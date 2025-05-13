https://sarabic.ae/20250513/البنفسج-ما-سر-لون-السجاد-المفروش-لاستقبال-ترامب-في-الرياض-1100482930.html
"البنفسج"... ما سر لون السجاد المفروش لاستقبال ترامب في الرياض
"البنفسج"... ما سر لون السجاد المفروش لاستقبال ترامب في الرياض
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض، حيث حظي باستقبال رسمي لافت وفرش له سجاد بنفسجي، في تقليد بات يميز المراسم السعودية بدلا من السجادة الحمراء... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T12:09+0000
2025-05-13T12:09+0000
2025-05-13T12:11+0000
السعودية
ترامب
سجادة
الرياض
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واختارت السعودية في السنوات الأخيرة استخدام اللون البنفسجي في مراسم الاستقبال الرسمية لكبار الضيوف، بحسب وسائل إعلام.وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن السجاد البنفسجي يتماشى مع لون صحارى المملكة وهضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى.وكان وصل ترامب، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية، يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين.وتعتبر الزيارة أول رحلة دبلوماسية خارجية رئيسية للرئيس الأمريكي في ولايته الثانية، وقد فرشت سجادة بنفسجية اللون لترامب على مدرج مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
https://sarabic.ae/20250513/5-قمم-بين-أمريكا-ودول-الخليج-مسار-من-اللقاءات-الرسمية-1100466403.html
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السعودية, ترامب, سجادة, الرياض
السعودية, ترامب, سجادة, الرياض
"البنفسج"... ما سر لون السجاد المفروش لاستقبال ترامب في الرياض
12:09 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 12:11 GMT 13.05.2025)
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض، حيث حظي باستقبال رسمي لافت وفرش له سجاد بنفسجي، في تقليد بات يميز المراسم السعودية بدلا من السجادة الحمراء المتعارف عليها.
واختارت السعودية في السنوات الأخيرة استخدام اللون البنفسجي في مراسم الاستقبال الرسمية
لكبار الضيوف، بحسب وسائل إعلام.
ويتضمن سجاد المراسم البنفسجي حضورا بارزا لعنصر ثقافي سعودي آخر يتمثل في فن حياكة السدو التقليدي الذي يزين أطراف السجاد الجديد، ليضفي بعدا ثقافيا إضافيا كونه من الحرف الشعبية الأصيلة في المملكة، والمسجل رسميا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن السجاد البنفسجي
يتماشى مع لون صحارى المملكة وهضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى.
واعتمدت المملكة اللون البنفسجي لسجاد مراسم الاستقبال الرسمي منذ مايو/أيار 2021، وذلك بمبادرة مشتركة من وزارة الثقافة والمراسم الملكية، محاكاة للون زهور الخزامى والريحان والعيهلان، التي تكسو صحاري السعودية في فصل الربيع، كرمزية للترحيب والكرم، وللتعبير عن النمو الذي تهدف السعودية إلى تحقيقه من خلال رؤية السعودية 2030.
وكان وصل ترامب، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية، يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين.
وتعتبر الزيارة أول رحلة دبلوماسية خارجية رئيسية للرئيس الأمريكي
في ولايته الثانية، وقد فرشت سجادة بنفسجية اللون لترامب على مدرج مطار الملك خالد الدولي في الرياض.