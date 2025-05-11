https://sarabic.ae/20250511/محلل-سياسي-تركي-مبادرة-بوتين-للتفاوض-دون-شروط-تظهر-استعداد-روسيا-للتسوية-الدبلوماسية-1100402700.html
محلل سياسي تركي: مبادرة بوتين للتفاوض دون شروط تظهر استعداد روسيا للتسوية الدبلوماسية
محلل سياسي تركي: مبادرة بوتين للتفاوض دون شروط تظهر استعداد روسيا للتسوية الدبلوماسية
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير السياسي التركي، عمر توغاي يوجيل، أنه أصبحت مبادرة بوتين للمفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة حدثًا هامًا على الأجندة العالمية. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T13:12+0000
2025-05-11T13:12+0000
2025-05-11T13:12+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100326835_0:203:2048:1355_1920x0_80_0_0_c9657fd06519b2893fa11d9d31e499e4.jpg
وأضاف بوجيل لـ"سبوتنيك": "أثبتت تصريحات الرئيس الروسي رغبة روسيا في تسوية مستدامة للنزاع. والآن نتحدث عن حوار مباشر مع أوكرانيا، دون مشاركة الأطراف الغربية".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو/أيار في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20250511/باحث-في-العلاقات-الدولية-دعوة-بوتين-كييف-للتفاوض-بشكل-مباشر-ودون-شروط-هي-دعوة-المنتصر--1100401559.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100326835_0:11:2048:1547_1920x0_80_0_0_6b70871aab0f412f84d82682aec829ee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, أخبار تركيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
محلل سياسي تركي: مبادرة بوتين للتفاوض دون شروط تظهر استعداد روسيا للتسوية الدبلوماسية
حصري
ذكر الخبير السياسي التركي، عمر توغاي يوجيل، أنه أصبحت مبادرة بوتين للمفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة حدثًا هامًا على الأجندة العالمية.
وأضاف بوجيل لـ"سبوتنيك": "أثبتت تصريحات الرئيس الروسي رغبة روسيا في تسوية مستدامة للنزاع. والآن نتحدث عن حوار مباشر مع أوكرانيا، دون مشاركة الأطراف الغربية".
ووفقا للخبير، فإن هذه المبادرة المهمة تُظهر انفتاح روسيا واستعدادها لاستراتيجية تسوية دبلوماسية. ويؤكد ذلك أيضًا اقتراح إجراء مفاوضات بوساطة تركيا في إسطنبول. وقد أُحرز تقدم في هذه العملية سابقًا، مما يزيد من التوقعات الإيجابية بنتائج هذه المبادرة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا
، وذلك دون أي شروط مسبقة.
كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.
وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو/أيار في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.