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خبير: قوة روسيا التي ظهرت في موكب النصر لم تترك بصيص أمل لدى نظام كييف
خبير: قوة روسيا التي ظهرت في موكب النصر لم تترك بصيص أمل لدى نظام كييف
سبوتنيك عربي
صرح المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن قوة روسيا التي أظهرتها في عرض النصر في موسكو يوم 9 مايو/أيار، توضح أن أوكرانيا لا يمكنها حتى أن تأمل في... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T06:56+0000
2025-05-10T06:56+0000
روسيا
عيد النصر
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وقال ديفيس عبر قناته على منصة "يوتيوب": "شاهدت قليلا (من العرض العسكري)، لكن ما شاهدتُه كان كافياً لأفهم أن هذه صور مؤثرة. إذا قارنتهم بالجانب الأوكراني، الذي لن تجد لديه استعراضا عسكريا، ولا دلالة على النصر، ولا دليلا على قوتهم".وبحسب قوله، أصبح من الواضح للجميع أن أوكرانيا تواجه هزيمة حتمية.وقال ديفيس: "زيلينسكي وحده يواصل الحديث (عن النصر)".وشهدت العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.ولأول مرة، شاركت في الاحتفالات معدات من الفوج السابع المنفصل لقوات المركبات غير المأهولة، بما في ذلك الطائرات دون طيار من طراز "أورلان-10" و"أورلان-30" و"زالا".وبعد ذلك، مرت المعدات العسكرية، وعلى وجه الخصوص، دبابات "تي 72 بي 3 إم"، و"تي 80 بي في إم"، و"تي 90 بروريف"، وغيرها من المركبات المدرعة، وأنظمة "إس 400" للدفاع الجوي، وراجمات "تورنادو إس"، ومنظومات صواريه يارس، وشاحنات كاماز مع طائرات دون طيار من طراز غيران ولانسيت.بمشاركة زعماء العالم... عرض عسكري مهيب بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
https://sarabic.ae/20250509/خبير-عسكري-روسي-النظام-العالمي-متعدد-الأقطاب-الناشئ-يعرض-بفخر-في-موكب-النصر-بموسكو-1100355838.html
https://sarabic.ae/20250509/إعلام-غربي-حضور-زعماء-العالم-موكب-النصر-في-موسكو-بمثابة-فشل-للغرب-ونصر-لروسيا-1100348431.html
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روسيا, عيد النصر
روسيا, عيد النصر

خبير: قوة روسيا التي ظهرت في موكب النصر لم تترك بصيص أمل لدى نظام كييف

06:56 GMT 10.05.2025
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ivan Sekretarev/Mikhail Korytov / الانتقال إلى بنك الصورПарадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Парадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ivan Sekretarev/Mikhail Korytov
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تابعنا عبر
صرح المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن قوة روسيا التي أظهرتها في عرض النصر في موسكو يوم 9 مايو/أيار، توضح أن أوكرانيا لا يمكنها حتى أن تأمل في تحقيق النصر.
وقال ديفيس عبر قناته على منصة "يوتيوب": "شاهدت قليلا (من العرض العسكري)، لكن ما شاهدتُه كان كافياً لأفهم أن هذه صور مؤثرة. إذا قارنتهم بالجانب الأوكراني، الذي لن تجد لديه استعراضا عسكريا، ولا دلالة على النصر، ولا دليلا على قوتهم".
وبحسب قوله، أصبح من الواضح للجميع أن أوكرانيا تواجه هزيمة حتمية.
وأضاف الخبير أن رئيس نظام كييف فقط هو من يحاول إثبات العكس دون جدوى.
وقال ديفيس: "زيلينسكي وحده يواصل الحديث (عن النصر)".
مشاهد لبدء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
خبير عسكري روسي: النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ يعرض بفخر في موكب النصر بموسكو
أمس, 13:39 GMT
وشهدت العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
في تمام الساعة 10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث تم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء.
ولأول مرة، شاركت في الاحتفالات معدات من الفوج السابع المنفصل لقوات المركبات غير المأهولة، بما في ذلك الطائرات دون طيار من طراز "أورلان-10" و"أورلان-30" و"زالا".
صورة للعرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء بموسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
إعلام غربي: حضور زعماء العالم موكب النصر في موسكو بمثابة فشل للغرب ونصر لروسيا
أمس, 10:06 GMT
وشارك في العرض العسكري 11.5 ألف عسكري، وسارت وحدات العرض، بما في ذلك تلك المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.
وبعد ذلك، مرت المعدات العسكرية، وعلى وجه الخصوص، دبابات "تي 72 بي 3 إم"، و"تي 80 بي في إم"، و"تي 90 بروريف"، وغيرها من المركبات المدرعة، وأنظمة "إس 400" للدفاع الجوي، وراجمات "تورنادو إس"، ومنظومات صواريه يارس، وشاحنات كاماز مع طائرات دون طيار من طراز غيران ولانسيت.
بمشاركة زعماء العالم... عرض عسكري مهيب بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
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