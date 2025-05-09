https://sarabic.ae/20250509/إعلام-غربي-حضور-زعماء-العالم-موكب-النصر-في-موسكو-بمثابة-فشل-للغرب-ونصر-لروسيا-1100348431.html
إعلام غربي: حضور زعماء العالم موكب النصر في موسكو بمثابة فشل للغرب ونصر لروسيا
إعلام غربي: حضور زعماء العالم موكب النصر في موسكو بمثابة فشل للغرب ونصر لروسيا
سبوتنيك عربي
وصفت وسائل إعلام غربية، حضور زعماء العالم في موكب احتفالات يوم النصر على النازية، اليوم الجمعة، بأنه فشل للغرب وانتصار للقيادة الروسية. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T10:06+0000
2025-05-09T10:06+0000
2025-05-09T10:06+0000
روسيا
عيد النصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100339499_0:6:3630:2048_1920x0_80_0_0_12d4aa299f2aa3f638ddad5c578d0a60.jpg
وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "في يوم الجمعة، وبينما تجوب الدبابات الروسية وراجمات الصواريخ، والطائرات دون طيار الساحة الحمراء، خلال العرض العسكري السنوي بمناسبة يوم النصر الذي يحيي ذكرى هزيمة الاتحاد السوفييتي لألمانيا النازية، يعلن الرئيس فلاديمير بوتين، الذي سعى الغرب إلى عزله وانضم إليه ما لا يقل عن عشرين زعيما عالميا، عن انتصاره".في تمام الساعة 10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث تم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء.ووصل إلى موسكو كل من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ورئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس قيرغيزستان صدر جباروف، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمن وآخرين.حذرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، زعماء الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الحالية فيه من زيارة موسكو، وهددتهم بالعواقب.الرئيس الروسي وزعماء من دول العالم يضعون الزهور على ضريح الجندي المجهول... فيديو
https://sarabic.ae/20250509/بوتين-مهنئا-بالذكرى-الـ80-للنصر-روسيا-ستبقى-سدا-منيعا-في-وجه-النازية-1100333414.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100339499_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_8a6768adede34c6d8a85bc764cecd3e9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, عيد النصر
إعلام غربي: حضور زعماء العالم موكب النصر في موسكو بمثابة فشل للغرب ونصر لروسيا
وصفت وسائل إعلام غربية، حضور زعماء العالم في موكب احتفالات يوم النصر على النازية، اليوم الجمعة، بأنه فشل للغرب وانتصار للقيادة الروسية.
وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "في يوم الجمعة، وبينما تجوب الدبابات الروسية وراجمات الصواريخ، والطائرات دون طيار الساحة الحمراء، خلال العرض العسكري السنوي بمناسبة يوم النصر الذي يحيي ذكرى هزيمة الاتحاد السوفييتي لألمانيا النازية، يعلن الرئيس فلاديمير بوتين، الذي سعى الغرب إلى عزله وانضم إليه ما لا يقل عن عشرين زعيما عالميا، عن انتصاره".
وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
في تمام الساعة
10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث تم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء.
ووصل إلى موسكو كل من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ورئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس قيرغيزستان صدر جباروف، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمن وآخرين.
كما وصل إلى موسكو الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، على الرغم من محاولات بعض الدول الأوروبية منع زيارتهما لروسيا.
حذرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، زعماء الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الحالية فيه من زيارة موسكو، وهددتهم بالعواقب.