https://sarabic.ae/20250512/أمير-الكويت-يتخذ-قرارا-مهما-بشأن-لبنان-1100439963.html
أمير الكويت يتخذ قرارا مهما بشأن لبنان
أمير الكويت يتخذ قرارا مهما بشأن لبنان
سبوتنيك عربي
قرر أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، رفع التمثيل الدبلوماسي مع لبنان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حتى تعود إلى وضعها المثالي. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T13:04+0000
2025-05-12T13:04+0000
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جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى الكويت، واختتمها اليوم الاثنين، حسب بيان للرئاسة اللبنانية.وقال البيان إن أمير الكويت أبلغ الرئيس اللبناني عن رفع التمثيل الديبلوماسي بين الكويت ولبنان، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو تعزيز العلاقات للثنائية وإعادتها إلى وضعها الأمثل.وقال البيان إن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أكد للرئيس اللبناني حرص بلاده على دعم لبنان وتعزيز العلاقات الكويتية والخليجية مع بيروت.وقال أمير الكويت إن بلاده ماضية في مساعدة بيروت في كل ما تطلبه، مؤكدا إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.وخلال اللقاء توافق الجانبان على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين إلى لبنان وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.وأكد الرئيس اللبناني أن بيروت تحرص على عودة العرب إلى لبنان، مشيرًا إلى أن مؤشرات هذه العودة قد بدأت.كما أكد أن لبنان ملتزم بالموقف العربي الموحد ولا يمكن أن يكون مقرا أو ممرا لأي إساءة لأي دولة عربية.
https://sarabic.ae/20240621/الخارجية-الكويتية-تدعو-مواطنيها-إلى-مغادرة-لبنان-في-أقرب-وقت-ممكن-1090057452.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, الكويت
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, الكويت
أمير الكويت يتخذ قرارا مهما بشأن لبنان
قرر أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، رفع التمثيل الدبلوماسي مع لبنان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حتى تعود إلى وضعها المثالي.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى الكويت، واختتمها اليوم الاثنين، حسب بيان للرئاسة اللبنانية.
وقال البيان إن أمير الكويت أبلغ الرئيس اللبناني عن رفع التمثيل الديبلوماسي بين الكويت
ولبنان، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو تعزيز العلاقات للثنائية وإعادتها إلى وضعها الأمثل.
وقال البيان إن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أكد للرئيس اللبناني حرص بلاده على دعم لبنان وتعزيز العلاقات الكويتية والخليجية مع بيروت.
وقال أمير الكويت إن بلاده ماضية في مساعدة بيروت في كل ما تطلبه، مؤكدا إدانة بلاده للاعتداءات
الإسرائيلية المتكررة على لبنان.
وخلال اللقاء توافق الجانبان على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين إلى لبنان وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وأكد الرئيس اللبناني أن بيروت تحرص على عودة العرب إلى لبنان
، مشيرًا إلى أن مؤشرات هذه العودة قد بدأت.
كما أكد أن لبنان ملتزم بالموقف العربي الموحد ولا يمكن أن يكون مقرا أو ممرا لأي إساءة لأي دولة عربية.