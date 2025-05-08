https://sarabic.ae/20250508/رئيس-أوسيتيا-الجنوبية-يصل-إلى-موسكو-للمشاركة-باحتفالات-عيد-النصر-1100294402.html

رئيس أوسيتيا الجنوبية يصل إلى موسكو للمشاركة باحتفالات عيد النصر

رئيس أوسيتيا الجنوبية يصل إلى موسكو للمشاركة باحتفالات عيد النصر

سبوتنيك عربي

أفاد المكتب الصحفي لرئاسة أوسيتيا الجنوبية، اليوم الخميس، بأن رئيس البلاد، آلان غاغلويف، حط رحاله في موسكو، للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية... 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T07:28+0000

2025-05-08T07:28+0000

2025-05-08T07:28+0000

روسيا

عيد النصر

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وقالت المكتب الصحفي، في بيان: "وصل الرئيس آلان غاغلوييف إلى موسكو، للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر العظيم بدعوة من رئيس روسيا فلاديمير بوتين".في وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الإثيوبي تايي أستكي سيلاسي إلى روسيا، اليوم الخميس، لحضور احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حسبما ذكرت قناة "روسيا 24"، على الهواء مباشرة.وبدأ عدد من زعماء العالم، منهم رؤساء الصين والبرازيل وصربيا وغيرهم، يوم أمس الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو/ أيار الجاري.الكرملين عن محادثات بوتين وشي جين بينغ في موسكو: ستكون محادثة مطولة ومتعددة الصيغ

https://sarabic.ae/20250505/زعماء-العالم-الذين-يحضرون-عرض-عيد-النصر-يوم-9-مايو-في-موسكو-1100180974.html

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روسيا, عيد النصر