذه الهدنة ستعطيهم بعض التنفس من أجل إعادة ترتيب صفوفهم لذلك ستضغط عليهم أكثر في هذه الحرب حتى يقدّمون التنازلات التي تريدها".
وأشار ملحم إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على روسيا وهي نفسها غير قادرة على التراجع عنها، وبالتالي المسألة ليست إدارة الصراع بل محاولة تحقيق نصر استراتيجي على روسيا"، معتبرا أن "الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال حتى هذه اللحظة خصما لروسيا وليست صديقا".
كما تحدث ملحم عن "اتجاه لدى بريطانيا لتوريط الولايات المتحدة في الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتطوير تحالف جديد مع بولندا وتركيا"، مشددًا على أن "هناك معسكرا أساسه الأول العداء لروسيا والثاني عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية".