https://sarabic.ae/20250512/خبراء-لـسبوتنيك-دعوة-بوتين-لمفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-تحول-روسي-كبير-نحو-السلام-1100443417.html

خبراء لـ"سبوتنيك": دعوة بوتين لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا تحول روسي كبير نحو السلام

خبراء لـ"سبوتنيك": دعوة بوتين لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا تحول روسي كبير نحو السلام

سبوتنيك عربي

وصف مراقبون دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحوار المباشر وغير المشروط مع أوكرانيا من أجل السلام ووقف الحرب، بأنها تطور جيد وكبير في مسار الحل، وأن تلك... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T14:04+0000

2025-05-12T14:04+0000

2025-05-12T14:04+0000

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هل تستغل أوكرانيا تلك الفرصة لإنهاء الحرب ووضع أسس ثابتة للسلام مع روسيا؟بداية يقول الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي: "إن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمفاوضات المباشرة مع أوكرانيا تمثل مناورة دبلوماسية ذكية تضع الكرة في ملعب كييف والدول الغربية الداعمة لها".تحول ملحوظوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "المبادرة الروسية الجديدة تعكس رغبة موسكو في إظهار استعدادها للحل السلمي رغم الضغوط الدولية المتزايدة، خاصة مع تصاعد نفاد صبر إدارة ترامب من طول أمد الصراع وتأثيراته المتزايدة على الاقتصاد العالمي".وتابع مهران: "إن اقتراح بوتين بإجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة يهدف لتحقيق سلام دائم يعد تحولاً ملحوظاً في الموقف الروسي"، مشيراً إلى أن "اختيار توقيت الإعلان عن هذه المبادرة - بعد ساعات من انتهاء الهدنة المؤقتة بمناسبة ذكرى النصر على النازية - يحمل رسائل سياسية مهمة".وحول احتمالية موافقة كييف على الدعوة الروسية غير المشروطة، استبعد مهران أن توافق أوكرانيا على المفاوضات المباشرة بالشكل الذي اقترحه بوتين، خاصة في ظل المرسوم الأوكراني لعام 2022، الذي يحظر التفاوض مع الرئيس الروسي الحالي، لكنه أشار إلى أن رفض كييف التام للمبادرة قد يضعف موقفها أمام الولايات المتحدة التي تضغط لإنهاء الصراع سريعا".الطريق الأمثلوقال مهران: "من منظور القانون الدولي، تظل المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع هي الوسيلة الأمثل لإنهاء الصراعات المسلحة، وهو ما أكدته قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني، المشكلة تكمن في الفجوة الكبيرة بين مواقف الطرفين وشروطهما للتفاوض".واستطرد: "روسيا ترى أن المفاوضات يجب أن تتناول الأسباب الجذرية للصراع وتؤدي إلى سلام دائم، بينما تصر أوكرانيا على أن أي مفاوضات يجب أن يسبقها وقف إطلاق نار شامل لمدة 30 يوماً على الأقل وانسحاب القوات الروسية، وهو ما ترفضه موسكو، نحن أمام مشهد معقد يتداخل فيه القانون الدولي مع المصالح الجيوسياسية، فالتحدي الرئيسي يكمن في كيفية التوفيق بين سيادة أوكرانيا على أراضيها وفق القانون الدولي، والهواجس الأمنية الروسية المشروعة، خاصة فيما يتعلق بتوسع حلف الناتو شرقاً".كسر الجمودوحول دور الوسطاء المحتملين، أشار يرى مهران: "اقترح بوتين عقد المفاوضات في إسطنبول وأنه سيطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استضافة المحادثات، في إشارة إلى أن تركيا قد تلعب دوراً محورياً في أي عملية سلام محتملة".وشدد مهران على أن "المبادرة الروسية، بغض النظر عن دوافعها، تمثل فرصة لكسر الجمود الدبلوماسي، لكن نجاحها مرهون بمدى استعداد جميع الأطراف المعنية، بما فيها القوى الغربية، للتنازل عن بعض مواقفها المتشددة من أجل تحقيق السلام".الخريطة الجيوسياسيةمن جانبه أكد الخبير المصري في العلاقات الدولية، أبو بكر الديب: "دعوة الرئيس بوتين لمفاوضات سلام غير مشروطة مع أوكرانيا، تؤكد من وجهة نظري موقف روسيا القوي، وأنها رغم قدرتها وانتصارها والعقوبات الدولية والأمريكية المفروضة عليها لا تزال صامدة وقوية وتبحث عن السلام، هي تفتح أبوابها للسلام رغم العجرفة الغربية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن المفاوضات التي دعا إليها الرئيس بوتين رغم أنها غير مشروطة، لكن لا يمكنها تجاهل النتائج التي ترتبت على العملية العسكرية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأن على أوكرانيا أن تعي الوضع الحقيقي على الأرض بعد أن قرأت الخريطة الجيوسياسية بشكل خاطىء وراهنت على القرب من الغرب ومعاداة روسيا، وفي النهاية لم تتحصل كييف على منفعة سواء من الغرب أو أمريكا".وأشار الديب إلى أن "السلام في أوكرانيا يجب أن يتم وفقا لدعوة الرئيس بوتين، بأن يكون غير مشروط وأن تنظر كييف إلى الواقع على الأرض وما حققته العملية العسكرية الروسية الخاصة من نتائج إيجابية، ويجب أن يكون لدى أوكرانيا رغبة حقيقية في الاستقرار والسلام الدائم وأن لا تستمر في المراوغة من أجل كسب الوقت".صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، بأنه ينبغي على أوكرانيا الموافقة فورا على مقترح بوتين بعقد مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول.جاءت تصريحات ترامب، من خلال منشور على موقع "تروث سوشيال"، أوضح خلاله أن "موافقة أوكرانيا على المقترح الروسي سيمكننا من تحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق، وإن لم يكن، فسيعلم القادة الأوروبيين والولايات المتحدة الوضع، و سيتمكنون من المضي قدمًا وفقًا لذلك"، لافتا إلى أنه "بدأ يشك في أن أوكرانيا ستتوصل إلى اتفاق مع بوتين".يأتي تعليق ترامب بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين، مشيرا إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبا.

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