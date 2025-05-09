https://sarabic.ae/20250509/البعثة-الروسية-روسيا-والولايات-المتحدة-لديهما-اتصالات-عمل-مرضية-في-الأمم-المتحدة--1100330478.html
البعثة الروسية: روسيا والولايات المتحدة لديهما "اتصالات عمل مرضية" في الأمم المتحدة
البعثة الروسية: روسيا والولايات المتحدة لديهما "اتصالات عمل مرضية" في الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن روسيا والولايات المتحدة قد أقامتا "اتصالات عمل مرضية" في الأمم المتحدة، مع تعيين الممثل الدائم للولايات المتحدة بشكل... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T03:04+0000
2025-05-09T03:04+0000
2025-05-09T03:08+0000
روسيا
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وأعرب نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، عن توقعات بلاده بأن يشهد العمل الدبلوماسي الأمريكي في الأمم المتحدة مزيدًا من الإجراءات الحاسمة في المستقبل.وأوضح بوليانسكي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "لقد أنشأنا اتصالات عمل مرضية جدًا مع الفريق الحالي للبعثة الدائمة الأمريكية، مما يتيح لنا التفاعل في جميع قضايا الأمم المتحدة".وأضاف:وفي السايق، صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أمس الخميس، أن روسيا وأمريكا، تتحركان نحو عقد لقاء ثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.وقال أوشاكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتجهان نحو عقد لقاء ثنائي بين رئيسي البلدين: "يبدو لي أننا نتحرك إلى الأمام".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتطور بشكل جيد جدًا، لافتًا إلى أن هناك تبادلًا نشطًا للزيارات بين مبعوثي البلدين الخاصين.وأضاف بيسكوف: "نرى أن هناك تبادلا نشطًا للغاية، وأصبح تقريبًا منتظمًا، في زيارات المبعوثين الخاصين. مبعوثنا كيريل دميترييف، والمبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف، يقومان بهذه الزيارات المنتظمة".
https://sarabic.ae/20250422/موسكو-تعلن-عن-اتصالات-متواصلة-مع-واشنطن-حول-أوكرانيا-1099805323.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
البعثة الروسية: روسيا والولايات المتحدة لديهما "اتصالات عمل مرضية" في الأمم المتحدة
03:04 GMT 09.05.2025 (تم التحديث: 03:08 GMT 09.05.2025)
أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن روسيا والولايات المتحدة قد أقامتا "اتصالات عمل مرضية" في الأمم المتحدة، مع تعيين الممثل الدائم للولايات المتحدة بشكل رسمي.
وأعرب نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، عن توقعات بلاده بأن يشهد العمل الدبلوماسي الأمريكي في الأمم المتحدة مزيدًا من الإجراءات الحاسمة في المستقبل.
وأوضح بوليانسكي في تصريح لوكالة "سبوتنيك
": "لقد أنشأنا اتصالات عمل مرضية جدًا مع الفريق الحالي للبعثة الدائمة الأمريكية، مما يتيح لنا التفاعل في جميع قضايا الأمم المتحدة".
"مع ذلك، يعتبر الممثل الدائم الممثل الدائم، ومع وصوله نتوقع المزيد من الإجراءات الحاسمة من البعثة الدبلوماسية الأمريكية في تنفيذ التوجيهات والأولويات التي وضعها الرئيس دونالد ترامب. وكلما جاء هذا اللحظة أسرع كان ذلك أفضل".
وفي السايق، صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أمس الخميس، أن روسيا وأمريكا، تتحركان نحو عقد لقاء ثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وقال أوشاكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتجهان نحو عقد لقاء ثنائي بين رئيسي البلدين: "يبدو لي أننا نتحرك إلى الأمام".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتطور بشكل جيد جدًا، لافتًا إلى أن هناك تبادلًا نشطًا للزيارات بين مبعوثي البلدين الخاصين.
وأضاف بيسكوف: "نرى أن هناك تبادلا نشطًا للغاية، وأصبح تقريبًا منتظمًا، في زيارات المبعوثين الخاصين. مبعوثنا كيريل دميترييف، والمبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف، يقومان بهذه الزيارات المنتظمة".