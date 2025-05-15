انطلاق الدورة الـ66 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بعد تأجيل بسبب الحرب.. صور وفيديو
19:22 GMT 15.05.2025 (تم التحديث: 19:53 GMT 15.05.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayانطلاق الدورة الـ66 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، 15 مايو/ أيار 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته الـ66، بعد تأجيل استثنائي فرضته الحرب الأخيرة على لبنان، إذ كان من المقرر إقامة المعرض في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
ورعى رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، حفل الافتتاح رسميا وقصّ الشريط، بحضور حشد من الوزراء والشخصيات السياسية والثقافية.
وقال سلام في كلمته إنه يقف اليوم "ليحيّي باسم الكلمة التي تبني، والفكرة التي تحرر، والقراءة التي تفتح الأبواب نحو الفهم والانفتاح".
وأكد أن "المعرض، الذي بات تقليدا سنويا راسخا، يعكس نبض بيروت الثقافي ودورها التاريخي كعاصمة للمعرفة"، مشددا على أن الثقافة "هي الاستثمار الأجدى لصالح الإنسان، والضمانة الحقيقية لترسيخ وحدة الشعوب ونهضتها".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayانطلاق الدورة الـ66 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، 15 مايو/ أيار 2025
انطلاق الدورة الـ66 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، 15 مايو/ أيار 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف سلام أن الكتاب "ليس مجرد حبر وورق، بل هو جسر بين العقول والقلوب، ووسيلة لفهم الذات والآخر، وتعميق الاحترام رغم الاختلاف"، مشيرا إلى أن "ما يبدو مستحيلا قد لا يكون إلا صعبا، بل ممكنا".
وتابع: "الكتاب يتجاوز الأزمنة والحدود، ويبقى الصديق الوفي في كل الظروف"، مستشهدا ببيت لـ"أمير الشعراء" أحمد شوقي: "أنا من بدل بالكتب الصحابا... لم أجد لي وفيا إلا الكتابا"، ومؤكدا أن "وطنا بلا ثقافة هو جسد بلا روح".
ورأى رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، في كلمته أن بيروت لم تتخلّ يوما عن دورها الثقافي رغم الجراح، وكانت دوما منبرا للأدب والحرية والحوار، وهو ما أكدته "يونسكو" حين كرّستها عام 2019 "مدينة مبدعة للأدب".
وأشار إلى أن حكومة الإصلاح والإنقاذ تولي أهمية كبرى للثقافة والتربية ضمن خطتها لتحقيق تنمية إنسانية مستدامة، قائلا: "مشروعنا هو بناء دولة حديثة وعادلة، قوية بمؤسساتها، قائمة على المساواة وسيادة القانون".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayانطلاق الدورة الـ66 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، 15 مايو/ أيار 2025
انطلاق الدورة الـ66 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، 15 مايو/ أيار 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ويشارك في دورة عام 2025 123 دار نشر لبنانية وعربية، كما يشهد المعرض تنظيم 60 فعالية ثقافية، يشارك فيها 180 ضيفا على مدى 10 أيام.
من جهته، أكد مسؤول المكتب الإعلامي في المعرض، الدكتور أكرم حمدان، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الدورة استثنائية بامتياز"، قائلا: "نتوقع أن تكون هذه الدورة مميزة، كونها تأتي بعد الحرب التي مرّت على لبنان، والتي اضطر النادي الثقافي العربي بسببها إلى تأجيل المعرض، وتشارك في هذا العام 123 دار نشر، وهناك دول عربية بدأت تعود تدريجيا إلى المعرض، منها جناح خاص لوزارة الثقافة القطرية، وآخر لجمهورية مصر العربية، ونأمل أن تكون المشاركات العربية أكبر وأوسع في الدورة المقبلة نهاية العام".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayانطلاق الدورة الـ66 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، 15 مايو/ أيار 2025
انطلاق الدورة الـ66 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، 15 مايو/ أيار 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بدوره، رأى النائب السابق، عمار حوري، أن المعرض يمثّل علامة أمل في ظل الأوضاع الصعبة، وقال: "كل عام نرى هذا الحدث الثقافي العظيم يكبر ككرة الثلج، وهذا يطمئننا أن الثقافة لا تزال بخير، والكتاب بخير، وكذلك القارئ العربي".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayانطلاق الدورة الـ66 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، 15 مايو/ أيار 2025
انطلاق الدورة الـ66 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، 15 مايو/ أيار 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
من جهتها، أكدت رئيسة مؤسسات الصدر، رباب الصدر، على أهمية توقيت المعرض، مشيرة إلى أن الثقافة تصبح أكثر إلحاحا في الأوقات الصعبة،
وقالت: "الناس اليوم منشغلة بالمشاكل اليومية، لكن الكتاب يعيدهم إلى ذاتهم، يهدّئ أعصابهم، ويفتح لهم الطريق نحو حلولٍ لأزماتهم، لذلك توقيت المعرض ممتاز".
أما قاسم شكر، أحد رواد المعرض منذ عقود، فاستعاد ذكرياته قائلا: "في عام 1980 كنت أزور معرض الكتاب عندما كان يُقام في وزارة السياحة، وكان الكتاب متوفرا أكثر، ووسائل اللهو أقل، فنشأنا على المطالعة، أما اليوم، لم نعد نستطيع مجاراة التكنولوجيا، وبقي الكتاب الصديق الوحيد".
ومضى: "في عام 1982 ورغم اجتياح إسرائيل للبنان في ذلك الوقت، أُقيم المعرض كظاهرة ثقافية ومقاومة، واليوم أيضا يبقى الكتاب هو المقاوم الأول ضد الاحتلال، والتخلف، والجهل، والتعصب، والتزمت الديني والطائفي".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayانطلاق الدورة الـ66 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، 15 مايو/ أيار 2025
انطلاق الدورة الـ66 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، 15 مايو/ أيار 2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وتستمر فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب حتى نهاية الأسبوع المقبل، وسط أجواء ثقافية واعدة تعكس إرادة اللبنانيين في الحفاظ على الحياة الثقافية رغم التحديات.