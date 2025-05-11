https://sarabic.ae/20250511/أعلى-راتب-في-الفريق-تفاصيل-عقد-فينيسيوس-الجديد-مع-ريال-مدريد-1100401959.html
"أعلى راتب في الفريق"... تفاصيل عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد
"أعلى راتب في الفريق"... تفاصيل عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفاصيل العقد الجديد الذي سيوقعه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، مع ناديه، بعد الوصول لاتفاق نهائي بين الطرفين. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T12:42+0000
2025-05-11T12:42+0000
2025-05-11T12:42+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/03/1098359247_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6e995bbf961f1693249b6b174feaeb6.jpg
وذكرت صحيفة "آس"، في تقرير لها، أن "فينيسيوس جونيور توصل لاتفاق نهائي مع ريال مدريد بشأن تجديد عقده، وكل شيء بات جاهزًا ولم يتبق سوى التوقيع الرسمي، والمتوقع أن يتم بعد انتهاء منافسات الدوري الإسباني، وقبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025".ويعتبر هذا العقد هو الثالث في مسيرة اللاعب البرازيلي مع ريال مدريد، الأول وقّعه عندما انضم للنادي بعمر 17 عامًا، والثاني في عام 2022، وأخيرًا هذا العقد الجديد، الذي سيضعه كأعلى راتب في صفوف الميرنغي.وأضافت الصحيفة: "أن فيني سيقترب راتبه السنوي، خلال هذا العقد، من 20 مليون يورو صافي، مشيرة إلى أن "عقده لا يزال يتضمن حوافز مهمة مرتبطة بتحقيق أهداف معينة سواء جماعية، مثل الفوز بالألقاب، أوفردية، مثل تجاوز عدد معين من الأهداف في الموسم أو بشكل خاص، الفوز بجائزة الكرة الذهبية أو جائزة (ذا بيست). واختتم التقرير: "من أبرز تفاصيل تجديد عقد فينيسيوس، أن الشروط الجديدة تسري من لحظة التوقيع، وليس من تاريخ انتهاء عقده الحالي في صيف 2027، بالتالي، سيبدأ اللاعب في تقاضي راتبه الجديد بشكل فوري، ليجني نحو 100 مليون يورو (بعد الضرائب) حتى 2030".يذكر أن فينيسيوس جونيور، الذي انضم من فلامنغو إلى ريال مدريد في صيف 2018، توج بلقبين لدوري أبطال أوروبا مع الميرنغي وفاز في 2024 بجائزة "ذا بيست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم كأفضل لاعبي العالم.
https://sarabic.ae/20241120/الاتحاد-البرازيلي-يثير-جدلا-بإعلانه-عن-جذور-فينيسيوس-فما-جنسية-أجداده؟-1095007885.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/03/1098359247_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_f24ff1828cd2c25c948780e2995f94be.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, منوعات, الأخبار
"أعلى راتب في الفريق"... تفاصيل عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفاصيل العقد الجديد الذي سيوقعه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، مع ناديه، بعد الوصول لاتفاق نهائي بين الطرفين.
وذكرت صحيفة
"آس"، في تقرير لها، أن "فينيسيوس جونيور توصل لاتفاق نهائي مع ريال مدريد بشأن تجديد عقده، وكل شيء بات جاهزًا ولم يتبق سوى التوقيع الرسمي، والمتوقع أن يتم بعد انتهاء منافسات الدوري الإسباني، وقبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025".
ويعتبر هذا العقد هو الثالث في مسيرة اللاعب البرازيلي مع ريال مدريد، الأول وقّعه عندما انضم للنادي بعمر 17 عامًا، والثاني في عام 2022، وأخيرًا هذا العقد الجديد، الذي سيضعه كأعلى راتب في صفوف الميرنغي.
20 نوفمبر 2024, 12:50 GMT
وأضافت الصحيفة: "أن فيني سيقترب راتبه السنوي، خلال هذا العقد، من 20 مليون يورو صافي، مشيرة إلى أن "عقده لا يزال يتضمن حوافز مهمة مرتبطة بتحقيق أهداف معينة سواء جماعية، مثل الفوز بالألقاب، أوفردية، مثل تجاوز عدد معين من الأهداف في الموسم أو بشكل خاص، الفوز بجائزة الكرة الذهبية أو جائزة (ذا بيست).
واختتم التقرير: "من أبرز تفاصيل تجديد عقد فينيسيوس، أن الشروط الجديدة تسري من لحظة التوقيع، وليس من تاريخ انتهاء عقده الحالي في صيف 2027، بالتالي، سيبدأ اللاعب في تقاضي راتبه الجديد بشكل فوري، ليجني نحو 100 مليون يورو (بعد الضرائب) حتى 2030".
يذكر أن فينيسيوس جونيور، الذي انضم من فلامنغو إلى ريال مدريد في صيف 2018، توج بلقبين لدوري أبطال أوروبا مع الميرنغي وفاز في 2024 بجائزة "ذا بيست
" من الاتحاد الدولي لكرة القدم كأفضل لاعبي العالم.