https://sarabic.ae/20250515/انطلاق-الدورة-الـ66-من-معرض-بيروت-العربي-الدولي-للكتاب-بعد-تأجيل-بسبب-الحرب-صور-1100587821.html

انطلاق الدورة الـ66 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بعد تأجيل بسبب الحرب.. صور وفيديو

انطلاق الدورة الـ66 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بعد تأجيل بسبب الحرب.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته الـ66، بعد تأجيل استثنائي فرضته الحرب الأخيرة على لبنان، إذ كان من المقرر إقامة المعرض... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T19:22+0000

2025-05-15T19:22+0000

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ورعى رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، حفل الافتتاح رسميا وقصّ الشريط، بحضور حشد من الوزراء والشخصيات السياسية والثقافية. وقال سلام في كلمته إنه يقف اليوم "ليحيّي باسم الكلمة التي تبني، والفكرة التي تحرر، والقراءة التي تفتح الأبواب نحو الفهم والانفتاح".وأكد أن "المعرض، الذي بات تقليدا سنويا راسخا، يعكس نبض بيروت الثقافي ودورها التاريخي كعاصمة للمعرفة"، مشددا على أن الثقافة "هي الاستثمار الأجدى لصالح الإنسان، والضمانة الحقيقية لترسيخ وحدة الشعوب ونهضتها".وتابع: "الكتاب يتجاوز الأزمنة والحدود، ويبقى الصديق الوفي في كل الظروف"، مستشهدا ببيت لـ"أمير الشعراء" أحمد شوقي: "أنا من بدل بالكتب الصحابا... لم أجد لي وفيا إلا الكتابا"، ومؤكدا أن "وطنا بلا ثقافة هو جسد بلا روح".ورأى رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، في كلمته أن بيروت لم تتخلّ يوما عن دورها الثقافي رغم الجراح، وكانت دوما منبرا للأدب والحرية والحوار، وهو ما أكدته "يونسكو" حين كرّستها عام 2019 "مدينة مبدعة للأدب". وأشار إلى أن حكومة الإصلاح والإنقاذ تولي أهمية كبرى للثقافة والتربية ضمن خطتها لتحقيق تنمية إنسانية مستدامة، قائلا: "مشروعنا هو بناء دولة حديثة وعادلة، قوية بمؤسساتها، قائمة على المساواة وسيادة القانون".ويشارك في دورة عام 2025 123 دار نشر لبنانية وعربية، كما يشهد المعرض تنظيم 60 فعالية ثقافية، يشارك فيها 180 ضيفا على مدى 10 أيام.من جهتها، أكدت رئيسة مؤسسات الصدر، رباب الصدر، على أهمية توقيت المعرض، مشيرة إلى أن الثقافة تصبح أكثر إلحاحا في الأوقات الصعبة، أما قاسم شكر، أحد رواد المعرض منذ عقود، فاستعاد ذكرياته قائلا: "في عام 1980 كنت أزور معرض الكتاب عندما كان يُقام في وزارة السياحة، وكان الكتاب متوفرا أكثر، ووسائل اللهو أقل، فنشأنا على المطالعة، أما اليوم، لم نعد نستطيع مجاراة التكنولوجيا، وبقي الكتاب الصديق الوحيد".وتستمر فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب حتى نهاية الأسبوع المقبل، وسط أجواء ثقافية واعدة تعكس إرادة اللبنانيين في الحفاظ على الحياة الثقافية رغم التحديات.

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