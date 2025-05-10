https://sarabic.ae/20250510/دولة-عربية-تقرر-إعادة-500-عنصر-من-قواتها-الموجودين-في-باكستان-1100372212.html

دولة عربية تقرر إعادة 500 عنصر من قواتها الموجودين في باكستان

دولة عربية تقرر إعادة 500 عنصر من قواتها الموجودين في باكستان

سبوتنيك عربي

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، توجيهاً بإعادة فوج من المتدربين العسكريين العراقيين من باكستان إلى... 10.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-10T09:07+0000

2025-05-10T09:07+0000

2025-05-10T09:07+0000

العالم

أخبار العالم الآن

توتر الوضع بين الهند وباكستان

باكستان

أخبار الهند اليوم

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/15/1039431527_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_9cfcdb1180fde1853d4ce771ba4b76e8.jpg

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا رسميا صادرا عن وزارة الدفاع العراقية، قالت فيه إن القرار يشمل إعادة 500 ضابط وضابط صف من منتسبي الفوج الثاني للواء السادس والستين التابع لفرقة القوات الخاصة الثانية، الذين كانوا يخضعون لتدريبات في باكستان بموجب اتفاقية تعاون عسكري سابقة.وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي "نظرا للأوضاع الراهنة في باكستان"، مؤكدا أنه تم اتخاذه "حرصا على سلامة منتسبي قواتنا المسلحة الأبطال".وأشارت الوزارة إلى أنها "اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لإعادة المتدربين إلى العراق"، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الإجراءات أو موعد العودة المتوقع.يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة العراقية على متابعة أوضاع منتسبيها في الخارج، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحمايتهم في ظل الظروف الاستثنائية.وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الهندي، صوفيا قوريشي، أن الجيش الباكستاني حاول الهجوم على أكثر من 26 موقعا في الهند، ما ألحق أضرارا بالأفراد والمعدات في بعض القواعد الجوية.وقالت قوريشي في بيان نقلته صحيفة "ذا تايمز أوف إنيديا"، اليوم السبت، إن "الجيش الهندي تمكن من تحييد العديد من التهديدات، لكن باكستان حاولت التسلل جوًا في أكثر من 26 موقعًا، وألحقت أضرارًا بمعداتنا وعناصرنا في قواعد سلاح الجو في أودهامبور وبوج وباثانكوت وباثيندا"، كما أشارت إلى أن "باكستان استخدمت صورايخ عالية السرعة لاستهداف قاعدة جوية في ولاية البنجاب".وأضافت قوريشي أن "الجيش الباكستاني يواصل هجماته على الحدود الغربية مستخدما الطائرات المسيرة والأسلحة بعيدة المدى، والمقاتلات لاستهداف مواقع عسكرية هندية".ويأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.

https://sarabic.ae/20250510/السعودية-تكثف-جهودها-لتهدئة-التوتر-بين-الهند-وباكستان-1100369506.html

https://sarabic.ae/20250509/التلفزيون-الباكستاني-إسلام-آباد-تبدأ-عملية-عسكرية-ردا-على-هجوم-هندي-1100366677.html

باكستان

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان, أخبار الهند اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي