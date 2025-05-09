https://sarabic.ae/20250509/ميرا-جلال-ثابات-قصة-شابة-هزت-سوريا-1100333555.html

ميرا جلال ثابات... قصة شابة هزت سوريا

ميرا جلال ثابات... قصة شابة هزت سوريا

سبوتنيك عربي

استفاقت سوريا على فصل جديد من القصص السوداوية الضاربة في صميم المجتمع، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بقصة شابة سورية تم اختطافها واقتيادها "للزواج القسري"،... 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T07:27+0000

2025-05-09T07:27+0000

2025-05-09T07:43+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100332071_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_496a7f95259dc656bf397a53113569e3.jpg

واختطفت الشابة ميرا جلال ثابات، من بلدة المخيطبة التابعة لمنطقة تلكلخ، يوم 27/4/2025 في حمص، بعد أن توجهت لتقديم امتحان في معهد إعداد المدرسين.وذكرت مصادر القصة كالتالي، حسب مصدر مقرب من العائلة: "اليوم أتت قوّة من الأمن العام، وقامت بتطويق في مكان سكنها، وقاموا بإحضار الفتاة المخطوفة وأهلها، مع العلم أنها كانت قد طُلبت رسمياً من قبل شاب يعرفها منذ زمن، وهو يعمل في لبنان ووافق الأهل والفتاة عليه، مما يعني أنها مخطوبة.ولملمت ميرا ثيابها وجراحها، وخرجت من منزلها مع الخاطف، لتسجل جريمة جديدة بحق الفتيات على مسرح الأوجاع السوري.وكذب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو انتشر لمقابلة مع الفتاة والخاطف (بعد الخطف)، تقول فيه والرعب واضح على وجهها أو ما يظهر منه، أنها قد أتت بإرادتها مع الخاطف بسبب "ضغط عائلي".وأضافت متهكمة: "والحقيقة الصبية بدت في الصورة وهي في أوج سعادتها كعروس لابسة الأزرق الفرايحي وطايرة من الفرح لاشك في ذلك ...واضحة"."هجرة" الطلاب الدروز.. مشهد يفطر قلوب السوريين.. فيديو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي