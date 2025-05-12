أمير الكويت يتخذ قرارا مهما بشأن لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:19 GMT
35 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: تركيا محل ثقة روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250512/أمير-الكويت-يتخذ-قرارا-مهما-بشأن-لبنان-1100439963.html
أمير الكويت يتخذ قرارا مهما بشأن لبنان
أمير الكويت يتخذ قرارا مهما بشأن لبنان
سبوتنيك عربي
قرر أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، رفع التمثيل الدبلوماسي مع لبنان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حتى تعود إلى وضعها المثالي. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T13:04+0000
2025-05-12T13:04+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار لبنان
لبنان
الكويت
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095375150_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_f58b2b72cd11a2bae94e1ad27064e871.jpg
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى الكويت، واختتمها اليوم الاثنين، حسب بيان للرئاسة اللبنانية.وقال البيان إن أمير الكويت أبلغ الرئيس اللبناني عن رفع التمثيل الديبلوماسي بين الكويت ولبنان، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو تعزيز العلاقات للثنائية وإعادتها إلى وضعها الأمثل.وقال البيان إن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أكد للرئيس اللبناني حرص بلاده على دعم لبنان وتعزيز العلاقات الكويتية والخليجية مع بيروت.وقال أمير الكويت إن بلاده ماضية في مساعدة بيروت في كل ما تطلبه، مؤكدا إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.وخلال اللقاء توافق الجانبان على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين إلى لبنان وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.وأكد الرئيس اللبناني أن بيروت تحرص على عودة العرب إلى لبنان، مشيرًا إلى أن مؤشرات هذه العودة قد بدأت.كما أكد أن لبنان ملتزم بالموقف العربي الموحد ولا يمكن أن يكون مقرا أو ممرا لأي إساءة لأي دولة عربية.
https://sarabic.ae/20240621/الخارجية-الكويتية-تدعو-مواطنيها-إلى-مغادرة-لبنان-في-أقرب-وقت-ممكن-1090057452.html
أخبار لبنان
لبنان
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095375150_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_f8f12970c902f897cefcefe6ffb345cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, الكويت
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, الكويت

أمير الكويت يتخذ قرارا مهما بشأن لبنان

13:04 GMT 12.05.2025
© AP Photo / Jaber Abdulkhaleg أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
 أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Jaber Abdulkhaleg
تابعنا عبر
قرر أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، رفع التمثيل الدبلوماسي مع لبنان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حتى تعود إلى وضعها المثالي.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى الكويت، واختتمها اليوم الاثنين، حسب بيان للرئاسة اللبنانية.
وقال البيان إن أمير الكويت أبلغ الرئيس اللبناني عن رفع التمثيل الديبلوماسي بين الكويت ولبنان، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو تعزيز العلاقات للثنائية وإعادتها إلى وضعها الأمثل.
علم الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان "في أقرب وقت ممكن"
21 يونيو 2024, 22:13 GMT
وقال البيان إن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أكد للرئيس اللبناني حرص بلاده على دعم لبنان وتعزيز العلاقات الكويتية والخليجية مع بيروت.
وقال أمير الكويت إن بلاده ماضية في مساعدة بيروت في كل ما تطلبه، مؤكدا إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.
وخلال اللقاء توافق الجانبان على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين إلى لبنان وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وأكد الرئيس اللبناني أن بيروت تحرص على عودة العرب إلى لبنان، مشيرًا إلى أن مؤشرات هذه العودة قد بدأت.
كما أكد أن لبنان ملتزم بالموقف العربي الموحد ولا يمكن أن يكون مقرا أو ممرا لأي إساءة لأي دولة عربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала