https://sarabic.ae/20250430/خبير-في-الشأن-الروسي-تقلبات-زيلينسكي-غريبة-والغرب-الأوروبي-لا-يسمح-لترامب-بإيقاف-الحرب-1100034294.html
خبير في الشأن الروسي: تقلبات زيلينسكي غريبة... والغرب الأوروبي لا يسمح لترامب بإيقاف الحرب
خبير في الشأن الروسي: تقلبات زيلينسكي غريبة... والغرب الأوروبي لا يسمح لترامب بإيقاف الحرب
سبوتنيك عربي
علق نائب مدير المركز الثقافي الروسي العربي والخبير في الشأن الروسي، عباس حبيش، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير حول محاولته إنقاذ الأوكرانيين... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T09:50+0000
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وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أبدى حبيش "استغرابه من رفض فلاديمير زيلينسكي الدعوات التي يتحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "هذه مسألة غريبة فعلا، لأنه إما أن الرئيس الأمريكي لا يمون على الغرب ولا على أوكرانيا، وإما أنه يخطط لشيء لا نعلمه".حبيش رأى أن "أمريكا وأوروبا ومعهم الكثير من دول العالم مثل كندا وأستراليا، راهنوا على هزيمة روسيا في ساحة المعركة استراتيجيا، إلا أن الحديث اليوم تغير حول كيفية إنقاذ شيء من أراضي أوكرانيا".وفي السياق، اعتبر الخبير في الشأن الروسي أن "المشكلة بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي أوالمسؤولين الأمريكيين بأنه يتحدث في الاعلام عن شيء ومعهم شيء آخر"، قائلاً: "ليس من الواضح أبدا ماذا يريد".الكرملين: النازية في أوروبا وأوكرانيا بدأت بالطريقة نفسهاواشنطن: فوائد هائلة ستعود على موسكو وكييف إذا قبلتا المقترح الأمريكي للتسوية في أوكرانيا
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تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا, واشنطن
تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا, واشنطن
خبير في الشأن الروسي: تقلبات زيلينسكي غريبة... والغرب الأوروبي لا يسمح لترامب بإيقاف الحرب
علق نائب مدير المركز الثقافي الروسي العربي والخبير في الشأن الروسي، عباس حبيش، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير حول محاولته إنقاذ الأوكرانيين وأوكرانيا "التي ستسحق"، مشيرا إلى أنه "من الجيد أن هناك رئيسا أمريكيا بدأ يتحدث مع الروس، وهذا يعتبر أول انتصار سياسي دولي لروسيا".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أبدى حبيش "استغرابه من رفض فلاديمير زيلينسكي الدعوات التي يتحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "هذه مسألة غريبة فعلا، لأنه إما أن الرئيس الأمريكي لا يمون على الغرب ولا على أوكرانيا، وإما أنه يخطط لشيء لا نعلمه".
وأعرب الخبير عن اعتقاده بأن "دول الغرب الأوروبي غير متفقين أو أنهم لا يسمحون لترامب بأن يسعى فعلا إلى إيقاف هذه الحرب"، لافتا إلى أن "الغرب الأوروبي وما بعد الأطلسي ليسوا على ائتلاف بل على خلاف وهذا ليس من مصلحة أوكرانيا".
حبيش رأى أن "أمريكا وأوروبا ومعهم الكثير من دول العالم مثل كندا وأستراليا، راهنوا على هزيمة روسيا في ساحة المعركة استراتيجيا، إلا أن الحديث اليوم تغير حول كيفية إنقاذ شيء من أراضي أوكرانيا".
وأضاف الخبير: "لذلك لا يستطيع الأمريكي أن يفرض على الغرب حتى الغرب الأوروبي التخلي عن بعض المناطق"، لافتا إلى "إصرار زيلينسكي عن عدم التنازل عن أي شبر من الأراضي الأوكرانية ولو أن 20% منها أصبحت مع روسيا".
وفي السياق، اعتبر الخبير في الشأن الروسي أن "المشكلة بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي أوالمسؤولين الأمريكيين بأنه يتحدث في الاعلام عن شيء ومعهم شيء آخر"، قائلاً: "ليس من الواضح أبدا ماذا يريد".