https://sarabic.ae/20250513/أردوغان-للأمين-العام-للناتو-الحلف-يجب-ألا-يشارك-في-الصراع-الأوكراني-وفرصة-السلام-لا-يجب-تفويتها-1100488739.html

أردوغان للأمين العام للناتو: الحلف يجب ألا يشارك في الصراع الأوكراني وفرصة السلام لا يجب تفويتها

أردوغان للأمين العام للناتو: الحلف يجب ألا يشارك في الصراع الأوكراني وفرصة السلام لا يجب تفويتها

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، في المجمّع الرئاسي في العاصمة أنقرة. 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T13:52+0000

2025-05-13T13:52+0000

2025-05-13T13:52+0000

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وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات بين تركيا و"الناتو"، إلى جانب تطورات الأزمة الأوكرانية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تولي أهمية كبيرة لحلف "الناتو"، مشيرا إلى أن أنها ستتولى مجددا قيادة قوة الحلف في كوسوفو، في خطوة تعكس التزامها تجاه الحلف، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وشدد أردوغان على أهمية التعاون من قبل الدول الأعضاء في "الناتو" في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن تركيا ستواصل بذل أقصى الجهود للحفاظ على وحدة الحلف وقوته، رغم التحديات التي يواجهها داخليًا وخارجيًا.وفيما يخص الأزمة الأوكرانية، فقد أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده كثفت جهودها للتوصل إلى حل سلمي دائم وعادل، مبينا أنه أجرى محادثات في هذا السياق مع كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزيلينسكي.كما جدد أردوغان موقف بلاده الرافض لإشراك حلف "الناتو" في هذه الحرب، محذرا من تفويت فرصة تحقيق السلام.وقد رافق الرئيس أردوغان في الاجتماع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وكبير مستشاريه للشؤون الخارجية والأمن، عاكف شاغاتاي كيليتش.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه سيناقش مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء محادثات مباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول، يوم 15 مايو/ أيار الجاري.وأكد الرئيس بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها، مشيرا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبا.وبدوره، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اقتراح الرئيس بوتين بالجدي، مشيرًا إلى أنه يتحدث عن الرغبة في إيجاد حل سلمي. وقال بيسكوف إن هدف المفاوضات مع أوكرانيا هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.

https://sarabic.ae/20250512/تركيا-توجه-رسالة-عاجلة-إلى-موسكو-وكييف-بشأن-مقترح-بوتين-1100439505.html

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