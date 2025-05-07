https://sarabic.ae/20250507/خبير-هدف-أوكرانيا-من-الهدنة-إعادة-تطوير-استراتيجيتها-والاستعداد-لجولة-جديدة-من-الصراع--1100268455.html

خبير: هدف أوكرانيا من الهدنة إعادة تطوير استراتيجيتها والاستعداد لجولة جديدة من الصراع

خبير: هدف أوكرانيا من الهدنة إعادة تطوير استراتيجيتها والاستعداد لجولة جديدة من الصراع

سبوتنيك عربي

تحدث الخبير في الشأن الروسي ومدير مركز "GSM" للأبحاث والدراسات، آصف ملحم، عن حقيقة موافقة كييف على الهدنة التي كان اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة... 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T14:10+0000

2025-05-07T14:10+0000

2025-05-07T14:10+0000

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وقال ملحم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يسيء المقترح لسمعة روسيا لأن "أفدييفكا" من مناطقها التي تعتبرها جزءا من سيادتها، إضافة إلى أن مؤسسة "كيث كيلوغ" هي جزء من المؤسسة الصناعية العسكرية ما يعني أن الاقتراح يخفي خلفه الكثير".ولفت الخبير في الشأن الروسي إلى أن "قول المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا لم تسمع من كييف أي مبادرات لإنشاء منطقة منزوعة السلاح، فهو يريد أن يفهم هل هذا الاقتراح فعلا أوكراني أم أنه اقتراح أمريكي"، معتبرا أن "الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تكون إطلاقا وسيطا نزيها في هذه المفاوضات".وتابع: "تفهم روسيا جيدا أن هذه الهدنة ستعطيهم بعض التنفس من أجل إعادة ترتيب صفوفهم لذلك ستضغط عليهم أكثر في هذه الحرب حتى يقدّمون التنازلات التي تريدها".كما تحدث ملحم عن "اتجاه لدى بريطانيا لتوريط الولايات المتحدة في الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتطوير تحالف جديد مع بولندا وتركيا"، مشددًا على أن "هناك معسكرا أساسه الأول العداء لروسيا والثاني عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية".

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