ميرا جلال ثابات... قصة شابة هزت سوريا

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بث مباشر... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
243 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
12:03 GMT
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صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
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اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
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ميرا جلال ثابات... قصة شابة هزت سوريا
ميرا جلال ثابات... قصة شابة هزت سوريا
سبوتنيك عربي
استفاقت سوريا على فصل جديد من القصص السوداوية الضاربة في صميم المجتمع، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بقصة شابة سورية تم اختطافها واقتيادها "للزواج القسري"،... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T07:27+0000
2025-05-09T07:43+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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واختطفت الشابة ميرا جلال ثابات، من بلدة المخيطبة التابعة لمنطقة تلكلخ، يوم 27/4/2025 في حمص، بعد أن توجهت لتقديم امتحان في معهد إعداد المدرسين.وذكرت مصادر القصة كالتالي، حسب مصدر مقرب من العائلة: "اليوم أتت قوّة من الأمن العام، وقامت بتطويق في مكان سكنها، وقاموا بإحضار الفتاة المخطوفة وأهلها، مع العلم أنها كانت قد طُلبت رسمياً من قبل شاب يعرفها منذ زمن، وهو يعمل في لبنان ووافق الأهل والفتاة عليه، مما يعني أنها مخطوبة.ولملمت ميرا ثيابها وجراحها، وخرجت من منزلها مع الخاطف، لتسجل جريمة جديدة بحق الفتيات على مسرح الأوجاع السوري.وكذب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو انتشر لمقابلة مع الفتاة والخاطف (بعد الخطف)، تقول فيه والرعب واضح على وجهها أو ما يظهر منه، أنها قد أتت بإرادتها مع الخاطف بسبب "ضغط عائلي".وأضافت متهكمة: "والحقيقة الصبية بدت في الصورة وهي في أوج سعادتها كعروس لابسة الأزرق الفرايحي وطايرة من الفرح لاشك في ذلك ...واضحة"."هجرة" الطلاب الدروز.. مشهد يفطر قلوب السوريين.. فيديو
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

ميرا جلال ثابات... قصة شابة هزت سوريا

07:27 GMT 09.05.2025 (تم التحديث: 07:43 GMT 09.05.2025)
© Photo / x/ social mediaصور متداولة للفتاة ميرا جلال ثابات... سورية يقال إنها تعرضت للاختطاف والتزويج القسري
صور متداولة للفتاة ميرا جلال ثابات... سورية يقال إنها تعرضت للاختطاف والتزويج القسري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Photo / x/ social media
تابعنا عبر
استفاقت سوريا على فصل جديد من القصص السوداوية الضاربة في صميم المجتمع، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بقصة شابة سورية تم اختطافها واقتيادها "للزواج القسري"، من أحد المحسوبين على جهات أمنية حسب الروايات المتداولة.
واختطفت الشابة ميرا جلال ثابات، من بلدة المخيطبة التابعة لمنطقة تلكلخ، يوم 27/4/2025 في حمص، بعد أن توجهت لتقديم امتحان في معهد إعداد المدرسين.
وذكرت مصادر القصة كالتالي، حسب مصدر مقرب من العائلة: "اليوم أتت قوّة من الأمن العام، وقامت بتطويق في مكان سكنها، وقاموا بإحضار الفتاة المخطوفة وأهلها، مع العلم أنها كانت قد طُلبت رسمياً من قبل شاب يعرفها منذ زمن، وهو يعمل في لبنان ووافق الأهل والفتاة عليه، مما يعني أنها مخطوبة.

وعادت ميرا إلى منزلها، مرتدية النقاب الأزرق، مع الخاطف، ومنعت القوات المرافقة للخاطف، أي شخص عدا والدها ووالدتها من دخول الغرفة مع خاطفها، حتى أخ الشابة المخطوفة منع من حضور الجلسة.

ولملمت ميرا ثيابها وجراحها، وخرجت من منزلها مع الخاطف، لتسجل جريمة جديدة بحق الفتيات على مسرح الأوجاع السوري.
وكذب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو انتشر لمقابلة مع الفتاة والخاطف (بعد الخطف)، تقول فيه والرعب واضح على وجهها أو ما يظهر منه، أنها قد أتت بإرادتها مع الخاطف بسبب "ضغط عائلي".

وعلقت الفنانة يارا صبري على الحادثة، بمنشور على وسائل التواصل: "باعتبارنا مهابيل بالجملة كشعب سوري، ف منتظر مننا نصدق قصة هالصبية يلي "قال" ما انخطفت وإنما حبت شب لطيف وهربت من حياتها واهلها كرمال عيونه واتزوجوا".

وأضافت متهكمة: "والحقيقة الصبية بدت في الصورة وهي في أوج سعادتها كعروس لابسة الأزرق الفرايحي وطايرة من الفرح لاشك في ذلك ...واضحة".
"هجرة" الطلاب الدروز.. مشهد يفطر قلوب السوريين.. فيديو
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