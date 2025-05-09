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كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
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نبض افريقيا
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45 د
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https://sarabic.ae/20250509/أعضاء-في-النواب-الليبي-يعلنون-رفضهم-التام-لنقل-المجرمين-من-الولايات-المتحدة-إلى-بلادهم-1100347286.html
أعضاء في "النواب الليبي" يعلنون رفضهم التام لنقل المجرمين من الولايات المتحدة إلى بلادهم
أعضاء في "النواب الليبي" يعلنون رفضهم التام لنقل المجرمين من الولايات المتحدة إلى بلادهم
سبوتنيك عربي
أعلن أعضاء بمجلس النواب الليبي رفضهم لما يتم تداوله من أنباء بشأن وصول أفراد متورطين في قضايا جنائية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأراضي الليبية. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T09:37+0000
2025-05-09T09:37+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "عين ليبيا"، صباح اليوم الجمعة، أن بعض أعضاء بمجلس النواب الليبي أكدوا في بيان رسمي لهم أن هذه الأفعال تمثل تعديا سافرا على السيادة الوطنية الليبية، واستباحة غير مقبولة لأرض بلادهم "كاشفة عن نظرة استعمارية عنصرية متجذرة في ذهنية الإدارة الأمريكية".وطالب الأعضاء الموقعون على البيان بمجلس النواب الليبي، الجهات المعنية في بلادهم، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه القضية، وكشف كافة ملابساتها، مشددين على ضرورة محاكمة كل من يثبت ضلوعه أو تقصيره في حماية السيادة الليبية، مطالبين النائب العام باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة أو فرد تواطأ في إدخال هذه العناصر غير القانونية إلى البلاد.ودعا الأعضاء في بيانهم، جميع القوى الوطنية السياسية والعسكرية في ليبيا على التحرك العاجل والموحد لحماية الوطن من هذه الأفعال التي وصفت بـ"الممنهجة"، معلنين استعدادهم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها استخدام القوة إذا اقتضت الضرورة لوقف هذه التجاوزات.ودعا الموقعون على البيان إلى انعقاد دائم لمجلس النواب الليبي أو رئاسته لمتابعة القضية وأي قضايا تمس الأمن القومي الليبي وحرية المواطن وكرامته، فيما شددوا على أن ليبيا لن تكون مكبا للنفايات البشرية ولا أرضا لتصدير مشاكل الدول الأخرى على حساب كرامة الشعب الليبي.ويشار إلى أن البيان تضمن قائمة كبيرة من الأعضاء الموقعين، بينهم عدد من الشخصيات البارزة من مختلف أنحاء ليبيا.في خطوة أثارت موجة من القلق والاستغراب بين منظمات حقوق الإنسان، ظهرت معلومات تفيد بقيام السلطات الأمريكية بترحيل عدد من المهاجرين المقيمين لديها إلى ليبيا، رغم الظروف الأمنية والسياسية غير المستقرة التي تعيشها البلاد.من جهتها، أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أول أمس الأربعاء، أنها لن تسمح باستخدام أراضيها لترحيل المهاجرين، نافية وجود أي تنسيق مع واشنطن في هذا الشأن.وأعلن الجيش الوطني الليبي، التابع لخليفة حفتر، والذي يسيطر على شرق البلاد، في بيان له، رفضه استقبال المرحّلين، معتبرًا ذلك "انتهاكًا لسيادة الوطن".
https://sarabic.ae/20250507/قلق-دولي-وتساؤلات-حول-فكرة-ترحيل-مهاجرين-من-أمريكا-إلى-ليبيا-1100273663.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

أعضاء في "النواب الليبي" يعلنون رفضهم التام لنقل المجرمين من الولايات المتحدة إلى بلادهم

09:37 GMT 09.05.2025
© AP Photoمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن أعضاء بمجلس النواب الليبي رفضهم لما يتم تداوله من أنباء بشأن وصول أفراد متورطين في قضايا جنائية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأراضي الليبية.
وذكر الموقع الإلكتروني "عين ليبيا"، صباح اليوم الجمعة، أن بعض أعضاء بمجلس النواب الليبي أكدوا في بيان رسمي لهم أن هذه الأفعال تمثل تعديا سافرا على السيادة الوطنية الليبية، واستباحة غير مقبولة لأرض بلادهم "كاشفة عن نظرة استعمارية عنصرية متجذرة في ذهنية الإدارة الأمريكية".
مطار طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
قلق دولي وتساؤلات حول فكرة ترحيل مهاجرين من أمريكا إلى ليبيا
7 مايو, 15:21 GMT
وطالب الأعضاء الموقعون على البيان بمجلس النواب الليبي، الجهات المعنية في بلادهم، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه القضية، وكشف كافة ملابساتها، مشددين على ضرورة محاكمة كل من يثبت ضلوعه أو تقصيره في حماية السيادة الليبية، مطالبين النائب العام باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة أو فرد تواطأ في إدخال هذه العناصر غير القانونية إلى البلاد.
ودعا الأعضاء في بيانهم، جميع القوى الوطنية السياسية والعسكرية في ليبيا على التحرك العاجل والموحد لحماية الوطن من هذه الأفعال التي وصفت بـ"الممنهجة"، معلنين استعدادهم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها استخدام القوة إذا اقتضت الضرورة لوقف هذه التجاوزات.
ودعا الموقعون على البيان إلى انعقاد دائم لمجلس النواب الليبي أو رئاسته لمتابعة القضية وأي قضايا تمس الأمن القومي الليبي وحرية المواطن وكرامته، فيما شددوا على أن ليبيا لن تكون مكبا للنفايات البشرية ولا أرضا لتصدير مشاكل الدول الأخرى على حساب كرامة الشعب الليبي.
ويشار إلى أن البيان تضمن قائمة كبيرة من الأعضاء الموقعين، بينهم عدد من الشخصيات البارزة من مختلف أنحاء ليبيا.
في خطوة أثارت موجة من القلق والاستغراب بين منظمات حقوق الإنسان، ظهرت معلومات تفيد بقيام السلطات الأمريكية بترحيل عدد من المهاجرين المقيمين لديها إلى ليبيا، رغم الظروف الأمنية والسياسية غير المستقرة التي تعيشها البلاد.
من جهتها، أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أول أمس الأربعاء، أنها لن تسمح باستخدام أراضيها لترحيل المهاجرين، نافية وجود أي تنسيق مع واشنطن في هذا الشأن.
وأعلن الجيش الوطني الليبي، التابع لخليفة حفتر، والذي يسيطر على شرق البلاد، في بيان له، رفضه استقبال المرحّلين، معتبرًا ذلك "انتهاكًا لسيادة الوطن".
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