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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250511/ضابط-أمريكي-متقاعد-كييف-لا-تريد-السلام-إنها-تريد-وقتا-لإعادة-التسلح-1100390243.html
ضابط أمريكي متقاعد: كييف لا تريد السلام إنها تريد وقتا لإعادة التسلح
ضابط أمريكي متقاعد: كييف لا تريد السلام إنها تريد وقتا لإعادة التسلح
سبوتنيك عربي
أعرب الضابط الأمريكي المتقاعد، اللفتنانت كولونيل إيرل راسموسن، عن شكوكه القوية بشأن استعداد أوكرانيا للمشاركة في عملية السلام. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T05:59+0000
2025-05-11T05:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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تقارير سبوتنيك
روسيا
العالم
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قال الضابط الأمريكي المتقاعد، اللفتنانت كولونيل إيرل راسموسن لوكالة "سبوتنيك": "لدينا طرف واحد الرئيس بوتين منفتح على المفاوضات طوال الوقت، لكن أوكرانيا هي من تواصل الابتعاد عن طاولة الحوار وتنتهك كل هدنة".وعندما سُئل عن رد الفعل المحتمل لفلاديمير زيلينسكي، أشار راسموسن إلى الضغوط الداخلية والخارجية التي قد تمنع أي حوار ذي معنى.وأوضح: "لن يقبل (زيلينسكي) بهذا لأنه يتعرض لضغوط من داعميه الغربيين. ربما ليس من الولايات المتحدة تحديدًا، بل بالتأكيد من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وبالأخص من بريطانيا في هذا الشأن. ويواجه ضغوطًا لمواصلة هذا الصراع من القوميين المتشددين داخل حكومة كييف وجيشها".ومع استمرار الصراع، لا يرى راسموسن سوى فرصة ضئيلة لتحقيق تقدم دبلوماسي فوري.واختتم كلمته بتوجيه نداء مباشر إلى القيادة الأميركية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "يمكن أن تلعب دورا حاسما في وقف الصراع. على الرئيس ترامب التدخل. عليهم أن يوقفوا دعمهم لأوكرانيا. وعليهم أيضاً إقناع الأوروبيين بالمشاركة".في حين يراقب العالم ليرى ما إذا كانت أوكرانيا سوف تستجيب للمقترح الأخير الذي قدمته موسكو، تظل الشكوك عالية بين بعض المحللين حول رغبة كييف أو قدرتها على مواصلة محادثات السلام المباشرة دون شروط مسبقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح اليوم الأحد على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة في 15 مايو في إسطنبول.ولم يستبعد الرئيس الروسي التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار خلال المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدا أن مقترح الجانب الروسي بشأن المفاوضات موجود على الطاولة، والقرار يعود إلى كييف ورعاتها.الكرملين يحدد شرط إرساء السلام المستدام في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يقترح-بدء-المفاوضات-دون-أي-شروط-مسبقة-1100387759.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, العالم

ضابط أمريكي متقاعد: كييف لا تريد السلام إنها تريد وقتا لإعادة التسلح

05:59 GMT 11.05.2025
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
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حصري
أعرب الضابط الأمريكي المتقاعد، اللفتنانت كولونيل إيرل راسموسن، عن شكوكه القوية بشأن استعداد أوكرانيا للمشاركة في عملية السلام.
قال الضابط الأمريكي المتقاعد، اللفتنانت كولونيل إيرل راسموسن لوكالة "سبوتنيك": "لدينا طرف واحد الرئيس بوتين منفتح على المفاوضات طوال الوقت، لكن أوكرانيا هي من تواصل الابتعاد عن طاولة الحوار وتنتهك كل هدنة".

وتابع: "العرض الأخير الذي قدمه بوتين هو ضربة مضادة ليس بالصواريخ، بل بالدبلوماسية. لكن لا تتوقعوا أن تستجيب كييف أو رعاتها في الناتو. فهم لا يبحثون عن السلام، بل عن فرصة أولى في الجولة القادمة".

وعندما سُئل عن رد الفعل المحتمل لفلاديمير زيلينسكي، أشار راسموسن إلى الضغوط الداخلية والخارجية التي قد تمنع أي حوار ذي معنى.
وأوضح: "لن يقبل (زيلينسكي) بهذا لأنه يتعرض لضغوط من داعميه الغربيين. ربما ليس من الولايات المتحدة تحديدًا، بل بالتأكيد من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وبالأخص من بريطانيا في هذا الشأن. ويواجه ضغوطًا لمواصلة هذا الصراع من القوميين المتشددين داخل حكومة كييف وجيشها".
ومع استمرار الصراع، لا يرى راسموسن سوى فرصة ضئيلة لتحقيق تقدم دبلوماسي فوري.

وأضاف: "لا أتصور أنه سيقبل التفاوض إطلاقًا. ربما أكون مخطئًا. آمل أن أكون مخطئًا، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث".

واختتم كلمته بتوجيه نداء مباشر إلى القيادة الأميركية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "يمكن أن تلعب دورا حاسما في وقف الصراع. على الرئيس ترامب التدخل. عليهم أن يوقفوا دعمهم لأوكرانيا. وعليهم أيضاً إقناع الأوروبيين بالمشاركة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة.. فيديو
أمس, 22:56 GMT
في حين يراقب العالم ليرى ما إذا كانت أوكرانيا سوف تستجيب للمقترح الأخير الذي قدمته موسكو، تظل الشكوك عالية بين بعض المحللين حول رغبة كييف أو قدرتها على مواصلة محادثات السلام المباشرة دون شروط مسبقة.

جاءت مبادرة بوتين الأخيرة للمحادثات عقب عدة مقترحات لوقف إطلاق النار خلال الشهر الماضي. ووفقًا لموسكو، لم تكتفِ القوات الأوكرانية بتجاهل الهدنة المقترحة، بل شنت هجمات واسعة النطاق على الأراضي الروسية. ومع ذلك، تُصرّ روسيا على انفتاحها على مفاوضات جادة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح اليوم الأحد على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة في 15 مايو في إسطنبول.

وأعلن بوتين أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث إمكانية استضافة تركيا لمفاوضات مباشرة مع الجانب الأوكراني.

ولم يستبعد الرئيس الروسي التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار خلال المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدا أن مقترح الجانب الروسي بشأن المفاوضات موجود على الطاولة، والقرار يعود إلى كييف ورعاتها.
الكرملين يحدد شرط إرساء السلام المستدام في أوكرانيا
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