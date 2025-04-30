https://sarabic.ae/20250430/خبير-في-الشأن-الروسي-تقلبات-زيلينسكي-غريبة-والغرب-الأوروبي-لا-يسمح-لترامب-بإيقاف-الحرب-1100034294.html

خبير في الشأن الروسي: تقلبات زيلينسكي غريبة... والغرب الأوروبي لا يسمح لترامب بإيقاف الحرب

خبير في الشأن الروسي: تقلبات زيلينسكي غريبة... والغرب الأوروبي لا يسمح لترامب بإيقاف الحرب

سبوتنيك عربي

علق نائب مدير المركز الثقافي الروسي العربي والخبير في الشأن الروسي، عباس حبيش، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير حول محاولته إنقاذ الأوكرانيين... 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T09:50+0000

2025-04-30T09:50+0000

2025-04-30T09:50+0000

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وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أبدى حبيش "استغرابه من رفض فلاديمير زيلينسكي الدعوات التي يتحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "هذه مسألة غريبة فعلا، لأنه إما أن الرئيس الأمريكي لا يمون على الغرب ولا على أوكرانيا، وإما أنه يخطط لشيء لا نعلمه".حبيش رأى أن "أمريكا وأوروبا ومعهم الكثير من دول العالم مثل كندا وأستراليا، راهنوا على هزيمة روسيا في ساحة المعركة استراتيجيا، إلا أن الحديث اليوم تغير حول كيفية إنقاذ شيء من أراضي أوكرانيا".وفي السياق، اعتبر الخبير في الشأن الروسي أن "المشكلة بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي أوالمسؤولين الأمريكيين بأنه يتحدث في الاعلام عن شيء ومعهم شيء آخر"، قائلاً: "ليس من الواضح أبدا ماذا يريد".الكرملين: النازية في أوروبا وأوكرانيا بدأت بالطريقة نفسهاواشنطن: فوائد هائلة ستعود على موسكو وكييف إذا قبلتا المقترح الأمريكي للتسوية في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250429/باحث-في-العلاقات-الدولية-ترامب-قادر-أن-يضغط-على-زيلينسكي-للتوقيع-على-اتفاق--1100012654.html

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