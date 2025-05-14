https://sarabic.ae/20250514/الجزائر-تفعل-عقوبة-الإعدام-وزير-العدل-يكشف-الأسباب-1100537603.html
الجزائر تفعل عقوبة الإعدام... وزير العدل يكشف الأسباب
الجزائر تفعل عقوبة الإعدام... وزير العدل يكشف الأسباب
سبوتنيك عربي
أكد وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، عزم حكومة بلاده على شن حرب ضد عصابات المخدرات بلا هوادة، والتصدي لها من قبل جهاز الأمن والجيش الوطني الشعبي. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T15:22+0000
2025-05-14T15:22+0000
2025-05-14T15:22+0000
الجزائر
الإعدام
عصابات
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ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن بوجمعة قوله ردا على الجدل بين نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات: "الوضع خطير. وإن كان الأمر يتعلق بحرب على الجزائر، فهي عازمة، بفضل رجالها المخلصين من جهاز الأمن والجيش الوطني الشعبي، القضاء على عصابات المخدرات".وعزا بو جمعة "السبب وراء تعديل القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت قصير، إلى تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير، الأمر الذي استوجب إعادة النظر فيه ووضع حد لهذه الجريمة بوسائل ردعية".وفي ما يتعلق بإدراج عقوبة الإعدام، أكد بوجمعة أن "بلاده تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا وبالنظر ألى خطورة الوضع، فان الدولة الجزائرية قد رأت أن الأمر يتطلب تفعيل هذه العقوبة".
https://sarabic.ae/20250513/الجزائر-تصدر-بيانا-عاجلا-بشأن-التطورات-الأمنية-الخطيرة-في-ليبيا-1100489992.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, الإعدام, عصابات
الجزائر تفعل عقوبة الإعدام... وزير العدل يكشف الأسباب
أكد وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، عزم حكومة بلاده على شن حرب ضد عصابات المخدرات بلا هوادة، والتصدي لها من قبل جهاز الأمن والجيش الوطني الشعبي.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن بوجمعة قوله ردا على الجدل بين نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات: "الوضع خطير. وإن كان الأمر يتعلق بحرب على الجزائر
، فهي عازمة، بفضل رجالها المخلصين من جهاز الأمن والجيش الوطني الشعبي، القضاء على عصابات المخدرات".
وأضاف: "سيف العدالة سيطال ويقطع رؤووس هذه العصابات".
وعزا بو جمعة "السبب وراء تعديل القانون
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت قصير، إلى تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير، الأمر الذي استوجب إعادة النظر فيه ووضع حد لهذه الجريمة بوسائل ردعية".
واستذكر الوزير الجزائري "الكميات الهائلة من أقراص الهلوسة التي تم حجزها في مناطق متفرقة من الجزائر".
وفي ما يتعلق بإدراج عقوبة الإعدام، أكد بوجمعة أن "بلاده تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا وبالنظر ألى خطورة الوضع، فان الدولة الجزائرية
قد رأت أن الأمر يتطلب تفعيل هذه العقوبة".