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المياه تتدفق نحو باكستان بعد فتح الهند سد "باغليهار"... فيديو
المياه تتدفق نحو باكستان بعد فتح الهند سد "باغليهار"... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام هندية أن نيودلهي فتحت بوابتين من بوابات سد "باغليهار"، ما سمح بتدفق المياه نحو باكستان وارتفاع منسوب المياه في نهر تشيناب. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T11:59+0000
2025-05-12T12:17+0000
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ورصد مقطع فيديو تدفق المياه عبر السد، منذ يوم السبت الماضي، بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين، حيز التنفيذ.ويعد السد جزءا من معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان، وهو مشروع ضخم لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، وهو إحدى النقاط الخلافية بين الدولتين.ورغم توافق الدولتين على تقاسم مياه نهر السند وروافده، إلا أن انسحاب الهند من المعاهدة، الشهر الماضي، تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.يذكر أن المعاهدة تسمح بسيطرة باكستان على أنهار السند الغربي وجيهلوم وشيناب، بينما تسيطر الهند على الأنهار الشرقية مثل رافي وبيس وسوتليج.يذكر أنه في عام 2016، طلبت باكستان تحكيما دوليا بسبب مخاوف من تقلص تدفقات المياه عبر المجرى المائي.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت الماضي، إن نيودلهي وإسلام آباد اتفقتا على وقف إطلاق النار بعد محادثات مع واشنطن.واتفقت الهند وباكستان على وقف جميع أعمال القصف والأعمال العسكرية برا وجوا وبحرا، بعد محادثات مع واشنطن أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتصاعدت التوترات بين البلدين بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت بالقرب من بلدة باهالغام في منطقة جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند في 22 أبريل/نيسان، والتي أسفرت عن مقتل 25 هنديا ومواطن نيبالي واحد. وقالت نيودلهي إنها تمتلك أدلة على تورط جهاز الاستخبارات الباكستاني في الهجوم.
https://sarabic.ae/20250511/الهند-مودي-يعقد-اجتماعا-عاجلا-مع-قادة-الجيوش-بعد-إعلان-وقف-إطلاق-النار-مع-باكستان-1100398205.html
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حول العالم, أخبار العالم الآن, العالم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان
حول العالم, أخبار العالم الآن, العالم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان

المياه تتدفق نحو باكستان بعد فتح الهند سد "باغليهار"... فيديو

11:59 GMT 12.05.2025 (تم التحديث: 12:17 GMT 12.05.2025)
© Getty Images / SimonImagesسد مائي
سد مائي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Getty Images / SimonImages
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ذكرت وسائل إعلام هندية أن نيودلهي فتحت بوابتين من بوابات سد "باغليهار"، ما سمح بتدفق المياه نحو باكستان وارتفاع منسوب المياه في نهر تشيناب.
ورصد مقطع فيديو تدفق المياه عبر السد، منذ يوم السبت الماضي، بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين، حيز التنفيذ.
ويعد السد جزءا من معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان، وهو مشروع ضخم لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، وهو إحدى النقاط الخلافية بين الدولتين.
ورغم توافق الدولتين على تقاسم مياه نهر السند وروافده، إلا أن انسحاب الهند من المعاهدة، الشهر الماضي، تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.
يذكر أن المعاهدة تسمح بسيطرة باكستان على أنهار السند الغربي وجيهلوم وشيناب، بينما تسيطر الهند على الأنهار الشرقية مثل رافي وبيس وسوتليج.
يذكر أنه في عام 2016، طلبت باكستان تحكيما دوليا بسبب مخاوف من تقلص تدفقات المياه عبر المجرى المائي.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت الماضي، إن نيودلهي وإسلام آباد اتفقتا على وقف إطلاق النار بعد محادثات مع واشنطن.
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
الهند.. مودي يعقد اجتماعا عاجلا مع قادة الجيوش بعد إعلان وقف إطلاق النار مع باكستان
أمس, 10:32 GMT
واتفقت الهند وباكستان على وقف جميع أعمال القصف والأعمال العسكرية برا وجوا وبحرا، بعد محادثات مع واشنطن أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتصاعدت التوترات بين البلدين بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت بالقرب من بلدة باهالغام في منطقة جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند في 22 أبريل/نيسان، والتي أسفرت عن مقتل 25 هنديا ومواطن نيبالي واحد. وقالت نيودلهي إنها تمتلك أدلة على تورط جهاز الاستخبارات الباكستاني في الهجوم.
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