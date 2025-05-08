https://sarabic.ae/20250508/باحث-في-الشؤون-السياسية-الروسية-الأوروبية-التحالف-الروسي-الصيني-غير-قابل-للكسر-1100327609.html

باحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية: التحالف "الروسي-الصيني" غير قابل للكسر

باحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية: التحالف "الروسي-الصيني" غير قابل للكسر

سبوتنيك عربي

علّق الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية صدقي زاهر عثمان، على اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الصيني شي جين بينغ، والبيان... 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T19:53+0000

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2025-05-08T19:53+0000

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وأشار عثمان، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن اللقاءات الدورية بين الرئيسين الروسي والصيني، تؤكد أن "العلاقات بين البلدين تسير بوتيرة متسارعة، وتعكس اعتماد كل طرف على الآخر، لا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية وعلاقات الشراكة التي تخدم مصلحة الشعبين، وتُعزز الروابط القائمة على تضحياتهما في سبيل تحرير الإنسانية".واعتبر الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية أن "جوهر العلاقة بين موسكو وبكين يتمثّل في قطاع الطاقة، الذي يشكّل العمود الفقري لبناء الثقة المتبادلة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة".كما لفت إلى "أهمية الاعتماد على هذين الدورين في بناء عالم خال من الكراهية، وتسريع الانتقال نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، ورفض كل محاولات تشويه التاريخ بشكل متعمد".وأضاف عثمان أن "حديث الرئيس الصيني بشأن الدفاع عن مصالح روسيا والصين والدول النامية، يعكس أهمية الحفاظ على التوازن الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في تلك الدول"، مشيرًا إلى أن "روسيا لا تمانع في إعادة بناء علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، سواء في المجالات العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية".وأكد عثمان أن "العلاقات الروسية الصينية بلغت مرحلة من الثبات والقوة تخطت المستوى الاستراتيجي"، وأن "التحالف الروسي - الصيني، لا يمكن كسره بأي شكل من الأشكال في المرحلة الحالية".كما أشار إلى أن "المسار الحالي يسلك طريقه نحو توقيع اتفاقية تاريخية لتسوية هذا الملف وإنهاء التوترات الإقليمية"، لافتًا إلى أن "روسيا تتوافق مع الغرب في ضرورة منع انتشار الأسلحة النووية، وتضطلع بدور محوري في ما يخص البرنامج النووي الإيراني لأغراض سلمية، وهي الأكثر انخراطا وتعمقا في هذا الملف، كما تدعم الاستثمار في مجال الطاقة النووية".

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