https://sarabic.ae/20250510/خبير-قوة-روسيا-التي-ظهرت-في-موكب-النصر-لم-تترك-بصيص-أمل-لدى-نظام-كييف-1100369041.html

خبير: قوة روسيا التي ظهرت في موكب النصر لم تترك بصيص أمل لدى نظام كييف

خبير: قوة روسيا التي ظهرت في موكب النصر لم تترك بصيص أمل لدى نظام كييف

سبوتنيك عربي

صرح المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن قوة روسيا التي أظهرتها في عرض النصر في موسكو يوم 9 مايو/أيار، توضح أن أوكرانيا لا يمكنها حتى أن تأمل في... 10.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-10T06:56+0000

2025-05-10T06:56+0000

2025-05-10T06:56+0000

روسيا

عيد النصر

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وقال ديفيس عبر قناته على منصة "يوتيوب": "شاهدت قليلا (من العرض العسكري)، لكن ما شاهدتُه كان كافياً لأفهم أن هذه صور مؤثرة. إذا قارنتهم بالجانب الأوكراني، الذي لن تجد لديه استعراضا عسكريا، ولا دلالة على النصر، ولا دليلا على قوتهم".وبحسب قوله، أصبح من الواضح للجميع أن أوكرانيا تواجه هزيمة حتمية.وقال ديفيس: "زيلينسكي وحده يواصل الحديث (عن النصر)".وشهدت العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.ولأول مرة، شاركت في الاحتفالات معدات من الفوج السابع المنفصل لقوات المركبات غير المأهولة، بما في ذلك الطائرات دون طيار من طراز "أورلان-10" و"أورلان-30" و"زالا".وبعد ذلك، مرت المعدات العسكرية، وعلى وجه الخصوص، دبابات "تي 72 بي 3 إم"، و"تي 80 بي في إم"، و"تي 90 بروريف"، وغيرها من المركبات المدرعة، وأنظمة "إس 400" للدفاع الجوي، وراجمات "تورنادو إس"، ومنظومات صواريه يارس، وشاحنات كاماز مع طائرات دون طيار من طراز غيران ولانسيت.بمشاركة زعماء العالم... عرض عسكري مهيب بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو

https://sarabic.ae/20250509/خبير-عسكري-روسي-النظام-العالمي-متعدد-الأقطاب-الناشئ-يعرض-بفخر-في-موكب-النصر-بموسكو-1100355838.html

https://sarabic.ae/20250509/إعلام-غربي-حضور-زعماء-العالم-موكب-النصر-في-موسكو-بمثابة-فشل-للغرب-ونصر-لروسيا-1100348431.html

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روسيا, عيد النصر