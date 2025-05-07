https://sarabic.ae/20250507/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ليبوفويي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100260447.html
الجيش الروسي يحرر بلدة ليبوفويي في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة ليبوفويي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ليبوفويي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T11:51+0000
2025-05-07T11:51+0000
2025-05-07T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية مناطق بافلوفكا ويوناكوفكا وميروبولي وتوريا في مقاطعة سومي، وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف.وأضاف البيان: "تمكنت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، نتيجة عملياتها النشطة والحاسمة، من تحرير بلدة ليبوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 230 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و11 مركبة، و5 مدافع ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية من طراز "كويرتوس"، و3 مستودعات ذخيرة.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 320 عسكريًا، ودبابة، و10 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك 4 ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و11 مركبة، و5 قطع مدفعية، كما تم تدمير 3 مستودعات للذخيرة.وتابع البيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" من تحسين مواقعها على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" تقدمها إلى أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مناطق في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 225 عسكرياً، ودبابة، و6 مركبات قتالية مدرعة، و4 سيارات، ومدفعين، ومحطة حرب إلكترونية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، و6 مركبات، ومستودعين للذخيرة.وأضاف البيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي وطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع إطلاق الطائرات المسيرة الأوكرانية ومرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات تخزين الذخيرة والزوارق المسيرة، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز "نبتون"، و6 قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، وراجمتين من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 524 طائرة مسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
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روسيا, سلاح روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدة ليبوفويي في جمهورية دونيتسك الشعبية
11:51 GMT 07.05.2025 (تم التحديث: 12:58 GMT 07.05.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ليبوفويي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية مناطق بافلوفكا ويوناكوفكا وميروبولي وتوريا في مقاطعة سومي، وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 255 عسكريًا، ودبابة، و8 مركبات قتالية مدرعة، و25 سيارة، و3 مركبات هندسية، ومدفع ميداني، ومستودع ذخيرة.
وأضاف البيان: "تمكنت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، نتيجة عملياتها النشطة والحاسمة، من تحرير بلدة ليبوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 230 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و11 مركبة، و5 مدافع ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية من طراز "كويرتوس"، و3 مستودعات ذخيرة.
وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين وضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 320 عسكريًا، ودبابة، و10 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك 4 ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و11 مركبة، و5 قطع مدفعية، كما تم تدمير 3 مستودعات للذخيرة.
وتابع البيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" من تحسين مواقعها على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 490 عسكريا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، و8 مركبات، وراجمة صواريخ من طراز "هيمارس"، ومدفعين.
وأضاف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" تقدمها إلى أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مناطق في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 225 عسكرياً، ودبابة، و6 مركبات قتالية مدرعة، و4 سيارات، ومدفعين، ومحطة حرب إلكترونية.
وتابع البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" تشكيلات من ألوية أوكرانية في مناطق في مقاطعة خيرسون، ومناطق وبافلوفكا في في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، و6 مركبات، ومستودعين للذخيرة.
وأضاف البيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي وطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع إطلاق الطائرات المسيرة الأوكرانية ومرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات تخزين الذخيرة والزوارق المسيرة، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".
وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز "نبتون"، و6 قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، وراجمتين من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 524 طائرة مسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.