https://sarabic.ae/20250511/باحث-في-العلاقات-الدولية-دعوة-بوتين-كييف-للتفاوض-بشكل-مباشر-ودون-شروط-هي-دعوة-المنتصر--1100401559.html
باحث في العلاقات الدولية: دعوة بوتين كييف للتفاوض بشكل مباشر ودون شروط هي دعوة المنتصر
باحث في العلاقات الدولية: دعوة بوتين كييف للتفاوض بشكل مباشر ودون شروط هي دعوة المنتصر
سبوتنيك عربي
علق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية جيرار ديب، على إعلان روسيا عن مفاوضات مباشرة دون أي شروط مع كييف وتحديد مكان التفاوض في مدينة إسطنبول، مؤكدا أن دعوة... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T12:14+0000
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2025-05-11T12:14+0000
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وقال ديب: إن "ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دليل على أن هذه المعركة التي خاضها الغرب ضد روسيا خلال سنوات وأصبح في نهاية المطاف الضحية الأساسية فيها هو نظام كييف الذي خضع إلى هذه المؤامرة الكبرى، قد ترجمت إلى النصر الروسي".ولفت ديب في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن روسيا ورغم كل العقوبات التي فرضت عليها، أكدت للعالم أن النظام العالمي والهيمنة الغربية لم يؤثرا على سير العملية العسكرية.وعن إدخال تركيا في عملية التفاوض، رجح الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية في أن "يكون السبب أولا كسر الأحادية".وأضاف قائلا: "نقل الوساطة والدخول بمفاوضات مباشرة وغير مشروطة في إسطنبول، يؤكد أن هناك تغييرا في مسار التفاوض وكسرا للزعامة العالمية للولايات المتحدة وخاصة لزعامة ترامب".الكرملين: بوتين وأردوغان ناقشا مبادرة روسيا لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانياأردوغان يؤكد لبوتين ترحيب تركيا باستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يقترح-بدء-المفاوضات-دون-أي-شروط-مسبقة-1100387759.html
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حصري, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, تقارير سبوتنيك
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, تقارير سبوتنيك
باحث في العلاقات الدولية: دعوة بوتين كييف للتفاوض بشكل مباشر ودون شروط هي دعوة المنتصر
حصري
علق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية جيرار ديب، على إعلان روسيا عن مفاوضات مباشرة دون أي شروط مع كييف وتحديد مكان التفاوض في مدينة إسطنبول، مؤكدا أن دعوة بوتين إلى المفاوضات هي دعوة المنتصر.
وقال ديب: إن "ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دليل على أن هذه المعركة التي خاضها الغرب ضد روسيا خلال سنوات وأصبح في نهاية المطاف الضحية الأساسية فيها هو نظام كييف الذي خضع إلى هذه المؤامرة الكبرى، قد ترجمت إلى النصر الروسي".
وأشار الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية إلى أن "دعوة بوتين هي دعوة المنتصر الذي حقق نصره في الميدان".
ولفت ديب في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن روسيا ورغم كل العقوبات التي فرضت عليها، أكدت للعالم أن النظام العالمي والهيمنة الغربية لم يؤثرا على سير العملية العسكرية.
وعن إدخال تركيا في عملية التفاوض، رجح الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية في أن "يكون السبب أولا كسر الأحادية".
وأضاف قائلا: "نقل الوساطة والدخول بمفاوضات مباشرة وغير مشروطة في إسطنبول، يؤكد أن هناك تغييرا في مسار التفاوض وكسرا للزعامة العالمية للولايات المتحدة وخاصة لزعامة ترامب".