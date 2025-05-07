https://sarabic.ae/20250507/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ليبوفويي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100260447.html

الجيش الروسي يحرر بلدة ليبوفويي في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر بلدة ليبوفويي في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ليبوفويي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T11:51+0000

2025-05-07T11:51+0000

2025-05-07T12:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/14/1085217560_0:350:3018:2048_1920x0_80_0_0_940b977bc9fece52e91cd0f9701a1338.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية مناطق بافلوفكا ويوناكوفكا وميروبولي وتوريا في مقاطعة سومي، وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف.وأضاف البيان: "تمكنت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، نتيجة عملياتها النشطة والحاسمة، من تحرير بلدة ليبوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 230 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و11 مركبة، و5 مدافع ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية من طراز "كويرتوس"، و3 مستودعات ذخيرة.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 320 عسكريًا، ودبابة، و10 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك 4 ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و11 مركبة، و5 قطع مدفعية، كما تم تدمير 3 مستودعات للذخيرة.وتابع البيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" من تحسين مواقعها على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" تقدمها إلى أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مناطق في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 225 عسكرياً، ودبابة، و6 مركبات قتالية مدرعة، و4 سيارات، ومدفعين، ومحطة حرب إلكترونية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، و6 مركبات، ومستودعين للذخيرة.وأضاف البيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي وطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع إطلاق الطائرات المسيرة الأوكرانية ومرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات تخزين الذخيرة والزوارق المسيرة، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز "نبتون"، و6 قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، وراجمتين من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 524 طائرة مسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية

https://sarabic.ae/20250506/الدفاع-الروسية-تعلن-عودة-205-جنود-روس-من-الأسر-في-أوكرانيا-1100210718.html

https://sarabic.ae/20250506/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ليسوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100202207.html

https://sarabic.ae/20250506/القوات-الروسية-تستهدف-نقطة-تمركز-مؤقتة-للجيش-الأوكراني-بصواريخ-موجهة-1100197631.html

https://sarabic.ae/20250505/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة----1100173001.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا