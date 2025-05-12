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أمساليوم
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250512/الجيش-الروسي-يسيطر-على-معقل-عسكري-أوكراني-في-دونيتسك-ويأسر-عددا-من-الجنود-1100416196.html
الجيش الروسي يسيطر على معقل عسكري أوكراني في دونيتسك ويأسر عددا من الجنود
الجيش الروسي يسيطر على معقل عسكري أوكراني في دونيتسك ويأسر عددا من الجنود
سبوتنيك عربي
تمكنت وحدات من القوات الخاصة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من أسر طاقم دبابة وما لا يقل عن 10 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، والاستيلاء على نقطة... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T04:44+0000
2025-05-12T04:47+0000
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "استمرارًا لتحرير الأراضي المحتلة من جمهورية دونيتسك الشعبية، استولى جنود وحدات القوات الخاصة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على معقل كبير للقوات المسلحة الأوكرانية في إحدى البلدات في اتجاه ألكسندرو-كالينوفسكي، حيث تجري العملية العسكرية الخاصة".وبحسب جندي روسي شارك في الهجوم، فإن الجنود (الجيش الروسي) قرروا اقتحام المعقل دون أن يعرفوا عدد الأشخاص الموجودين فيه.وتابع: "دخلنا واكتشفنا وجود 10 منهم... كان العدو يطلق النار بكثافة. في البداية، ردّوا بإطلاق النار. لاحقًا، أدركوا أن فرصهم ضئيلة، فقرروا الاستسلام".وبحسب أحدث بيانات وزارة الدفاع الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية بيوم واحد في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أكثر من 110 عسكريين، بالإضافة إلى 4 مركبات مدرعة قتالية و9 سيارات و3 قطع مدفعية ميدانية ومستودع ذخيرة.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضابط أمريكي متقاعد: كييف لا تريد السلام إنها تريد وقتا لإعادة التسلحكوريا الديمقراطية: تحرير مقاطعة كورسك مثال على "الرفاقية التي لا تقهر" مع روسيا
https://sarabic.ae/20250507/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ليبوفويي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100260447.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الجيش الروسي يسيطر على معقل عسكري أوكراني في دونيتسك ويأسر عددا من الجنود

04:44 GMT 12.05.2025 (تم التحديث: 04:47 GMT 12.05.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورطواقم قوات المدفعية 2إس3 "أكاتسيا" من مجموعة قوات "بريسا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات"، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تمكنت وحدات من القوات الخاصة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من أسر طاقم دبابة وما لا يقل عن 10 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، والاستيلاء على نقطة تحصين كبيرة لقوات نظام كييف، في اتجاه ألكسندرو- كالينوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "استمرارًا لتحرير الأراضي المحتلة من جمهورية دونيتسك الشعبية، استولى جنود وحدات القوات الخاصة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على معقل كبير للقوات المسلحة الأوكرانية في إحدى البلدات في اتجاه ألكسندرو-كالينوفسكي، حيث تجري العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف البيان: "خلال العمليات القتالية، دمرت وحدات الهجوم ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم-113" ودبابة، وأسرت طاقم الدبابة وما لا يقل عن 10 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية".

وبحسب جندي روسي شارك في الهجوم، فإن الجنود (الجيش الروسي) قرروا اقتحام المعقل دون أن يعرفوا عدد الأشخاص الموجودين فيه.
وتابع: "دخلنا واكتشفنا وجود 10 منهم... كان العدو يطلق النار بكثافة. في البداية، ردّوا بإطلاق النار. لاحقًا، أدركوا أن فرصهم ضئيلة، فقرروا الاستسلام".
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة ليبوفويي في جمهورية دونيتسك الشعبية
7 مايو, 11:51 GMT
وبحسب أحدث بيانات وزارة الدفاع الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية بيوم واحد في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أكثر من 110 عسكريين، بالإضافة إلى 4 مركبات مدرعة قتالية و9 سيارات و3 قطع مدفعية ميدانية ومستودع ذخيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
ضابط أمريكي متقاعد: كييف لا تريد السلام إنها تريد وقتا لإعادة التسلح
كوريا الديمقراطية: تحرير مقاطعة كورسك مثال على "الرفاقية التي لا تقهر" مع روسيا
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