باحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية: التحالف "الروسي-الصيني" غير قابل للكسر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الاتفاق بين "أنصار الله" وواشنطن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250508/باحث-في-الشؤون-السياسية-الروسية-الأوروبية-التحالف-الروسي-الصيني-غير-قابل-للكسر-1100327609.html
باحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية: التحالف "الروسي-الصيني" غير قابل للكسر
باحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية: التحالف "الروسي-الصيني" غير قابل للكسر
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية صدقي زاهر عثمان، على اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الصيني شي جين بينغ، والبيان... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T19:53+0000
2025-05-08T19:53+0000
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
روسيا
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100296248_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_fbd4c11449608d9067f44e3dfb53bda1.jpg
وأشار عثمان، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن اللقاءات الدورية بين الرئيسين الروسي والصيني، تؤكد أن "العلاقات بين البلدين تسير بوتيرة متسارعة، وتعكس اعتماد كل طرف على الآخر، لا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية وعلاقات الشراكة التي تخدم مصلحة الشعبين، وتُعزز الروابط القائمة على تضحياتهما في سبيل تحرير الإنسانية".واعتبر الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية أن "جوهر العلاقة بين موسكو وبكين يتمثّل في قطاع الطاقة، الذي يشكّل العمود الفقري لبناء الثقة المتبادلة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة".كما لفت إلى "أهمية الاعتماد على هذين الدورين في بناء عالم خال من الكراهية، وتسريع الانتقال نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، ورفض كل محاولات تشويه التاريخ بشكل متعمد".وأضاف عثمان أن "حديث الرئيس الصيني بشأن الدفاع عن مصالح روسيا والصين والدول النامية، يعكس أهمية الحفاظ على التوازن الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في تلك الدول"، مشيرًا إلى أن "روسيا لا تمانع في إعادة بناء علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، سواء في المجالات العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية".وأكد عثمان أن "العلاقات الروسية الصينية بلغت مرحلة من الثبات والقوة تخطت المستوى الاستراتيجي"، وأن "التحالف الروسي - الصيني، لا يمكن كسره بأي شكل من الأشكال في المرحلة الحالية".كما أشار إلى أن "المسار الحالي يسلك طريقه نحو توقيع اتفاقية تاريخية لتسوية هذا الملف وإنهاء التوترات الإقليمية"، لافتًا إلى أن "روسيا تتوافق مع الغرب في ضرورة منع انتشار الأسلحة النووية، وتضطلع بدور محوري في ما يخص البرنامج النووي الإيراني لأغراض سلمية، وهي الأكثر انخراطا وتعمقا في هذا الملف، كما تدعم الاستثمار في مجال الطاقة النووية".
https://sarabic.ae/20250508/بوتين-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-تعزيز-وحماية-الاستثمارات-المتبادلة-بين-روسيا-والصين---1100303069.html
https://sarabic.ae/20250508/روسيا-والصين-تعربان-عن-التزامهما-بالعمل-للتوصل-لتسوية-شاملة-في-سوريا-وتدعوان-لاستقرار-الشرق-الأوسط--1100313703.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100296248_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_532c23b26e45afabfc8599ca383eab91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا, الصين
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا, الصين

باحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية: التحالف "الروسي-الصيني" غير قابل للكسر

19:53 GMT 08.05.2025
© Sputnik .  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Sputnik .
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علّق الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية صدقي زاهر عثمان، على اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الصيني شي جين بينغ، والبيان المشترك الصادر عن الكرملين بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى، وانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني، وتأسيس منظمة الأمم المتحدة.
وأشار عثمان، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن اللقاءات الدورية بين الرئيسين الروسي والصيني، تؤكد أن "العلاقات بين البلدين تسير بوتيرة متسارعة، وتعكس اعتماد كل طرف على الآخر، لا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية وعلاقات الشراكة التي تخدم مصلحة الشعبين، وتُعزز الروابط القائمة على تضحياتهما في سبيل تحرير الإنسانية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
بوتين يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والصين
09:28 GMT
واعتبر الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية أن "جوهر العلاقة بين موسكو وبكين يتمثّل في قطاع الطاقة، الذي يشكّل العمود الفقري لبناء الثقة المتبادلة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة".
وشدّد على "أهمية الحفاظ على الذاكرة التاريخية الدقيقة للحرب العالمية الثانية"، محذرًا من "محاولات بعض وسائل الإعلام الغربية تهميش دور كل من روسيا والصين، في تحرير البشرية من العنصرية والإيديولوجيا الفاشية".
كما لفت إلى "أهمية الاعتماد على هذين الدورين في بناء عالم خال من الكراهية، وتسريع الانتقال نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، ورفض كل محاولات تشويه التاريخ بشكل متعمد".
وأضاف عثمان أن "حديث الرئيس الصيني بشأن الدفاع عن مصالح روسيا والصين والدول النامية، يعكس أهمية الحفاظ على التوازن الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في تلك الدول"، مشيرًا إلى أن "روسيا لا تمانع في إعادة بناء علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، سواء في المجالات العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
روسيا والصين تعربان عن التزامهما بالعمل للتوصل لتسوية شاملة في سوريا وتدعوان لاستقرار الشرق الأوسط
14:14 GMT
وأكد عثمان أن "العلاقات الروسية الصينية بلغت مرحلة من الثبات والقوة تخطت المستوى الاستراتيجي"، وأن "التحالف الروسي - الصيني، لا يمكن كسره بأي شكل من الأشكال في المرحلة الحالية".

وفي ما يتعلّق بملف البرنامج النووي الإيراني، أوضح عثمان أن "روسيا والصين تتمتعان بالنزاهة الكافية للعب دور الوسيط في هذا الملف"، مؤكدًا أن "أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، يجب أن يضمن أمن منطقة الشرق الأوسط".

كما أشار إلى أن "المسار الحالي يسلك طريقه نحو توقيع اتفاقية تاريخية لتسوية هذا الملف وإنهاء التوترات الإقليمية"، لافتًا إلى أن "روسيا تتوافق مع الغرب في ضرورة منع انتشار الأسلحة النووية، وتضطلع بدور محوري في ما يخص البرنامج النووي الإيراني لأغراض سلمية، وهي الأكثر انخراطا وتعمقا في هذا الملف، كما تدعم الاستثمار في مجال الطاقة النووية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала