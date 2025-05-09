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ميرا جلال ثابات... قصة شابة هزت سوريا
ميرا جلال ثابات... قصة شابة هزت سوريا
سبوتنيك عربي
استفاقت سوريا على فصل جديد من القصص السوداوية الضاربة في صميم المجتمع، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بقصة شابة سورية تم اختطافها واقتيادها "للزواج القسري"،... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
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واختطفت الشابة ميرا جلال ثابات، من بلدة المخيطبة التابعة لمنطقة تلكلخ، يوم 27/4/2025 في حمص، بعد أن توجهت لتقديم امتحان في معهد إعداد المدرسين.وذكرت مصادر القصة كالتالي، حسب مصدر مقرب من العائلة: "اليوم أتت قوّة من الأمن العام، وقامت بتطويق في مكان سكنها، وقاموا بإحضار الفتاة المخطوفة وأهلها، مع العلم أنها كانت قد طُلبت رسمياً من قبل شاب يعرفها منذ زمن، وهو يعمل في لبنان ووافق الأهل والفتاة عليه، مما يعني أنها مخطوبة.ولملمت ميرا ثيابها وجراحها، وخرجت من منزلها مع الخاطف، لتسجل جريمة جديدة بحق الفتيات على مسرح الأوجاع السوري.وكذب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو انتشر لمقابلة مع الفتاة والخاطف (بعد الخطف)، تقول فيه والرعب واضح على وجهها أو ما يظهر منه، أنها قد أتت بإرادتها مع الخاطف بسبب "ضغط عائلي".وأضافت متهكمة: "والحقيقة الصبية بدت في الصورة وهي في أوج سعادتها كعروس لابسة الأزرق الفرايحي وطايرة من الفرح لاشك في ذلك ...واضحة"."هجرة" الطلاب الدروز.. مشهد يفطر قلوب السوريين.. فيديو
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
ميرا جلال ثابات... قصة شابة هزت سوريا
07:27 GMT 09.05.2025 (تم التحديث: 07:43 GMT 09.05.2025)
استفاقت سوريا على فصل جديد من القصص السوداوية الضاربة في صميم المجتمع، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بقصة شابة سورية تم اختطافها واقتيادها "للزواج القسري"، من أحد المحسوبين على جهات أمنية حسب الروايات المتداولة.
واختطفت الشابة ميرا جلال ثابات، من بلدة المخيطبة التابعة لمنطقة تلكلخ، يوم 27/4/2025 في حمص، بعد أن توجهت لتقديم امتحان في معهد إعداد المدرسين.
وذكرت مصادر القصة كالتالي، حسب مصدر مقرب من العائلة: "اليوم أتت قوّة من الأمن العام، وقامت بتطويق في مكان سكنها، وقاموا بإحضار الفتاة المخطوفة وأهلها، مع العلم أنها كانت قد طُلبت رسمياً من قبل شاب يعرفها منذ زمن، وهو يعمل في لبنان ووافق الأهل والفتاة عليه، مما يعني أنها مخطوبة.
وعادت ميرا إلى منزلها، مرتدية النقاب الأزرق، مع الخاطف، ومنعت القوات المرافقة للخاطف، أي شخص عدا والدها ووالدتها من دخول الغرفة مع خاطفها، حتى أخ الشابة المخطوفة منع من حضور الجلسة.
ولملمت ميرا ثيابها وجراحها، وخرجت من منزلها مع الخاطف، لتسجل جريمة جديدة بحق الفتيات على مسرح الأوجاع السوري.
وكذب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو انتشر لمقابلة مع الفتاة والخاطف (بعد الخطف)، تقول فيه والرعب واضح على وجهها أو ما يظهر منه، أنها قد أتت بإرادتها مع الخاطف بسبب "ضغط عائلي".
وعلقت الفنانة يارا صبري على الحادثة، بمنشور على وسائل التواصل: "باعتبارنا مهابيل بالجملة كشعب سوري، ف منتظر مننا نصدق قصة هالصبية يلي "قال" ما انخطفت وإنما حبت شب لطيف وهربت من حياتها واهلها كرمال عيونه واتزوجوا".
وأضافت متهكمة: "والحقيقة الصبية بدت في الصورة وهي في أوج سعادتها كعروس لابسة الأزرق الفرايحي وطايرة من الفرح لاشك في ذلك ...واضحة".