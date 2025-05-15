https://sarabic.ae/20250515/خبير-روسيا-دولة-لم-تشهد-هزيمة-في-التاريخ-وحل-الأزمة-يكمن-بإنصات-كييف-إليها-على-أنها-الأقوى--1100567620.html

خبير: روسيا دولة لم تشهد هزيمة في التاريخ وحل الأزمة يكمن بإنصات كييف إليها على أنها الأقوى

خبير: روسيا دولة لم تشهد هزيمة في التاريخ وحل الأزمة يكمن بإنصات كييف إليها على أنها الأقوى

سبوتنيك عربي

علق مستشار العلاقات الدولية لمدينة سوتشي ورئيس التجمعات العربية وأستاذ العلاقات الدولية، الأستاذ أحمد ندا، على لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T12:09+0000

2025-05-15T12:09+0000

2025-05-15T12:09+0000

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وقال ندا في حديث لـ"سبوتنيك": "أردوغان رجل براغماتي، وهو يعرف تماما أن مصلحته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وليس مع زيلينسكي، ولذلك فإنه لن يدعم وجهة نظر الأخير خلال لقائهما في إسطنبول".وعن إمكانية عقد لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي، استبعد ندا "حدوث هذا اللقاء"، واستند في وجهة نظره إلى أن "بوتين رجل براغماتي ويملك شخصية جادة جدا، ولا يجد في اللقاء مع زيلينسكي أي مصلحة لروسيا العظمى".واختتم ندا: "لن يكتب التاريخ هزيمة لروسيا، لأن أي هزيمة لروسيا تعني فناء البشرية، ولذلك التاريخ سيقف دائما في صف روسيا".

https://sarabic.ae/20250515/روسيا-مستعدة-لبذل-كل-جهد-ممكن-لكي-تكون-المفاوضات-في-إسطنبول-مثمرة-1100566236.html

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