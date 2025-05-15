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"إف بي آي" يحبط محاولة هجوم لـ"داعش" على قاعدة عسكرية أمريكية
"إف بي آي" يحبط محاولة هجوم لـ"داعش" على قاعدة عسكرية أمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، اليوم الخميس، إحباط محاولة هجوم لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) على قاعدة عسكرية في... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال مدير "إف بي آي"، كاش باتيل، على منصة "إكس": "أؤكد الآن التقارير التي تفيد بأن فرق مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا أحبطوا محاولة هجوم لـ"داعش" على إحدى قواعدنا العسكرية الأمريكية في وارن، ميشيغان".ووفقا لبيان رسمي من "إف بي آي"، فقد "أُلقي القبض على، عمار عبد المجيد محمد سعيد، في وقت سابق من الأسبوع الحالي بتهمة التخطيط لتنفيذ إطلاق نار جماعي في منشأة قيادة الدبابات والسيارات والأسلحة التابعة للجيش الأمريكي (تاكوم)".وأشار باتيل إلى أن "سعيد، البالغ من العمر 19 عاما، كان ينوي تنفيذ هجومه في 13 مايو/ أيار الجاري، وقدم الدعم المادي للخطة، بما في ذلك ذخيرة خارقة للدروع ومخازن ذخيرة، لضابطي إنفاذ قانون سريين، في شهر نيسان/ أبريل 2025".وفي يوم الهجوم المخطط له، نشر سعيد طائرة بدون طيار فوق قاعدة (تاكوم) لإجراء استطلاع عملياتي، وفقا لما ذكرته وزارة العدل الأمريكي، في بيان صحفي، أمس الأربعاء.ويواجه، عمار عبد المجيد محمد سعيد، وهو جندي أمريكي سابق، تهما في شكوى جنائية بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، وتوزيع معلومات حول جهاز مدمر، وفقا للبيان.كما يواجه سعيد عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عاما عن كل تهمة في حال إدانته، وفقا لبيان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.
https://sarabic.ae/20250327/السجن-24-عاما-لتونسي-تلقى-تدريبات-مع-داعش-في-ليبيا-1099008852.html
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تنظيم داعش الإرهابي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تنظيم داعش الإرهابي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"إف بي آي" يحبط محاولة هجوم لـ"داعش" على قاعدة عسكرية أمريكية

19:35 GMT 15.05.2025
© Photo / Unsplash/ David Trinksمكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي (إف بي آي)
مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي (إف بي آي) - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي (إف بي آي)
© Photo / Unsplash/ David Trinks
تابعنا عبر
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، اليوم الخميس، إحباط محاولة هجوم لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) على قاعدة عسكرية في ولاية ميشيغان الأمريكية.
وقال مدير "إف بي آي"، كاش باتيل، على منصة "إكس": "أؤكد الآن التقارير التي تفيد بأن فرق مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا أحبطوا محاولة هجوم لـ"داعش" على إحدى قواعدنا العسكرية الأمريكية في وارن، ميشيغان".
ووفقا لبيان رسمي من "إف بي آي"، فقد "أُلقي القبض على، عمار عبد المجيد محمد سعيد، في وقت سابق من الأسبوع الحالي بتهمة التخطيط لتنفيذ إطلاق نار جماعي في منشأة قيادة الدبابات والسيارات والأسلحة التابعة للجيش الأمريكي (تاكوم)".
وأشار باتيل إلى أن "سعيد، البالغ من العمر 19 عاما، كان ينوي تنفيذ هجومه في 13 مايو/ أيار الجاري، وقدم الدعم المادي للخطة، بما في ذلك ذخيرة خارقة للدروع ومخازن ذخيرة، لضابطي إنفاذ قانون سريين، في شهر نيسان/ أبريل 2025".
وفي يوم الهجوم المخطط له، نشر سعيد طائرة بدون طيار فوق قاعدة (تاكوم) لإجراء استطلاع عملياتي، وفقا لما ذكرته وزارة العدل الأمريكي، في بيان صحفي، أمس الأربعاء.
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
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ويواجه، عمار عبد المجيد محمد سعيد، وهو جندي أمريكي سابق، تهما في شكوى جنائية بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، وتوزيع معلومات حول جهاز مدمر، وفقا للبيان.
كما يواجه سعيد عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عاما عن كل تهمة في حال إدانته، وفقا لبيان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.
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