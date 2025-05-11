https://sarabic.ae/20250511/خبير-بولندي-المفاوضات-في-إسطنبول-قد-تكون-الفرصة-الأخيرة-لكييف-1100408570.html
خبير بولندي: المفاوضات في إسطنبول قد تكون الفرصة الأخيرة لكييف
خبير بولندي: المفاوضات في إسطنبول قد تكون الفرصة الأخيرة لكييف
سبوتنيك عربي
صرح الخبير السياسي البولندي، ماريك ميشكيفيتش، بأن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء محادثات مباشرة في إسطنبول قد يكون الفرصة الأخيرة لسلطات كييف. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T16:40+0000
2025-05-11T16:40+0000
2025-05-11T16:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وأضاف ميشكيفيتش لـ"سبوتنيك"، أن "هذا العرض المقدم من بوتين ينبغي الاستفادة منه، بغض النظر عن أي طموحات. قد يكون هذا العرض الأخير، على الأقل في ظل الوضع الراهن، وبالتالي، الفرصة الأخيرة للقيادة الحالية في أوكرانيا".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.
https://sarabic.ae/20250511/برلماني-مصري-الموقف-العربي-يدعم-مبادرة-بوتين-لتحقيق-السلام-والاستقرار-1100407794.html
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العالم, روسيا
خبير بولندي: المفاوضات في إسطنبول قد تكون الفرصة الأخيرة لكييف
صرح الخبير السياسي البولندي، ماريك ميشكيفيتش، بأن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء محادثات مباشرة في إسطنبول قد يكون الفرصة الأخيرة لسلطات كييف.
وأضاف ميشكيفيتش لـ"سبوتنيك"، أن "هذا العرض المقدم من بوتين ينبغي الاستفادة منه، بغض النظر عن أي طموحات. قد يكون هذا العرض الأخير، على الأقل في ظل الوضع الراهن، وبالتالي، الفرصة الأخيرة للقيادة الحالية في أوكرانيا".
وبحسب قوله، إذا لم توافق كييف على المفاوضات، فإن الوضع العسكري في أوكرانيا سيزداد سوءًا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا
، وذلك دون أي شروط مسبقة.
كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.
وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.
في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد
.
وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.
وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.