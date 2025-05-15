https://sarabic.ae/20250515/خبير-روسيا-دولة-لم-تشهد-هزيمة-في-التاريخ-وحل-الأزمة-يكمن-بإنصات-كييف-إليها-على-أنها-الأقوى--1100567620.html
خبير: روسيا دولة لم تشهد هزيمة في التاريخ وحل الأزمة يكمن بإنصات كييف إليها على أنها الأقوى
خبير: روسيا دولة لم تشهد هزيمة في التاريخ وحل الأزمة يكمن بإنصات كييف إليها على أنها الأقوى
سبوتنيك عربي
علق مستشار العلاقات الدولية لمدينة سوتشي ورئيس التجمعات العربية وأستاذ العلاقات الدولية، الأستاذ أحمد ندا، على لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T12:09+0000
2025-05-15T12:09+0000
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وقال ندا في حديث لـ"سبوتنيك": "أردوغان رجل براغماتي، وهو يعرف تماما أن مصلحته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وليس مع زيلينسكي، ولذلك فإنه لن يدعم وجهة نظر الأخير خلال لقائهما في إسطنبول".وعن إمكانية عقد لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي، استبعد ندا "حدوث هذا اللقاء"، واستند في وجهة نظره إلى أن "بوتين رجل براغماتي ويملك شخصية جادة جدا، ولا يجد في اللقاء مع زيلينسكي أي مصلحة لروسيا العظمى".واختتم ندا: "لن يكتب التاريخ هزيمة لروسيا، لأن أي هزيمة لروسيا تعني فناء البشرية، ولذلك التاريخ سيقف دائما في صف روسيا".
https://sarabic.ae/20250515/روسيا-مستعدة-لبذل-كل-جهد-ممكن-لكي-تكون-المفاوضات-في-إسطنبول-مثمرة-1100566236.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, اسطنبول, تقارير سبوتنيك, حصري, مفاوضات
أخبار أوكرانيا, روسيا, اسطنبول, تقارير سبوتنيك, حصري, مفاوضات
خبير: روسيا دولة لم تشهد هزيمة في التاريخ وحل الأزمة يكمن بإنصات كييف إليها على أنها الأقوى
حصري
علق مستشار العلاقات الدولية لمدينة سوتشي ورئيس التجمعات العربية وأستاذ العلاقات الدولية، الأستاذ أحمد ندا، على لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي في مدينة إسطنبول، مؤكدا أن " أردوغان لن يدعم وجهة نظر زيلينسكي".
وقال ندا في حديث لـ"سبوتنيك": "أردوغان رجل براغماتي، وهو يعرف تماما أن مصلحته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وليس مع زيلينسكي، ولذلك فإنه لن يدعم وجهة نظر الأخير خلال لقائهما في إسطنبول
".
وحول المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة اليوم في إسطنبول، أشار ندا إلى "إمكانية أن تكون هذه المحادثات بداية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بشرط أن يقدم الطرفان تنازلات للتوصل إلى الحل".
وعن إمكانية عقد لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي، استبعد ندا "حدوث هذا اللقاء"، واستند في وجهة نظره إلى أن "بوتين رجل براغماتي ويملك شخصية جادة جدا، ولا يجد في اللقاء مع زيلينسكي أي مصلحة لروسيا العظمى
".
وعن رؤيته لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، قال ضيف "سبوتنيك": إنه "يجب الإنصات إلى كلمة الأقوى ميدانيا وسياسيا واقتصاديا، بالإضافة للأقوى في طرح المبادرات، وهنا بلا شك أقصد روسيا، ولذلك يجب على أوكرانيا الاستماع لروسيا باعتبارها هي الأقوى".
واختتم ندا: "لن يكتب التاريخ هزيمة لروسيا، لأن أي هزيمة لروسيا تعني فناء البشرية، ولذلك التاريخ سيقف دائما في صف روسيا".