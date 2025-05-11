https://sarabic.ae/20250511/ضابط-أمريكي-متقاعد-كييف-لا-تريد-السلام-إنها-تريد-وقتا-لإعادة-التسلح-1100390243.html

ضابط أمريكي متقاعد: كييف لا تريد السلام إنها تريد وقتا لإعادة التسلح

ضابط أمريكي متقاعد: كييف لا تريد السلام إنها تريد وقتا لإعادة التسلح

سبوتنيك عربي

أعرب الضابط الأمريكي المتقاعد، اللفتنانت كولونيل إيرل راسموسن، عن شكوكه القوية بشأن استعداد أوكرانيا للمشاركة في عملية السلام. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T05:59+0000

2025-05-11T05:59+0000

2025-05-11T05:59+0000

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قال الضابط الأمريكي المتقاعد، اللفتنانت كولونيل إيرل راسموسن لوكالة "سبوتنيك": "لدينا طرف واحد الرئيس بوتين منفتح على المفاوضات طوال الوقت، لكن أوكرانيا هي من تواصل الابتعاد عن طاولة الحوار وتنتهك كل هدنة".وعندما سُئل عن رد الفعل المحتمل لفلاديمير زيلينسكي، أشار راسموسن إلى الضغوط الداخلية والخارجية التي قد تمنع أي حوار ذي معنى.وأوضح: "لن يقبل (زيلينسكي) بهذا لأنه يتعرض لضغوط من داعميه الغربيين. ربما ليس من الولايات المتحدة تحديدًا، بل بالتأكيد من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وبالأخص من بريطانيا في هذا الشأن. ويواجه ضغوطًا لمواصلة هذا الصراع من القوميين المتشددين داخل حكومة كييف وجيشها".ومع استمرار الصراع، لا يرى راسموسن سوى فرصة ضئيلة لتحقيق تقدم دبلوماسي فوري.واختتم كلمته بتوجيه نداء مباشر إلى القيادة الأميركية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "يمكن أن تلعب دورا حاسما في وقف الصراع. على الرئيس ترامب التدخل. عليهم أن يوقفوا دعمهم لأوكرانيا. وعليهم أيضاً إقناع الأوروبيين بالمشاركة".في حين يراقب العالم ليرى ما إذا كانت أوكرانيا سوف تستجيب للمقترح الأخير الذي قدمته موسكو، تظل الشكوك عالية بين بعض المحللين حول رغبة كييف أو قدرتها على مواصلة محادثات السلام المباشرة دون شروط مسبقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح اليوم الأحد على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة في 15 مايو في إسطنبول.ولم يستبعد الرئيس الروسي التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار خلال المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدا أن مقترح الجانب الروسي بشأن المفاوضات موجود على الطاولة، والقرار يعود إلى كييف ورعاتها.الكرملين يحدد شرط إرساء السلام المستدام في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يقترح-بدء-المفاوضات-دون-أي-شروط-مسبقة-1100387759.html

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