https://sarabic.ae/20250508/رئيس-أوسيتيا-الجنوبية-يصل-إلى-موسكو-للمشاركة-باحتفالات-عيد-النصر-1100294402.html
رئيس أوسيتيا الجنوبية يصل إلى موسكو للمشاركة باحتفالات عيد النصر
رئيس أوسيتيا الجنوبية يصل إلى موسكو للمشاركة باحتفالات عيد النصر
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي لرئاسة أوسيتيا الجنوبية، اليوم الخميس، بأن رئيس البلاد، آلان غاغلويف، حط رحاله في موسكو، للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T07:28+0000
2025-05-08T07:28+0000
2025-05-08T07:28+0000
روسيا
عيد النصر
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وقالت المكتب الصحفي، في بيان: "وصل الرئيس آلان غاغلوييف إلى موسكو، للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر العظيم بدعوة من رئيس روسيا فلاديمير بوتين".في وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الإثيوبي تايي أستكي سيلاسي إلى روسيا، اليوم الخميس، لحضور احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حسبما ذكرت قناة "روسيا 24"، على الهواء مباشرة.وبدأ عدد من زعماء العالم، منهم رؤساء الصين والبرازيل وصربيا وغيرهم، يوم أمس الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو/ أيار الجاري.الكرملين عن محادثات بوتين وشي جين بينغ في موسكو: ستكون محادثة مطولة ومتعددة الصيغ
https://sarabic.ae/20250505/زعماء-العالم-الذين-يحضرون-عرض-عيد-النصر-يوم-9-مايو-في-موسكو-1100180974.html
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روسيا, عيد النصر
رئيس أوسيتيا الجنوبية يصل إلى موسكو للمشاركة باحتفالات عيد النصر
أفاد المكتب الصحفي لرئاسة أوسيتيا الجنوبية، اليوم الخميس، بأن رئيس البلاد، آلان غاغلويف، حط رحاله في موسكو، للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وقالت المكتب الصحفي، في بيان: "وصل الرئيس آلان غاغلوييف إلى موسكو، للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر العظيم بدعوة من رئيس روسيا فلاديمير بوتين".
يشار إلى أن الرئيس يرافقه وزير الدفاع بالإنابة إينال سابانوف، ورئيسة لجنة الإعلام والصحافة ماريا كوتايفا ضمن الوفد القادم من أوسيتيا الجنوبية.
في وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الإثيوبي تايي أستكي سيلاسي
إلى روسيا، اليوم الخميس، لحضور احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حسبما ذكرت قناة "روسيا 24"، على الهواء مباشرة.
وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.
وبدأ عدد من زعماء العالم، منهم رؤساء الصين والبرازيل وصربيا وغيرهم، يوم أمس الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو/ أيار الجاري.